Предлагаем проверить на себе методы фэн-шуй, которые, по утверждению экспертов в этой области, помогут вам и вашей семье добиться успеха и счастья.

Охранник дома

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Если вам кажется, что наступили тяжелые времена, поставьте возле входа статую — охранника вашего дома. Выберите образ, который имеет значение именно для вас. Драконы обеспечивают физическую защиту, черепахи предотвращают неприятности на работе, лягушки охраняют ваше богатство, коты помогают от эмоциональных потрясений, а собаки защищают от врагов. Если вы живете в многоэтажном доме, то перед установкой предупредите соседей о том, что для вас — охранник, для других — монстр. И тут важная оговорка: сама по себе статуя мало чем поможет, если у вас старая дверь. Практичные китайцы утверждают, что дверь — это рот энергии Ци, которая как раз связана со всем живым и дает силы на достижение целей. Укрепите ее, тогда из вашего дома не утечет добро (а если конкретнее, его не вынесут воры и грабители). Вертикальные полосы и вытянутые линии

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Если в вашем доме господствует дух упадничества, его срочно надо поднимать. Направить вверх энергию благополучия Ци помогут полосатые ткани в интерьере. Особенно благоприятны вертикальные линии, поскольку они соединяют небо и землю (дизайн можно использовать для штор или обоев). Одежда с таким принтом тоже принесет удачу: в ней вы будете быстрее справляться с любой задачей. Еще один совет: разместите домашнюю библиотеку в высоких книжных шкафах. Пока будете перекладывать книги, что-то из них прочтете, появятся новые планы, а там недалеко и до оптимизма. Эксперты также рекомендуют повесить узкие длинные картины и купить стулья с высокими спинками. Растение «на удачу»

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Мастера фэн-шуй утверждают, что зеленый цвет ассоциируется с удачей. Окружите себя им: бледно-зеленый поможет начать все сначала, а темно-зеленый — довести задуманное до конца. Кроме того, свежие ароматы помогают держаться в тонусе и не упускать любые возможности. Покупайте мыло, ароматические свечи и масла с запахами травы, базилика и огурца. Дерево в даосской философии символизирует благополучие, потому что тянется вверх. Поэтому замените им искусственные материалы. Только не выламывайте пластиковые окна, а также не выкидывайте обеденный стол на металлических ножках. Для достижения положительного эффекта достаточно бамбуковых жалюзи или плетеных стульев. Еще один способ добавить зелени — посадить семя любого растения в голубой горшок (обратите внимание, что красный или фиолетовый противопоказаны!). Затем поставьте его в дальнем левом углу дома (дать координаты точнее мы затруднились) и положите под него три блестящих монеты. Китайцы утверждают, что нет лучшего способа привлечь деньги в дом. Правда, ходить на работу все же придется. Символы богатства

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