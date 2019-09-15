Если не летит аист: какие зоны активировать в доме по фэн-шуй, чтобы забеременеть

Зачастую бывает так, что супружеские пары никак не могут обзавестись наследниками, хотя и здоровье мужа в порядке, и жена вполне способна родить. Однако, как бы они не старались, судьба не спешит осчастливить их столь драгоценным подарком. Можно, конечно, и дальше надеяться на высшие силы, но эксперты по древнекитайскому учению фэн-шуй рекомендуют не сидеть сложа руки, а проверить, активирован ли у вас в квартире нужный сектор и если нет, то срочно это исправить.
Так, например, согласно фэн-шуй, именно западный сектор отвечает за планирование беременности, роды и, соответственно, воспитание детей. Поэтому если вы все сделаете правильно, то сможете избежать многих проблем и ошибок.
Фото: vostock-photo
Энергия Ци, детская зона и фигурки слонов
Прежде чем приступать к активации энергетического потока, проведите подготовительный этап: устройте генеральную уборку, избавьтесь от хлама и ненужных вещей (в том числе от завядших растений, которые «притягивают» энергию застоя и не дают вам развиваться дальше). Также проверьте, нет ли в вашей спальне «острых углов», направленных прямо на кровать. Если найдете нечто подобное, то передвиньте мебель или просто декорируйте их таким образом, чтобы «смягчить» острие.
Чтобы все сделать правильно, для начала найдите в квартире юго-западную и юго-восточную часть. В первом случае вы направите Энергию Ци в зону Любви, а во втором – в зону Семьи.
Чтобы показать серьезность ваших намерений, вам нужно устроить так называемую детскую зону для вашего будущего наследника (чтобы продемонстрировать, что вы действительно его ждете и готовы к его появлению). Разумеется, не стоит сразу же переделывать свой кабинет в детскую, но подумать (и спланировать), где будет располагаться кроватка малыша и остальные его вещи, нужно заранее.
Помимо этого, эксперты рекомендуют разместить в западной части семь слонов с опущенными хоботами – они являются символом плодовитости, будут символизировать семью и помогут привлечь положительную энергию.
В юго-восточной же части дома необходимо соорудить небольшой комнатный фонтан или, если нет такой возможности, просто оставьте там изображение моря, океана, реки. А чтобы усилить действие потока воды, разместите рядом парные (это очень важно) статуэтки голубей, журавлей, лебедей и ангелочков. Специалисты напоминают, что дети должны чувствовать любовь родителей не только к себе, но и к друг другу, поэтому уделите особое внимание этому вопросу.
Если вы активно планируете беременность, то есть смысл перенести супружеское ложе в зону Семьи и Детей, под матрас аккуратно положить изображение двух рыбок, а будущей маме – запастись кулоном в виде журавля с персиком (это олицетворяет новую жизнь и поможет активировать материнскую энергию). В спальне можно также разместить живой фикус (только, когда добьетесь желаемое, перенесите растение в другую комнату) и гранат (можно повесить изображение или фотографию).
Фото: vostock-photo
Много света, покровители и семейные отношения
В секторе Детей и Творчества необходимо не только активировать и привлечь энергию счастья, но и продумать, чтобы там все соответствовало гармоничному развитию (вашему и ваших будущих наследников). Так, согласно мнению экспертов, эта зона должна быть очень светлой, поэтому если вы понимаете, что с солнечной стороной вам не повезло, то позаботьтесь о том, чтобы расположить там дополнительные источники освещения (торшер, светильник, бра). Кроме того, эта зона должна быть оформлена в металлических и природных оттенках. Прекрасно подойдет в качестве акцентов золотой цвет, серебряный, стальной, желтый, охра, коричневый и терракотовый. А вот основу лучше выбирать в бело-бежево-голубой гамме. И ни в коем случае не экспериментируйте с красным цветом, максимум, где его можно использовать – изображение граната, который является символом плодородия. Что касается ароматов, то для этой зоны идеально подойдет герань, грейпфрут, корица, мята или даже розмарин.
Чтобы закрепить результат, необходимо в южном секторе, отвечающем за любовь, повесить (или поставить) семейную фотографию, добавить несколько красных акцентов, разместить парные или какие-то памятные вещи (которые важны для вас обоих).
Помимо этого, можно обратиться к покровителям с тем, чтобы зачатие произошло как можно скорее, беременность протекала легко и спокойно. Для этого необходимо на северо-западе квартиры повесить фотографии людей, чьим мнением вы дорожите, к кому часто обращаетесь за советом, кого считаете своими наставниками. А чтобы заодно заручиться поддержкой в финансовом плане, можно здесь же разместить китайские монетки, являющиеся символом богатства и процветания.
А вот в восточной части квартиры, отвечающей за семейные отношения, необходимо поставить деревянные предметы (мебель, статуэтки и тд), а также добавить несколько аксессуаров приглушенно зеленого цвета. Например, можно поставить бамбук и ухаживать за растением, чтобы оно привлекало энергию перемен и помогало разрешить все спорные моменты как можно быстрее.
И не забывайте, что позитивный исход зависит от вашего настроя. Постарайтесь свести на нет стрессовые ситуации, заботьтесь о своем хорошем самочувствии, оградите себя от общения с токсичными людьми и представляйте себе, что очень скоро вы получите желаемое. Такие практики помогают настроиться на позитив, улучшить отношения в семье и сделать все так, как вы того хотели.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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