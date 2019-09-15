Если не летит аист: какие зоны активировать в доме по фэн-шуй, чтобы забеременеть

Энергия Ци, детская зона и фигурки слонов

Прежде чем приступать к активации энергетического потока, проведите подготовительный этап: устройте генеральную уборку, избавьтесь от хлама и ненужных вещей (в том числе от завядших растений, которые «притягивают» энергию застоя и не дают вам развиваться дальше). Также проверьте, нет ли в вашей спальне «острых углов», направленных прямо на кровать. Если найдете нечто подобное, то передвиньте мебель или просто декорируйте их таким образом, чтобы «смягчить» острие.

Чтобы все сделать правильно, для начала найдите в квартире юго-западную и юго-восточную часть. В первом случае вы направите Энергию Ци в зону Любви, а во втором – в зону Семьи.

Чтобы показать серьезность ваших намерений, вам нужно устроить так называемую детскую зону для вашего будущего наследника (чтобы продемонстрировать, что вы действительно его ждете и готовы к его появлению). Разумеется, не стоит сразу же переделывать свой кабинет в детскую, но подумать (и спланировать), где будет располагаться кроватка малыша и остальные его вещи, нужно заранее.

Помимо этого, эксперты рекомендуют разместить в западной части семь слонов с опущенными хоботами – они являются символом плодовитости, будут символизировать семью и помогут привлечь положительную энергию.

В юго-восточной же части дома необходимо соорудить небольшой комнатный фонтан или, если нет такой возможности, просто оставьте там изображение моря, океана, реки. А чтобы усилить действие потока воды, разместите рядом парные (это очень важно) статуэтки голубей, журавлей, лебедей и ангелочков. Специалисты напоминают, что дети должны чувствовать любовь родителей не только к себе, но и к друг другу, поэтому уделите особое внимание этому вопросу.

Если вы активно планируете беременность, то есть смысл перенести супружеское ложе в зону Семьи и Детей, под матрас аккуратно положить изображение двух рыбок, а будущей маме – запастись кулоном в виде журавля с персиком (это олицетворяет новую жизнь и поможет активировать материнскую энергию). В спальне можно также разместить живой фикус (только, когда добьетесь желаемое, перенесите растение в другую комнату) и гранат (можно повесить изображение или фотографию).