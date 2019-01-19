Белая, с рельефом и не только: что о вашем характере может рассказать посуда

«Дорого-богато»

Речь идет о популярной некогда позолоте, создававшей ощущение, что из этих самых тарелок ели королевские особы, не иначе. Возможно, если у вас старинный семейный «позолоченный» фарфор, то из него и, если когда-то представители высшего сословия и многоуважаемые люди. Однако в большинстве случаев, подобные столовые наборы, щедро снабженные «золотом» или «серебром», являются самыми обычными китайскими вариациями, причем, не самого высокого качества. В любом случае, если верить психологам, позолоту обычно выбирают стильные неунывающие натуры, привыкшие каждый свой прием пищи превращать в некое официальное мероприятие (с обязательной сервировкой и сменой блюд по ходу действий). Вы стараетесь превратить свою жизнь в праздник и в большинстве случаев вам это неплохо удается.

Белая классика

Если вы выбираете самую обычную белую посуду, без каких-либо узоров, орнаментов или золотисто-серебристых полос, тогда это указывает на то, что для вас, как для настоящего гурмана, на первом месте стоит содержимое тарелок, а не их внешний вид. Вы прекрасно готовите и знаете, как удивить гостей кулинарными изысками, а не только красивой сервировкой стола. Возможно, вам бы стоило подумать о том, чтобы открыть свое небольшое уютное кафе, где будут собираться ваши друзья и близкие и за бокалом чего-нибудь такого будут дегустировать ваши блюда и делиться милыми историями из своей жизни. Почему бы и нет, все в ваших руках.

Рифленые края

Рифленые края придают особый шарм посуде, выделяя ее из общей массы однотипных столовых наборов и свидетельствуют о том, что вы не привыкли довольствоваться малым и стараетесь брать от жизни все самое лучшее. При этом вы очень чуткий, внимательный и добрый человек, которого все обожают. У вас много друзей и вы всегда знаете, чем их порадовать или приободрить.