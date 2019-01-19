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Белая, с рельефом и не только: что о вашем характере может рассказать посуда

Безусловно, о вкусах не спорят и кому-то нравятся изысканные фарфоровые сервизы на 6-12 персон, а кто-то довольствуется и обычными тарелками из ближайшего супермаркета. Однако психологи утверждают, что дело не только в нашем отношении к вещам, в частности к посуде, а в том, что в силу особенностей своего характера вы подсознательно выбираете то, что может красноречиво рассказать о каких-то ваших привычках, слабостях или пристрастиях. Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, действительно ли кухонная утварь может многое рассказать о характере хозяйки.

«Дорого-богато»

Речь идет о популярной некогда позолоте, создававшей ощущение, что из этих самых тарелок ели королевские особы, не иначе. Возможно, если у вас старинный семейный «позолоченный» фарфор, то из него и, если когда-то представители высшего сословия и многоуважаемые люди. Однако в большинстве случаев, подобные столовые наборы, щедро снабженные «золотом» или «серебром», являются самыми обычными китайскими вариациями, причем, не самого высокого качества. В любом случае, если верить психологам, позолоту обычно выбирают стильные неунывающие натуры, привыкшие каждый свой прием пищи превращать в некое официальное мероприятие (с обязательной сервировкой и сменой блюд по ходу действий). Вы стараетесь превратить свою жизнь в праздник и в большинстве случаев вам это неплохо удается.

Белая классика

Если вы выбираете самую обычную белую посуду, без каких-либо узоров, орнаментов или золотисто-серебристых полос, тогда это указывает на то, что для вас, как для настоящего гурмана, на первом месте стоит содержимое тарелок, а не их внешний вид. Вы прекрасно готовите и знаете, как удивить гостей кулинарными изысками, а не только красивой сервировкой стола. Возможно, вам бы стоило подумать о том, чтобы открыть свое небольшое уютное кафе, где будут собираться ваши друзья и близкие и за бокалом чего-нибудь такого будут дегустировать ваши блюда и делиться милыми историями из своей жизни. Почему бы и нет, все в ваших руках.

Рифленые края

Рифленые края придают особый шарм посуде, выделяя ее из общей массы однотипных столовых наборов и свидетельствуют о том, что вы не привыкли довольствоваться малым и стараетесь брать от жизни все самое лучшее. При этом вы очень чуткий, внимательный и добрый человек, которого все обожают. У вас много друзей и вы всегда знаете, чем их порадовать или приободрить.

Все цвета радуги

Если на вашей кухне преобладают в основном яркая посуда (не обязательно какого-то одного оттенка), то это свидетельствует о том, что вы на самом деле очень счастливый человек. Вы смело смотрите в будущее, не отлыниваете от каких-то рутинных дел, не унываете по пустякам, не опускаете руки в трудную минуту и всегда готовы прийти на помощь к тем, кому она действительно необходима. Но есть и другая сторона - по мнению психологов, люди, выбирающие разноцветные керамические тарелки и чашки, в глубине души остаются детьми, не могут принимать ответственные решения и ко всему происходящему относятся несерьезно. Поэтому эксперты рекомендуют поработать над своим характером и пересмотреть некоторые свои привычки.

Бабушкин орнамент

Речь идет о милых чашечках и тарелочках с нежным цветочным узором, которые традиционно выбирают женственные натуры, для которых любовь и семья всегда будут стоять на первом месте. Такие дамы зачастую выбирают очаровательные «девчачьи» наряды и представляют, что было бы, если бы их жизнь превратилась в самую настоящую сказку. Справедливости ради стоит отметить, что от недостатка мужского внимания они не страдают и очень быстро находится тот самый мужчина мечты, готовый бросить весь мир к ногам своей любимой принцессы. И такое в наше время, как оказалось, тоже бывает.

Изысканный винтаж

Если вы не пропускаете ни один антикварный магазинчик, попадающийся вам на пути, и любовно выискиваете очередные «шедевры» с историей, которые бы украсили вашу кухню, то это свидетельствует о том, что вы чтите традиции, цените заботу и умеете сделать жизнь окружающих комфортной и элегантной (как те самые винтажные тарелочки, которые вы бережно достаете к ужину). Вы легки на подъем, любите путешествовать и не готовы отказаться от семейных ценностей, насколько дорогими (или не очень) они бы не были.

Обычный пластик

Казалось бы, ну кто станет есть из пластиковых тарелок, когда вокруг такой богатый выбор красивой посуды? Однако, как оказалось, есть и такие индивиды, которые не заморачиваются с тем, в какую тарелку налить суп или подходят ли столовые приборы под общую концепцию. Психологи утверждают, что пластик выбирают очень практичные натуры, которые считают, что лучше потратить деньги на эмоции и впечатления, чем приобретать очередную вещицу. Но не стоит слишком увлекаться, ведь пластик, каким бы качественным он не был, не самое безопасное решение для вашего организма, по мнению экспертов, и достаточно быстро выходит из строя, по сравнению с той же фарфоровой посудой, которая прослужит не только вам, но и вашим детям, и внукам.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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