9 неожиданных вещей, которые притягивают богатство в дом
Апельсиновое дерево
Не зря китайцы так любят апельсиновое дерево. Ведь именно оно считается символом плодородия и процветания, а его плоды ассоциируются с золотом. Поэтому, если вы хотите разбогатеть, обязательно прикупите себе несколько апельсиновых деревьев и следите, чтобы они не завяли. Кстати, аромат, истончаемый этими растениями, поднимает настроение, избавляет от депрессии и помогает принимать верные решения.
Денежное дерево
Наверняка многие из вас видели это растение, листья которого напоминают монетки. Считается, что именно толстянка (денежное дерево) и замиокулькас (долларовое дерево) способны направить денежные потоки в вашу квартиру. Единственное, стоит помнить, что эти растения хоть и неприхотливы, однако ухаживать за ними нужно правильно. А перед тем как встречать благополучие, которое, согласно учению фэншуй, не минует вас, растения необходимо правильно сформировать.
Финиковая пальма и верба
Считается, что финиковая пальма и верба защищают дом, избавляют от негатива и переживаний, а также привлекают благополучие и успех. При этом, чтобы финиковая пальма работала как надо, ее необходимо вырастить самостоятельно (из косточки), а не покупать готовую. Что касается вербы, то не стоит тащить в квартиру целую охапку, достаточно будет трех веточек. Их необходимо поставить в вазу и убрать в угол комнаты. И тогда целый год вы не будете знать печали.
Кошелек для мелочи
Если у вас до сих пор мелочь разбросана по всему дому, тогда пора это менять. Просто купите удобный кошелек. И непременно красного цвета! Согласно восточному учению, к деньгам нужно относиться бережно и хранить отдельно купюры и мелочь. И тогда, поверьте, в скором времени у вас прибавятся накопления и появится возможность приобрести новую сумку, похвастаться модным гаджетом или отправиться в путешествие.
Фигурка жабы с монетой
Фигурку жабы, сидящей на жемчужине и держащей во рту монетку, сегодня можно найти практически в любом магазине. И это неудивительно! Ведь она является основным символом богатства по фэншуй. Статуэтка может быть сделана из любого материала, главное — выбрать ту, что приглянулась вам с первого взгляда, и установить на самом видном месте в доме.
Ковер на полу
Он, кстати, тоже должен быть красного цвета, как и кошелек. Именно этот оттенок ассоциируется с роскошью и богатством, так почему бы и вам не приобщиться к успешным людям и не постелить на полу в гостиной комнате подходящий ковер. И ногам тепло, и подходящую энергию привлекает!
Песочные часы
Удивительно, но именно эти часы, которые наполнены природным, а не окрашенным песком, способны привлечь в дом счастье и успех. Если, например, вы не можете найти выход из сложной ситуации, тогда достаточно сконцентрировать внимание на часах и получить ответ. Они станут своеобразным хранителем времени и не дадут вам попусту тратить драгоценные минуты. Таким образом вы сможете больше успевать и, соответственно, продвинетесь по службе.
Янтарь
Этот камень олицетворяет собой солнце, которое способно прояснить все в вашей жизни, привести мысли в порядок, успокоить нервы и избавить от различных трудностей. Янтарь можно разместить, например, на столе рядом с компьютером, чтобы на него попадал рассеянный свет.
Аквариум с рыбками
Только нужно выбирать золотых рыбок, ведь именно этот цвет ассоциируется с богатством и успехом. При этом, согласно древневосточному учению фэншуй, число рыбок в аквариуме должно быть кратно 9. Почему именно эта цифра? Считается, что она символизирует гармонию между небом и землей, а также притягивает счастливые моменты.
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