Сразу оговоримся, что любые советы (и приметы) работают лишь в том случае, если вы сами прикладываете хоть какие-то усилия. Например, если вы мечтаете о новой квартире, но при этом даже не имеете постоянный заработок, то никакие талисманы вам не помогут. Ну а для тех, кто хочет усилить позитивную энергию в своем доме, чтобы в нем поселились удача и богатство, мы составили список вещей, на которые следует обратить внимание.

Апельсиновое дерево Не зря китайцы так любят апельсиновое дерево. Ведь именно оно считается символом плодородия и процветания, а его плоды ассоциируются с золотом. Поэтому, если вы хотите разбогатеть, обязательно прикупите себе несколько апельсиновых деревьев и следите, чтобы они не завяли. Кстати, аромат, истончаемый этими растениями, поднимает настроение, избавляет от депрессии и помогает принимать верные решения. Денежное дерево Наверняка многие из вас видели это растение, листья которого напоминают монетки. Считается, что именно толстянка (денежное дерево) и замиокулькас (долларовое дерево) способны направить денежные потоки в вашу квартиру. Единственное, стоит помнить, что эти растения хоть и неприхотливы, однако ухаживать за ними нужно правильно. А перед тем как встречать благополучие, которое, согласно учению фэншуй, не минует вас, растения необходимо правильно сформировать. Финиковая пальма и верба Считается, что финиковая пальма и верба защищают дом, избавляют от негатива и переживаний, а также привлекают благополучие и успех. При этом, чтобы финиковая пальма работала как надо, ее необходимо вырастить самостоятельно (из косточки), а не покупать готовую. Что касается вербы, то не стоит тащить в квартиру целую охапку, достаточно будет трех веточек. Их необходимо поставить в вазу и убрать в угол комнаты. И тогда целый год вы не будете знать печали. Кошелек для мелочи Если у вас до сих пор мелочь разбросана по всему дому, тогда пора это менять. Просто купите удобный кошелек. И непременно красного цвета! Согласно восточному учению, к деньгам нужно относиться бережно и хранить отдельно купюры и мелочь. И тогда, поверьте, в скором времени у вас прибавятся накопления и появится возможность приобрести новую сумку, похвастаться модным гаджетом или отправиться в путешествие.