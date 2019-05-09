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9 главных запретов по фэншуй, которые вам лучше не нарушать

Если вы будете придерживаться этих правил, то, по уверениям экспертов, успех, гармония, счастье, достаток и любовь не заставят себя ждать. Passion.ru составил список основных табу, которые не следует нарушать (если, конечно, вы мечтаете изменить свою жизнь к лучшему).

Оперативное избавление от мусора и грязи

Начнем с того, что жилое помещение должно быть комфортным и уютным, а не напоминать собой склад ненужных вещей. Поэтому следите за тем, чтобы в квартире всегда был порядок, мусорное ведро не должно находиться напротив двери, иначе это может блокировать приток положительной энергии. Лучше держите его где-нибудь в шкафчике под раковиной – и удобно, и кто-то другой не увидит.

… и от старых сломанных вещей

Что касается поломанных вещей (или тех, что потеряли свой товарный вид), то от них следует избавляться без сожаления. Особенно, если речь идет о треснувшей посуде. Считается, что кухонная утварь символизирует семейную жизнь и, вот представьте, какой она будет, если вы позволяете себе пользоваться разбитыми чашками и тарелками. Помимо этого, таким образом, вы освобождаете в своей жизни место для чего-то нового, красивого и позитивного.

Никаких зеркал напротив входной двери

Согласно древнему учению, зеркала не стоит вешать напротив двери, чтобы они не препятствовали нормальной циркуляции энергии (не отражали ее, блокируя и искажая). Кроме того, зеркала (и зеркальные поверхности) неуместны в спальной комнате, иначе это может спровоцировать появление соперницы (да и отражение спящего человека тоже считается дурным знаком). Если без зеркала в этом помещении вам не обойтись, то разместите его таким образом, чтобы в нем не отражалась кровать или вовсе выбирайте шкафы со встроенными внутри зеркалами. И сразу избавляйтесь от треснутых или разбитых зеркал. В противном случае ссоры и неприятности вам гарантированы.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Недостаточное количество света

Достаточное освещение – один из факторов привлечения счастья и удачи в ваш дом. Поэтому постарайтесь днем не закрывать окна шторами или жалюзи, чтобы лучи света могли беспрепятственно проникать в квартиру. Кроме этого, позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно ламп, светильников и прочих источников искусственного освещения. Апартаменты должны быть уютными и позитивными, а не напоминать угрюмую берлогу, куда даже не хочется заходить лишний раз.

Особое внимание на трубы

А точнее – на канализацию. Помните, что протекающие краны и трубы могут привести к бедности (и не только из-за растущих счетов на коммунальные расходы, но и потому что с утекающей водой из дома будет уходить богатство и благополучие). Чтобы улучшить энергетическую обстановку в квартире, просто следите за тем, чтобы трубы всегда были в полном порядке. В противном случае не удивляйтесь тому, что деньги будут словно уходить в никуда, а все возможности будут доставаться кому угодно, но только не вам.

Отказ от проветривания

Чтобы энергия ци не накапливалась в доме, а нормально циркулировала, постарайтесь избегать спертого воздуха и душных непроветриваемых помещений. Регулярно открывайте окна, только следите за тем, чтобы вас не продуло. Можно, например, начать с постепенных закаливаний и умеренных спортивных нагрузок, чтобы впоследствии обрести здоровое тело и здоровый дух.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Неподобающие фотографии или картины

Что касается произведений искусства или фотографий, то эксперты не рекомендуют украшать свой дом подделками или картинами, на которых изображены природные катаклизмы или малоприятные сюжеты. А вот фотографии приемлемы лишь те, на которых запечатлены те люди, которые постоянно проживают на данной жилплощади. В спальне, например, будет уместно разместить романтические, семейные или детские снимки.

«Многоуровневый» пол

Что плохого в визуальном разделении пространства хотя бы с помощью полов разного уровня? Оказывается, энергетически разделяя пространство, вы словно «раскалываете» на кусочки свою судьбу и не даете энергии свободно циркулировать. Помимо этого, представьте, как будет неприятно зацепиться спросонья о какой-нибудь выпирающий уровень, подвергая свое здоровье опасности.

Совмещенная ванная комната

Любителям больших пространств придется выбирать – или удобство, или грамотное распределение энергии. Эксперты напоминают, что мыться не там, где вы справляете нужду, намного эстетичнее и гигиеничнее, поэтому даже если нет возможности разделить эти два помещения, тогда постройте между ванной и санузлом что-то наподобие декоративной стены, установите ширму или просто разделите их красивой шторкой. Кроме того, не забывайте поддерживать здесь идеальную чистоту и держать двери по возможности всегда закрытыми.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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