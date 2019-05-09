9 главных запретов по фэншуй, которые вам лучше не нарушать

Оперативное избавление от мусора и грязи

Начнем с того, что жилое помещение должно быть комфортным и уютным, а не напоминать собой склад ненужных вещей. Поэтому следите за тем, чтобы в квартире всегда был порядок, мусорное ведро не должно находиться напротив двери, иначе это может блокировать приток положительной энергии. Лучше держите его где-нибудь в шкафчике под раковиной – и удобно, и кто-то другой не увидит.

… и от старых сломанных вещей

Что касается поломанных вещей (или тех, что потеряли свой товарный вид), то от них следует избавляться без сожаления. Особенно, если речь идет о треснувшей посуде. Считается, что кухонная утварь символизирует семейную жизнь и, вот представьте, какой она будет, если вы позволяете себе пользоваться разбитыми чашками и тарелками. Помимо этого, таким образом, вы освобождаете в своей жизни место для чего-то нового, красивого и позитивного.

Никаких зеркал напротив входной двери

Согласно древнему учению, зеркала не стоит вешать напротив двери, чтобы они не препятствовали нормальной циркуляции энергии (не отражали ее, блокируя и искажая). Кроме того, зеркала (и зеркальные поверхности) неуместны в спальной комнате, иначе это может спровоцировать появление соперницы (да и отражение спящего человека тоже считается дурным знаком). Если без зеркала в этом помещении вам не обойтись, то разместите его таким образом, чтобы в нем не отражалась кровать или вовсе выбирайте шкафы со встроенными внутри зеркалами. И сразу избавляйтесь от треснутых или разбитых зеркал. В противном случае ссоры и неприятности вам гарантированы.