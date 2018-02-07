Если вы чувствуете, что в вашем доме поселилась тоска и неудачи преследуют вас одна за другой, тогда настало самое время привести свой дом в порядок и очистить его от негативной энергетики. Ведь, как известно, именно она влияет не только на наше настроение, но и на все сферы нашей жизни. Мы предлагаем простые советы, благодаря которым в вашей квартире навсегда поселятся любовь, гармония и успех.

Избавьтесь от беспорядка и старых вещей

Ничто так не расстраивает и не навевает тоску, как разбросанные (или сломанные) вещи или грязь. Поэтому сделайте генеральную уборку и проведите ревизию вещей, чтобы избавиться от хлама и освободить место для нового. Вы удивитесь, но это помогает наладить жизнь и стать счастливее.

Окрасьте стены в желтый цвет

Любой психолог скажет вам, что цвет является определяющим, и от того, какой оттенок вы выберете, будет зависеть ваше настроение и отношение к жизни. Поэтому эксперты советуют присмотреться к желтому цвету, который визуально делает пространство больше и уютнее, а также нейтрализует действие отрицательной энергетики.

Открывайте шторы и проветривайте помещение

Свежий воздух действует положительно и помогает проветрить не только вашу квартиру, но и ваши мысли. Поэтому чаще открывайте окна и устраивайте сквозняк. Только сами не стойте на ветру, а то так можно и простудные заболевания подхватить. То же самое касается и солнечного света. Чем светлее в доме, тем яснее в голове и спокойнее на душе. Поэтому откажитесь от плотных штор или используйте их только вечером.

Избегайте острых углов

Согласно фэн-шуй, в интерьере не должно быть предметов с острыми углами, иначе это приведет к скандалам, разборкам и неурядицам в семье. Лучше обратить внимание на круглые столики, вазы, диваны и шкатулки для украшений, которые принесут в дом позитивную энергию.