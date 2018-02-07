8 советов, которые помогут избавиться от негативной энергетики в доме
Избавьтесь от беспорядка и старых вещей
Ничто так не расстраивает и не навевает тоску, как разбросанные (или сломанные) вещи или грязь. Поэтому сделайте генеральную уборку и проведите ревизию вещей, чтобы избавиться от хлама и освободить место для нового. Вы удивитесь, но это помогает наладить жизнь и стать счастливее.
Окрасьте стены в желтый цвет
Любой психолог скажет вам, что цвет является определяющим, и от того, какой оттенок вы выберете, будет зависеть ваше настроение и отношение к жизни. Поэтому эксперты советуют присмотреться к желтому цвету, который визуально делает пространство больше и уютнее, а также нейтрализует действие отрицательной энергетики.
Открывайте шторы и проветривайте помещение
Свежий воздух действует положительно и помогает проветрить не только вашу квартиру, но и ваши мысли. Поэтому чаще открывайте окна и устраивайте сквозняк. Только сами не стойте на ветру, а то так можно и простудные заболевания подхватить. То же самое касается и солнечного света. Чем светлее в доме, тем яснее в голове и спокойнее на душе. Поэтому откажитесь от плотных штор или используйте их только вечером.
Избегайте острых углов
Согласно фэн-шуй, в интерьере не должно быть предметов с острыми углами, иначе это приведет к скандалам, разборкам и неурядицам в семье. Лучше обратить внимание на круглые столики, вазы, диваны и шкатулки для украшений, которые принесут в дом позитивную энергию.
Зажигайте аромалампу с апельсиновым маслом
Давно известно, что аромамасла творят настоящие чудеса, вызывают определенные эмоции и меняют наше настроение. А вот аромат апельсинов, например, ассоциируется с солнечными днями, помогает справиться с депрессией и избавляет от негативной энергии. К тому же сами апельсины являются символом богатства и процветания, поэтому проследите за тем, чтобы они всегда были в вашем доме.
Повесьте колокольчики
Специалисты уверяют, что колокольчики необходимо повесить над входной дверью и при входе в комнату. Их мелодичный звон способен очистить дом от негатива, а также поможет вам избавиться от дурных мыслей и настроиться на нужный лад.
Не забудьте о зеркалах
Зеркала играют весьма важную роль, ведь они способны привлечь положительную энергию, которую еще называют энергией ки. Но следует помнить, что рама для зеркала не должна иметь острых углов (лучше всего выбирать классическую овальную форму), и кроме того, зеркала нельзя вешать в спальне (спящий человек ни в коем случае не должен отражаться в зеркальных поверхностях) или на кухне. А вот в прихожей или ванной комнате им самое место!
Приобретите кристаллы
Согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, кристаллы необходимо держать поближе к электронным устройствам, именно тогда они начинают работать в полную силу. Так, например, черный турмалин способен предотвратить появление отрицательной энергетики в доме, а розовый кварц заменяет негативные эмоции и чувства на положительные.
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