7 вещей в доме, которые мешают привлечь успех
1. Сломанные вещи и остановившиеся часы
Вспомните, сколько раз вы слышали, что хранить дома битую посуду или сломанные вещи категорически нельзя? На самом деле это действительно самая плохая идея, которая только могла прийти в голову. Ведь, по сути, зачем оставлять треснувшую тарелку или чашку, у которой откололся кусочек? Имейте в виду, что даже если заклеить (починить) ваши любимые вещи, позитивную энергию они все равно нести уже не будут. Согласно древнему восточному учению, это лишь приведет к тому, что в доме поселятся неприятности и безденежье, поэтому необходимо сразу избавляться от всего негативного. Специалисты, кстати, отмечают, что это не касается старинных ваз, серебряной посуды, хрустальных бокалов и прочей семейной реликвии.
Кстати, тот же эффект имеют и остановившиеся часы, которые многие хранят в квартире в качестве некого декоративного элемента. Но вот, опять же по фэн-шуй, держать дома остановившиеся или сломанные часы категорически не рекомендуется. Если их нельзя привести в форму, то лучше вообще от них избавиться.
2. Темные и серые оттенки
Психологи уверяют, что темные оттенки негативно действуют не только на психику, но и на состояние всего организма. Поэтому если в вашем гардеробе преобладают непонятные черно-серые тона, тогда не удивляйтесь, что и в жизни тоже остается мало места для радости. То же самое касается постельного белья и текстиля. Эксперты советуют заменить мрачные оттенки позитивными и добавить больше ярких аксессуаров. Если, скажем, вы жить не можете без классического черного платья, тогда просто разбавьте образ сочным акцентом, и вы увидите, что жизнь тоже преобразится!
3. Ношенная одежда или вещи, связанные с негативным воспоминанием
В наше время так много различных секонд-хендов и комиссионных магазинов, что люди (даже вполне обеспеченные) не считают зазорным заглядывать туда время от времени, чтобы найти какую-нибудь винтажную вещь или редкий аксессуар. И их ничуть не смущает, что этими предметами уже кто-то пользовался ранее. Ведь главное, чтобы вещь была опрятная и чистая. А вот у экспертов на этот счет другое мнение! Они считают, что, приобретая эти вещи, вы забираете чужую энергию, которая не всегда бывает позитивной.
Что касается вещей, которые связаны с негативными воспоминаниями, то тут все очень просто. Если что-то напоминает о неприятностях или финансовых потерях, будь то оригинальная статуэтка, шкатулка или тот же деловой костюм, то от подобных элементов тоже лучше избавиться, чтобы они лишний раз не попадались на глаза и не вызывали уныние и разочарование.
4. Сухие цветы и ракушки
Гербарии в доме держать тоже не рекомендуется. Если, конечно, вы не научный сотрудник, изучающий растения (в том числе и сухие). Поэтому засохшие букеты, чучела животных и те же ракушки, которые многие любят привозить из путешествий, лучше убрать из дома, чтобы избавиться от негатива и неудач.
5. Картины с изображением природных катастроф
Этому, кстати, есть вполне логичное объяснение. Ведь изображения ливня, снегопада, бури и прочих природных катаклизмов не способны вызывать положительные эмоции и настроить на нужный лад. Фотографии, постеры и открытки с изображением каких-то неприятных для вас моментов тоже лучше отнести куда-то, чтобы полностью избавиться от негатива.
6. Непарные вещи
Кто-то может поспорить, что зачем в квартире держать, скажем, два одинаковых чайника или кружки. Но смысл в том, чтобы привести в порядок те вещи, которые предполагают наличие пары. Скажем, если у вас есть одна лыжа, один кроссовок или даже носок, но вы понятия не имеете, где его пара, тогда смело избавляйтесь от этих вещей. Иначе, согласно восточному учению, это приведет к хаосу, потерям и у вас буквально все начнет валиться из рук.
7. Неисправные гаджеты для уборки
Вы удивитесь, но те предметы, которыми обычно принято наводить чистоту в доме, тоже должны содержаться в надлежащем виде. Эксперты отмечают: чтобы избежать финансовых потерь и мелких неприятностей, необходимо регулярно проводить ревизию средств для уборки (веник, швабра, пылесос), и если они вышли из строя, то тут же заменить их новыми.
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