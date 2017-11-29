Безусловно, каждый человек мечтает быть успешным и финансово независимым. Но что делать, если вдруг в жизни наступает черная полоса, когда все валится из рук и даже любимые дела не приносят радости. Оглянитесь, возможно, причиной невезения являются негативные вещи, которыми вы себя окружили. Разбираемся, что именно мешает вашему успеху.

1. Сломанные вещи и остановившиеся часы Вспомните, сколько раз вы слышали, что хранить дома битую посуду или сломанные вещи категорически нельзя? На самом деле это действительно самая плохая идея, которая только могла прийти в голову. Ведь, по сути, зачем оставлять треснувшую тарелку или чашку, у которой откололся кусочек? Имейте в виду, что даже если заклеить (починить) ваши любимые вещи, позитивную энергию они все равно нести уже не будут. Согласно древнему восточному учению, это лишь приведет к тому, что в доме поселятся неприятности и безденежье, поэтому необходимо сразу избавляться от всего негативного. Специалисты, кстати, отмечают, что это не касается старинных ваз, серебряной посуды, хрустальных бокалов и прочей семейной реликвии. Кстати, тот же эффект имеют и остановившиеся часы, которые многие хранят в квартире в качестве некого декоративного элемента. Но вот, опять же по фэн-шуй, держать дома остановившиеся или сломанные часы категорически не рекомендуется. Если их нельзя привести в форму, то лучше вообще от них избавиться. 2. Темные и серые оттенки Психологи уверяют, что темные оттенки негативно действуют не только на психику, но и на состояние всего организма. Поэтому если в вашем гардеробе преобладают непонятные черно-серые тона, тогда не удивляйтесь, что и в жизни тоже остается мало места для радости. То же самое касается постельного белья и текстиля. Эксперты советуют заменить мрачные оттенки позитивными и добавить больше ярких аксессуаров. Если, скажем, вы жить не можете без классического черного платья, тогда просто разбавьте образ сочным акцентом, и вы увидите, что жизнь тоже преобразится!