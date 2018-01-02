6 вещей, которым не место в вашей ванной комнате
Аптечка
Эксперты много раз предупреждали, что хранить лекарства в ванной комнате нельзя, однако многие упорно продолжают это делать. К тому же вспомните, когда вы проводили ревизию в аптечке? Проверьте все самым тщательным образом и отправьте в мусорное ведро препараты с истекшим сроком годности и узкоспециализированные лекарства, которые вам больше не пригодятся.
Косметика и средства личной гигиены
То же самое касается и средств личной гигиены. Если вы заметили, что срок годности давно истек, то смело отправляйте все в мусорное ведро. Маски, скрабы, гели для душа и другую косметику, которой вы давно не пользовались, должна постигнуть та же участь. К слову, кисти для макияжа необходимо регулярно мыть в теплой воде и хранить в сухом месте.
Кстати, от коробочек из-под мыла, средств личной гигиены или декоративной косметики эксперты тоже советуют избавляться. Мало того что они намокают и выглядят неэстетично, так еще и показывают, насколько вы нечистоплотны. Поэтому удаляем все без сожаления!
Зубные щетки
Нет, выкидывать их сразу не стоит! Но стоматологи настоятельно рекомендуют запоминать, когда именно вы начали пользоваться новой зубной щеткой, и через три месяца ее заменить. В обязательном порядке. Но если, конечно, зубная щетка вам нужна для того, чтобы вычищать труднодоступные места в ванной комнате, куда нельзя добраться обычными приспособлениями, тогда вы можете ее оставить. Но убрать аккуратно в шкаф, где находятся другие гаджеты для уборки.
Бритвенные станки и старые мочалки
Бритвенные станки с притупившимся лезвием вообще не стоит оставлять в ванной комнате. Во-первых, на них могут паразитировать микробы, а во-вторых, можно получить так называемый бритвенный ожог. И то и другое очень плохо, поэтому выкидываем и заменяем новыми.
Про старые мочалки, думаем, нет нужды напоминать. Врачи обращают внимание на то, что на мочалках со временем тоже скапливается множество различных микробов, и их использование становится опасным. Поэтому синтетическую мочалку для тела, например, необходимо менять каждые четыре месяца.
Старые резинки для волос и заколки
Растянутым резинкам для волос и заколкам с облезшей краской также не место в вашей ванной комнате. Мало того что из-за повышенной влажности на них могут скапливаться микробы, так они еще и разбросаны по всей комнате, вследствие чего помещение выглядит неряшливо. Для резинок можно выделить место в общей комнате или коридоре (поместить, например, их в шкатулку или красивую коробочку). Таким образом вы предотвратите беспорядок и будете всегда знать, где находятся принадлежности для волос.
Парфюм
Казалось бы, что плохого в том, если любимый флакончик будет стоять на полке в ванной комнате? Но парфюмеры уверяют, что воздействие высоких температур и влажности ускоряет процесс разрушения молекулярной целостности аромата. Поэтому не удивляйтесь потом, почему запах так быстро выветривается.
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