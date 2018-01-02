Это то место в доме, которое всегда должно содержаться в порядке (после кухни, разумеется). Поэтому, если в вашей ванной комнате царит постоянный бардак, а из-за разбросанных вещей вы не можете спокойно дотянуться до нужных предметов, тогда срочно беремся за швабру и устраиваем генеральную уборку. Но первым делом избавляемся от вещей, которые есть в нашем списке!

Аптечка

Эксперты много раз предупреждали, что хранить лекарства в ванной комнате нельзя, однако многие упорно продолжают это делать. К тому же вспомните, когда вы проводили ревизию в аптечке? Проверьте все самым тщательным образом и отправьте в мусорное ведро препараты с истекшим сроком годности и узкоспециализированные лекарства, которые вам больше не пригодятся.

Косметика и средства личной гигиены

То же самое касается и средств личной гигиены. Если вы заметили, что срок годности давно истек, то смело отправляйте все в мусорное ведро. Маски, скрабы, гели для душа и другую косметику, которой вы давно не пользовались, должна постигнуть та же участь. К слову, кисти для макияжа необходимо регулярно мыть в теплой воде и хранить в сухом месте.

Кстати, от коробочек из-под мыла, средств личной гигиены или декоративной косметики эксперты тоже советуют избавляться. Мало того что они намокают и выглядят неэстетично, так еще и показывают, насколько вы нечистоплотны. Поэтому удаляем все без сожаления!

Зубные щетки

Нет, выкидывать их сразу не стоит! Но стоматологи настоятельно рекомендуют запоминать, когда именно вы начали пользоваться новой зубной щеткой, и через три месяца ее заменить. В обязательном порядке. Но если, конечно, зубная щетка вам нужна для того, чтобы вычищать труднодоступные места в ванной комнате, куда нельзя добраться обычными приспособлениями, тогда вы можете ее оставить. Но убрать аккуратно в шкаф, где находятся другие гаджеты для уборки.