7 надежных способов почистить энергетику в доме

Обновить интерьер

Новый интерьер – новая жизнь! Именно так думает большинство людей и хватаются за строительные материалы каждый раз, как только хотят что-то поменять в своей жизни. К тому же, ремонт – отличный способ проверить на прочность ваши отношения. Ведь если вы сможете в процессе договориться и пойти на уступки, то значит, что сможете с легкостью справиться и с другими сложными ситуациями. А если ваша задача лишь избавление от негативной энергетики, то начните со стен. Выберите подходящий цвет и вперед!

Разобрать старый хлам

Накопительство – путь в никуда. Именно так утверждают психологи и рекомендуют как можно чаще проводить ревизию старых вещей и избавляться от тех, что пришли в негодность или тех, которыми вы не пользовались уже долгое время. И вместо того, чтобы отправлять все эти ненужные вещи на балкон, лучше отправьте их в мусорку или найдите другое применение.

Сделать генеральную уборку

Не зря эксперты советуют регулярно проводить генеральную уборку и проветривать помещение. Таким образом, вы «смоете» отрицательную энергию, улучшите эмоциональный фон и свое самочувствие. А заодно сделаете свое жилище более комфортным и уютным.

Использовать соль

Вы удивитесь, но соль можно использовать не только для приготовления пищи, но и для очищения энергетики в доме, потому как этот продукт способен впитать в себя весь негатив. Растворите немного соли в воде и промойте этим раствором квартиру, в том числе мебель и посуду. Если вам не хочется возиться с соляным раствором, тогда просто пересыпьте соль в небольшие емкости, расставьте по углам и оставьте на 24 часа. Затем аккуратно соберите и отнесите на мусорку.

Расставить свечи