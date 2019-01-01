5 энергетически сильных растений, которые защитят ваш дом от недоброжелателей

Некоторые считают, что держать кактусы в доме – к ссорам и неприятностям, но на самом деле это не так. Эксперты утверждают, что эти оригинальные растения не только становятся своеобразным акцентом при оформлении помещения, но также отлично защищают ваше жилище от электромагнитых волн, излучаемых бытовыми приборами, отражают зависть, снимают сглаз и злобу недоброжелателей. И хотя кактус требует особого ухода (иначе он может засохнуть или чахнуть), но это того стоит. Рекомендуется кактус размещать возле входной двери или рядом с работающими электроприборами.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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