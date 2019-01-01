5 энергетически сильных растений, которые защитят ваш дом от недоброжелателей

Бамбук
В последнее время дизайнеры интерьеров весьма активно используют бамбук при декорировании или зонировании пространства. Однако это растение обладает весьма сильной энергетикой и может принести в дом благополучие и сделать жизнь обитателей жилища легче и комфортнее. Бамбук вызывает чувство защищенности, спокойствия и стабильности, а также прекрасно защищает от дурного сглаза. Поэтому если вдруг в ваш дом попадут недоброжелатели, то они не смогут причинить вам никакого вреда.
Хризантемы
Многие заблуждаются, считая, что этим цветам место только в саду или на заднем дворе загородного дома. Эксперты утверждают, что комнатные хризантемы приносят в дом ощущение стабильности и финансового благополучия. Также они способны поднять настроение, привнести в вашу жизнь спокойствие, безмятежность и счастье. Поставьте эти цветы, например, в кабинете или в гостиной комнате, тем самым защитив ваш дом от негативной энергетики и зависти окружающих.
Спатифиллум
Это растение не зря называют «Женским счастьем», считается, что если одинокая женщина поставит этот цветок в своей спальне, будет за ним тщательно ухаживать, то вскоре в ее жизни произойдут позитивные изменения и она встретит свою любовь. Кроме того, данное растение рекомендовано приобрести бездетным парам – оно помогает обрести настоящее семейное счастье и помогает исполниться заветным желаниям (например, появлению в доме долгожданного потомства). Также спатифиллум, по мнению экспертов, защищает дом от негативной энергетики, завистников и недоброжелателей.
Алоэ вера
С давних времен люди использовали эти растения при проведении определенных ритуалов для привлечения удачи и защиты от недоброжелателей. Эксперты утверждают, что на самом деле этот цветок является надежным средством против негативных вибраций и способствуют доступу положительной энергии в дом. Алоэ вера привлекает процветание, успех и счастье в любое место, где оно находится. Но как только растение начнет погибать, то значит, что оно впитало в себя весь негатив, который находился в вашем доме, предотвращая ссоры, неурядицы и несчастья. Также цветок является прекрасным лекарем и используется при различных заболеваниях и недомоганиях.
Кактус
Некоторые считают, что держать кактусы в доме – к ссорам и неприятностям, но на самом деле это не так. Эксперты утверждают, что эти оригинальные растения не только становятся своеобразным акцентом при оформлении помещения, но также отлично защищают ваше жилище от электромагнитых волн, излучаемых бытовыми приборами, отражают зависть, снимают сглаз и злобу недоброжелателей. И хотя кактус требует особого ухода (иначе он может засохнуть или чахнуть), но это того стоит. Рекомендуется кактус размещать возле входной двери или рядом с работающими электроприборами.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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