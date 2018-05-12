10 вещей в вашей спальне, провоцирующих супруга на измену

Отдельные матрасы и яркие цвета

Кто бы мог подумать, однако на кровати не должно быть двух матрасов, необходимо приобрести один большой (или наматрасник), который подойдет для вашего семейного ложа. Иначе отдельные матрасы будут разводить вас с супругом не только во время сна, но и в жизни, со временем лишь увеличивая разрыв между вами. Что касается цветов, то в этом помещении допускается использование теплых оттенков и некоторых красных элементов. Но не переусердствуйте с огненным цветом, иначе это приведет к агрессии, ссорам и постоянным выяснениям отношений.

Старое постельное белье и неприглядное покрывало

Как только вы начинаете новые отношения, вам нужно первым же делом сменить постельное белье, покрывало и другой текстиль, находящийся в спальне. Но если вы уже долгое время вместе, то расслабляться также не стоит. Необходимо регулярно обновлять постельные принадлежности, перевешивать шторы и менять подушки — все для того, чтобы недомолвки и обиды не разрушили ваше семейное счастье.

Мусор и разбросанные вещи

Признайтесь, как часто вы заглядываете под кровать во время уборки? А ведь согласно учению фэн-шуй, под супружеским ложем не должно быть мусора, разбросанных носков и других забытых вещиц. И дело вовсе не в том, что вы можете проявить себя никудышной хозяйкой, а в том, что подобные предметы несут в себе негативную энергетику и притягивают к вам неудачи.

Картины или постеры с обнаженными телами

Изображения обнаженных натур над изголовьем также не способствуют улучшению отношений между супругами и сохранению страсти. Если уж вам так хочется украсить чем-нибудь стену над кроватью, то лучше повесьте туда картину с ирисами, которые являются символом верности, ромашками (символ семьи и любви) или тех же уток-мандаринок, которые также являются символом вечной любви.