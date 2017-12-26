Психологи уверены, что многие предметы нашего интерьера (даже те, о которых вы и не предполагали) способны накапливать негатив и действовать на нас удручающе. Поэтому если вы в своем собственном доме чувствуете себя подавленными и несчастными, тогда оглянитесь вокруг. И если вдруг найдете вещи из нашего списка, то постарайтесь избавиться от них как можно скорее.

Ненужные сувениры Сувениры, привезенные из путешествий, радуют вас лишь первые дни по возвращении, напоминая о чудесных днях, проведенных вне дома, но затем их скапливается все больше и больше, и вот они уже занимают всю полку, перекочевав на рабочий стол и прочие поверхности. В итоге квартира становится похожа на музей (и это в лучшем случае), но чаще всего напоминает свалку, в которой даже находиться неприятно, а не то что почувствовать себя счастливым. Бесполезные подарки Наверняка у многих в доме скопилась куча бесполезных подарков, выбросить которые не поднимается рука. Но, с другой стороны, не лучше ли избавиться от этих вещей, чтобы освободить пространство? Ведь согласно древнему восточному учению фэншуй, невозможно привлечь благополучие и счастье в захламленный дом. Разбитая посуда и сломанные предметы И хотя согласно народной примете разбитая чашка — к счастью, однако психологи напоминают, что разбитая посуда и сломанные вещи ни в коем случае не должны храниться в вашем доме. Эти вещи способны отпугнуть удачу и к тому же выглядят весьма непривлекательно. Поэтому, насколько бы любимым ни был тот или иной предмет, но если на нем появилась трещина или другой изъян, тогда найдите в себе силы и избавьтесь от него поскорее. Неинтересные книги Книги, которые вы больше не читаете, тоже могут притягивать негативную энергию. Эксперты отмечают, что наши вкусы меняются с годами, и предпочтения в литературе, конечно, тоже становятся иными. Поэтому лучше собрать все экземпляры, которые вы больше никогда не откроете, и отнести в букинистический магазин или попробовать обменять на то, что вам действительно было бы интересно прочитать.