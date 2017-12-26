10 вещей в доме, которые делают нас несчастными
Ненужные сувениры
Сувениры, привезенные из путешествий, радуют вас лишь первые дни по возвращении, напоминая о чудесных днях, проведенных вне дома, но затем их скапливается все больше и больше, и вот они уже занимают всю полку, перекочевав на рабочий стол и прочие поверхности. В итоге квартира становится похожа на музей (и это в лучшем случае), но чаще всего напоминает свалку, в которой даже находиться неприятно, а не то что почувствовать себя счастливым.
Бесполезные подарки
Наверняка у многих в доме скопилась куча бесполезных подарков, выбросить которые не поднимается рука. Но, с другой стороны, не лучше ли избавиться от этих вещей, чтобы освободить пространство? Ведь согласно древнему восточному учению фэншуй, невозможно привлечь благополучие и счастье в захламленный дом.
Разбитая посуда и сломанные предметы
И хотя согласно народной примете разбитая чашка — к счастью, однако психологи напоминают, что разбитая посуда и сломанные вещи ни в коем случае не должны храниться в вашем доме. Эти вещи способны отпугнуть удачу и к тому же выглядят весьма непривлекательно. Поэтому, насколько бы любимым ни был тот или иной предмет, но если на нем появилась трещина или другой изъян, тогда найдите в себе силы и избавьтесь от него поскорее.
Неинтересные книги
Книги, которые вы больше не читаете, тоже могут притягивать негативную энергию. Эксперты отмечают, что наши вкусы меняются с годами, и предпочтения в литературе, конечно, тоже становятся иными. Поэтому лучше собрать все экземпляры, которые вы больше никогда не откроете, и отнести в букинистический магазин или попробовать обменять на то, что вам действительно было бы интересно прочитать.
Детские игрушки
Вы давно выросли, но до сих пор не может расстаться со своей любимой куклой или плюшевым медведем? Психологи уверяют, что это может иметь негативные последствия, ведь зачастую, столкнувшись взглядом с той или иной игрушкой, мы вдруг начинаем осознавать, что она утратила то очарование (и даже магию), которой обладала раньше. Именно тогда мы понимаем, насколько изменились сами. И осознание того, что беззаботное время уже не вернется, делает нас глубоко несчастными.
Неразобранные бумаги и журналы
Многие люди годами хранят старые поздравительные открытки или пожелтевшие бумаги, которые уже не имеют никакой ценности. Вот только зачем? Если человек цепляется за старые вещи в надежде сохранить воспоминания, то он никак не может отпустить прошлое и жить настоящим, отмечают психологи. Просто решитесь и разберите весь этот ненужный хлам. Вы увидите, насколько вам сразу станет легче.
Коллекции, которые вам больше не нужны
Нет ничего более удручающего, чем старые коллекции, которые давно перестали пополняться. Если вас больше не интересуют те или иные предметы, тогда некогда любимая коллекция становится просто обузой и лишь занимает место в квартире. Действительно, очень сложно расстаться с вещами, которые вы собирали годами, но зачем держать в доме то, что больше не приносит вам радости?
Забытое хобби
Возможно, в какой-то момент вы решили стать великим художником или именитым дизайнером не хуже самой Коко Шанель и даже приобрели все необходимое для творчества, но, попробовав несколько раз, поняли, что вам это просто неинтересно. А заброшенные принадлежности для хобби так и остались в вашей квартире. Психологи отмечают, что неправильно хранить ненужные принадлежности, ведь это является, по сути, нашими нереализованными желаниями, так зачем же лишний раз напоминать себе о том, что у вас не получилось добиться успеха в какой-то отрасли. Проще все собрать и отдать тому человеку, который действительно будет использовать это по назначению.
Неправильный оттенок стен
Вы удивитесь, но цвета имеют большое влияние на наш организм, поэтому к выбору цвета стен (и всего оформления) стоит относиться со всей ответственностью. Так, например, дизайнеры отмечают, что красные, оранжевые и терракотовые цвета действуют возбуждающе, а бежевые, светло-голубые или бледно-розовые расслабляюще. Но также при выборе оттенка для стен следует учитывать собственные вкусы, а не слепо следовать модным тенденциям. И если сейчас на пике популярности цвет индиго, а вы его категорически не выносите, тогда просто отдайте предпочтение тому оттенку, который вам по душе.
Старые вещи и мусор
Вот зачем вам нужны эти старые часы? Или пустые коробочки из-под подарков, которые просто валяются теперь по всему дому. Психологи обращают внимание на то, что не стоит держать в квартире вещи, которыми вы не пользуетесь, они привлекают негативную энергию и мешают вашему счастью. Поэтому стоит выделить день и разобрать весь хлам, отсортировав вещи, которым, скажем, можно дать вторую жизнь.
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