10 предметов, которые должны быть дома у стильной женщины
Двойные зеркала
Дизайнеры интерьеров долго спорили, должны ли быть в квартире большие зеркала и в итоге пришли к единому мнению, что да. И лучше выбирать двойные модели, так чтобы можно было увидеть себя со всех сторон, когда вы определяетесь с нарядом.
Книги на открытых полках
Книги в красивых переплетах ценились всегда, однако в последнее время их пытались заменить всевозможные электронные варианты. Но любителям бумажных носителей не стоит расстраиваться. В новом сезоне книги вновь возвращают свои позиции и становятся украшением любого интерьера. Расположите любимые томики на открытых книжных полках и наслаждайтесь чтением.
Произведения искусства
Натюрмортами и пейзажами, как уверяют дизайнеры интерьеров, сейчас никого не удивить. Однако не стоит выкидывать картины, доставшиеся от бабушки. Возможно, они еще сыграют свою роль в ближайшем будущем. Ну а пока в центре внимания остаются оригинальные варианты. Так, например, нестандартные картины, которые в одно мгновение преобразят ваш интерьер, можно найти у молодых и начинающих художников.
Комнатные растения
Вы удивитесь, насколько быстро можно преобразить даже самый унылый интерьер, используя лишь зеленые растения. Правда, в отличие от прошлого сезона, когда в тренде были пальмы, кактусы и фиалки, в этом стоит обратить внимание на более интересные варианты и прикупить филодендрон или слоновье ухо. Не знаете, что это такое? Тогда загляните в ближайший цветочный магазин и оцените красоту данных растений.
Удобная система хранения
Если у вас до сих пор предметы и косметика разбросаны по всему дому, значит, вы безнадежно отстали от жизни. Для того чтобы избавиться от беспорядка и знать, где искать ту или иную вещь, можно приобрести специальные боксы, контейнеры или приспособить для хранения старые плетеные корзины, которые вновь вошли в моду, поднос, деревянные коробки и так далее.
Функциональный торшер
Удобные и стильные торшеры вновь входят в моду. Специалисты в один голос твердят, что в новом сезоне следует сменить привычное освещение на точечное и отказаться от громоздких светильников в пользу бра или торшера, которые будут давать мягкий свет именно там, где вам нужно в данный момент.
Декоративные подушки
«Подушек много не бывает!» — уверяли нас наши бабушки и оказались правы. Дизайнеры интерьеров советуют отказаться от комплектов с одинаковыми орнаментами и цветами и отдать предпочтение разной цветовой гамме, разным размерам и с отличающимся декором. Но нужно следить, чтобы все подушки гармонично сочетались между собой. Иначе вместо стильного дополнения можно получить нечто невразумительное.
Аксессуары для путешествий
Современные женщины больше не чувствуют необходимости подолгу оставаться на одно месте и с удовольствием путешествуют по миру. Поэтому, чтобы не тащить с собой в очередную страну гору чемоданов, пытаясь уместить туда все самое необходимое, лучше приобрести специальные удобные аксессуары, которые выручат вас в любой ситуации.
Семейная реликвия или сувенир
Многие люди бережно хранят вещи, доставшиеся им в наследство от бабушек и дедушек, ведь с ними связана история не одного поколения. С не меньшей гордостью хозяйка дома рассказывает о каких-то предметах, привезенных из других стран и связанных с приятными воспоминаниями. Это добавляет интерьеру некую изюминку и указывает на то, что хозяйка квартиры имеет тягу к приключениям.
Удобный ковер
Стильный ковер или ковровое покрытие создадут уют и сделают интерьер намного интереснее. К тому же вам не придется передвигаться короткими перебежками в холодное время года, если вдруг у вас не предусмотрена система теплого пола. Да и расположиться на пушистом ковре во время просмотра любимого фильма будет комфортнее и приятнее.
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