Если вы считаете, что знаете все о модных тенденциях и актуальных направлениях в дизайне интерьера, тогда посмотрите, есть ли эти вещи в вашем доме. Как утверждают эксперты, наличие данных предметов свидетельствует о вашем хорошем вкусе и безупречном стиле.

Двойные зеркала Дизайнеры интерьеров долго спорили, должны ли быть в квартире большие зеркала и в итоге пришли к единому мнению, что да. И лучше выбирать двойные модели, так чтобы можно было увидеть себя со всех сторон, когда вы определяетесь с нарядом. Книги на открытых полках Книги в красивых переплетах ценились всегда, однако в последнее время их пытались заменить всевозможные электронные варианты. Но любителям бумажных носителей не стоит расстраиваться. В новом сезоне книги вновь возвращают свои позиции и становятся украшением любого интерьера. Расположите любимые томики на открытых книжных полках и наслаждайтесь чтением. Произведения искусства Натюрмортами и пейзажами, как уверяют дизайнеры интерьеров, сейчас никого не удивить. Однако не стоит выкидывать картины, доставшиеся от бабушки. Возможно, они еще сыграют свою роль в ближайшем будущем. Ну а пока в центре внимания остаются оригинальные варианты. Так, например, нестандартные картины, которые в одно мгновение преобразят ваш интерьер, можно найти у молодых и начинающих художников. Комнатные растения Вы удивитесь, насколько быстро можно преобразить даже самый унылый интерьер, используя лишь зеленые растения. Правда, в отличие от прошлого сезона, когда в тренде были пальмы, кактусы и фиалки, в этом стоит обратить внимание на более интересные варианты и прикупить филодендрон или слоновье ухо. Не знаете, что это такое? Тогда загляните в ближайший цветочный магазин и оцените красоту данных растений.