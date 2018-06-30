Вы даже не догадывались, как влияют звезды на характер вашей кошки

Овен

Если вам нужен независимый и решительный энерджайзер, который без подзарядки готов носиться и играть целый день, тогда выбирайте кота-Овна. Активные и любопытные по своей природе, они станут отличными компаньонами во всех ваших начинаниях и безусловными лидерами. К тому же, данные животные прекрасно подойдут тем, кто не любит сидеть на одном месте и много путешествуют – эти котики отличаются страстью к прогулкам и могут часами изучать новую местность.

Телец

Питомцы, родившиеся под этим знаком, отличаются вполне миролюбивым и спокойным характером. Главное для них – это комфорт и отсутствие каких-либо подвижных игр. В действительности кота-Тельца невозможно порадовать новой игрушкой, крепкими объятиями или другими активности. Они могут обидеться на вашу навязчивость и в отместку начнут совершать мелкие пакости. Но при этом они обожают демонстрировать свою привязанность и могут часами лежать у вас на коленях, потягиваясь и урча от удовольствия.

Близнецы

Выбирая кота, родившегося под этим знаком, будьте готовы к тому, что вы станете находить его в самых неожиданных местах: в ящиках, на карнизах, на двери, на антресолях и даже в закрытых шкафах. При этом не понятно, каким образом им удается туда просачиваться, но это факт - любопытные Близнецы будут везде совать свой розовый нос и обидятся, если вы не разрешите им посмотреть, чем таким интересным занимаетесь в данный момент. Эти животные редко бывают в плохом настроение и охотно идут на контакт.

Рак

Большая удобная подушка и много лакомств – именно так можно описать жизнь-мечты котов, рожденных под этим знаком. Они будут постоянно выпрашивать вкусности, смотря на вас большими грустными глазами. И не важно, что вы недавно кормили этого проказника – если вы не дадите ему очередную порцию, он без стеснения возьмет сам со стола, все, что считает нужным. Вот, только дождется подходящего момента, когда вы отвернетесь. Кот-Рак очень привязан к дому и обычно ни за какие коврижки не соглашается покинуть пределы своей квартиры. Каждый выход «в свет» превращается для него в огромный стресс, от которого он отходит еще долгое время.