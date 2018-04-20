Это идеальный друг и компаньон

Если вам нужна веселая компания для всевозможных игр или теплых объятий, тогда кот идеально справится с этими обязанностями. Этот милый питомец станет настоящим другом, с ним вы точно не будете скучать никогда. Просто поверьте!

Это превосходный лекарь

Эксперты уверяют, что кошки умеют лечить. Например, если вдруг у вас что-то заболит, как рядом окажется ваш надежный помощник, начнет нежно перебирать своими лапками (так называемый кошачий массаж) или просто приляжет на больное место и не встанет до тех пор, пока вам не станет лучше.

И самый лучший антидепрессант!

Когда вы приходите домой после тяжелого трудового дня, вам хочется лишь одного — расслабиться и успокоиться. Ваш пушистый питомец удобно устроится рядом с вами, позволит себя погладить и заведет свое душевное мурлыкание. И чем больше вы будете его гладить, тем быстрее избавитесь от дурных мыслей и снова начнете чувствовать себя счастливыми. Ученые объясняют это тем, что коты очень восприимчивы и легко угадывают настроение человека. Поэтому если вам плохо, грустно или вы просто устали, просто чаще гладьте своего домашнего любимца, и вы увидите, что жизнь стала налаживаться.

Он будет любить вас, даже если на первый взгляд это незаметно

Даже если кот смотрит на вас надменным взглядом, всем своим видом показывая, что он тут главный, знайте, что он вас действительно любит и готов простить вам абсолютно все (даже ту идиотскую кличку, которую вы ему придумали). И если, например, проснувшись утром, вы увидите на своей подушке мышку (или что-то подобное), не спешите будить своим воплем всех соседей. Это ваш добытчик проявил заботу и преподнес вам поистине щедрый подарок, в его понимании, конечно. В истории есть множество примеров, когда кошки спасали жизнь человеку и являлись настоящими защитниками своих хозяев.