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Народные приметы о кошках: какие знаки вы не замечали раньше

Еще наши предки верили, что кошки быстрее других животных реагируют на перемены и чувствуют не только эмоциональное состояние владельца, но и атмосферу, царящую в доме, а также намерения посторонних людей. Поэтому особо наблюдательные люди собрали несколько интересных примет, связанных с этим домашними любимцами.

Трехцветные кошки (с большими рыжими, белыми и черными пятнами) берегут дом от пожаров, а хозяина — от болезней и напастей.

А вот белоснежные царственные животные способны притягивать финансовое благополучие и скорейшее разрешение всех проблем. Если кошка смотрит на вас и начинает вальяжно потягиваться, значит, вас вскоре ждет крупная прибыль или дорогая обновка. Но если такие же манипуляции совершает чужой питомец, тогда готовьтесь к неприятностям и разборкам.

Невестам тоже следует присмотреться к повадкам пушистых животных. Так, например, если накануне свадьбы ваш мурлыка начал чихать, то это предвещает крепкий союз. А вот если он сбежал в важный день, то такой брак не продлится долго. Если ваша кошка разлеглась прямо на пороге и не выпускает вас в загс, погладьте ее. И если после этого она уйдет, значит, в отношениях с мужем будет взаимопонимание, а если станет шипеть и царапаться, то и вы со своим избранником будете постоянно ругаться и выяснять отношения.

Если ваша кошка запрыгнула в чемодан, когда вы готовитесь к путешествию, то дорога будет легкой и в целом поездка пройдет удачно. А вот если она вдруг начала «копать» дно чемодана, выкидывая оттуда ваши вещи, то есть смысл поменять билет или вообще отложить эту поездку. Значит, что вас ждут серьезные испытания и неприятности в пути.

Если же ваш питомец жмется ближе к батарее (радиатору или камину) или спит, закрыв нос лапой, значит надвигается похолодание или даже морозы. А вот когда кошка спит на спине или просто растянувшись во всю длину, то ждите скорого потепления. Когда начинает царапать пол, то скоро будет вьюга, «натирает» ушки — к сильной грозе и дождю, умывает мордочку — к солнечной погоде, а если нервно начинает метаться по квартире, то надвигается ураган.

Особо внимательно нужно быть тем, у кого в доме есть больные. Так, например, если кошка настойчиво ложится в одно и то же место (в изголовье, на грудь, живот и так далее), то следует обратить особое внимание на эти органы и записаться к врачу. Если домашний питомец запрыгивает на кровать, где лежит больной, и начинает громко мурчать, то значит, что болезнь скоро отступит. Если животное нервничает и постоянно мяукает возле больного, то о выздоровлении пока нечего и думать. А вот если вдруг кошка уходит из дома, а больной начинает резко идти на поправку, то значит, что домашний питомец забрал хворь на себя.

Если молодая женщина мечтает забеременеть, то ей нужно отправиться в гости, где есть кошка на сносях, покормить мурлыку, ласково поговорить с ней и погладить. Это предвещает, что в семье будет много детей, а роды пройдут легко и спокойно. А вот если вдруг в гостях кошка начинает приставать к беременной женщине и тереться о нее, то значит, что совсем скоро вам предстоит увидеться со своим малышом.

Не спешите прогонять незнакомую кошку, которая без спроса пытается попасть в ваш дом. Считается, что она приносит с собой счастье, поэтому откройте дверь и впустите животное. Поверьте, питомец не задержится надолго, как только его миссия закончится, то он тут же покинет ваше жилище.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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