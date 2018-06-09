Народные приметы о кошках: какие знаки вы не замечали раньше

Трехцветные кошки (с большими рыжими, белыми и черными пятнами) берегут дом от пожаров, а хозяина — от болезней и напастей.

А вот белоснежные царственные животные способны притягивать финансовое благополучие и скорейшее разрешение всех проблем. Если кошка смотрит на вас и начинает вальяжно потягиваться, значит, вас вскоре ждет крупная прибыль или дорогая обновка. Но если такие же манипуляции совершает чужой питомец, тогда готовьтесь к неприятностям и разборкам.

Невестам тоже следует присмотреться к повадкам пушистых животных. Так, например, если накануне свадьбы ваш мурлыка начал чихать, то это предвещает крепкий союз. А вот если он сбежал в важный день, то такой брак не продлится долго. Если ваша кошка разлеглась прямо на пороге и не выпускает вас в загс, погладьте ее. И если после этого она уйдет, значит, в отношениях с мужем будет взаимопонимание, а если станет шипеть и царапаться, то и вы со своим избранником будете постоянно ругаться и выяснять отношения.

Если ваша кошка запрыгнула в чемодан, когда вы готовитесь к путешествию, то дорога будет легкой и в целом поездка пройдет удачно. А вот если она вдруг начала «копать» дно чемодана, выкидывая оттуда ваши вещи, то есть смысл поменять билет или вообще отложить эту поездку. Значит, что вас ждут серьезные испытания и неприятности в пути.