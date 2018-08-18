4 лайфхака, которые помогут вашим питомцам пережить жару

Люди в жару при первой возможности бегут в душ, но с животными это не пройдет: частое купание снижает защитные функции кожного и волосяного покрова. Но совсем без воды тоже нельзя – в сильную жару можно смочить влажным полотенцем лапы зверя до колен, протереть затылок, внешнюю сторону ушей, погладить любимца влажными руками по шерсти.

Жидкость должна быть не только снаружи, важен питьевой режим – расставьте по дому мисочки с чистой водой или купите автопоилку, это поможет предотвратить обезвоживание. Но если собак не приходится уговаривать, то кошки пьют редко и мало. Спасти ситуацию может влажный корм: он позволяет сохранять водный баланс в организме животного. Чередуйте его с сухим – утром и вечером влажный, днем сухой. В жару правильное питание имеет особое значение, ведь организму животного тяжелее работать. Поэтому категорически запрещено давать кошкам продукты с нашего стола, содержащие соль и специи: это усиливает жажду и перегружает почки. Старайтесь давать питомцу только качественный готовый корм от известных производителей, который содержит в составе 100% натуральные ингредиенты, такие как мясо и субпродукты, овощи и злаки.

Теплый прием