4 лайфхака, которые помогут вашим питомцам пережить жару

Некомфортной для четверолапых считается погода, при которой столбик термометра поднимается выше 25 – 30 С. Имеет значение цвет животного – черные коты и кошки страдают от жары больше, и дело, понятно, не в суевериях. Важна порода – выведенным в холодных регионах сибирякам или мейн-кунам летом приходится тяжелее. И, конечно, играет роль время, проведенное под солнцем – кратковременная поездка в переноске велосипеда по жаре не равна целому дню. Не забывайте, что в группе риска – котята, пожилые животные, беременные кошки, питомцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Знать свое место
С котами в жару значительно проще, чем с собаками – по крайней мере, их не надо выводить на улицу два раза в день. Но нагретая душная квартира – не лучшее место для питомца. Самый простой и технологичный выход – кондиционер. Но тут есть свои нюансы: надо следить, чтобы температура не была слишком низкой, иначе можно простудить любимца. Если же вы включаете вентилятор, позаботьтесь о безопасности: животное не должно иметь к нему прямого доступа. Хотите обойтись без техники? Посмотрите, где в вашей квартире прохладное место. Возможно, это комната с темными шторами, выходящая не на солнечную сторону. Ванная или кухня с каменной плиткой на полу. Но холодный пол тоже может стать причиной простуд, поэтому вашему любимцу понадобится коврик, оптимально – на гелевой основе, он меньше нагревается.
Водная стихия
Люди в жару при первой возможности бегут в душ, но с животными это не пройдет: частое купание снижает защитные функции кожного и волосяного покрова. Но совсем без воды тоже нельзя – в сильную жару можно смочить влажным полотенцем лапы зверя до колен, протереть затылок, внешнюю сторону ушей, погладить любимца влажными руками по шерсти.
Жидкость должна быть не только снаружи, важен питьевой режим – расставьте по дому мисочки с чистой водой или купите автопоилку, это поможет предотвратить обезвоживание. Но если собак не приходится уговаривать, то кошки пьют редко и мало. Спасти ситуацию может влажный корм: он позволяет сохранять водный баланс в организме животного. Чередуйте его с сухим – утром и вечером влажный, днем сухой. В жару правильное питание имеет особое значение, ведь организму животного тяжелее работать. Поэтому категорически запрещено давать кошкам продукты с нашего стола, содержащие соль и специи: это усиливает жажду и перегружает почки. Старайтесь давать питомцу только качественный готовый корм от известных производителей, который содержит в составе 100% натуральные ингредиенты, такие как мясо и субпродукты, овощи и злаки.
Теплый прием
Представьте, что в жару вы надели шерстяную кофту прямо на голое тело. Ощущение так себе, правда? Если вовремя не вычесывать подшерсток у питомцев, он будет создавать дополнительный термоудерживающий слой и доставлять дискомфорт животному. Можно вызвать на дом грумера для ухода за любимцем, или вычесать шерсть самостоятельно, с использованием специальных расчесок и гребешков.
Какой удар
У собак и кошек на теле нет потовых желез, поэтому они куда больше человека подвержены перегреву, а тепловой удар возникает у пушистиков в десять раз чаще. Основные симптомы – повышенная температура (от 38,6 градусов у собак и от 39 у кошек), одышка, дрожь, покрасневшие белки глаз и ярко-красный язык. Могут начаться судороги и рвота. При первом же подозрении отнесите питомца в прохладное темное место, оберните влажным полотенцем и поливайте голову, живот и пах прохладной водой. Поите питомца часто, но небольшими порциями. Если состояние тяжелое, а температура поднялась выше 40, необходимо вызвать ветеринарного врача.
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