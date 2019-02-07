11 необычных и полезных аксессуаров для ваших домашних питомцев

Продолжая тему путешествия - вам просто необходим этот гаджет. Это бутылочка - поилка со специальной миской. Посмотрите на нее, она удобна и для гуляния в жаркий день в парке.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив пресс-служб

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