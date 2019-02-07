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11 необычных и полезных аксессуаров для ваших домашних питомцев

Большинство владельцев собак и кошек мечтают о том, чтобы изобрели как можно больше полезных приспособлений или гаджетов, направленных на то, чтобы сделать жизнь домашнего любимца (да и жизнь людей тоже) намного комфортнее. Редакция Passion.ru тоже любит домашних животных, поэтому собрала подборку необычных аксессуаров, которые наверняка понравятся вашим Тузикам и Мурзикам.

Мечта диетолога

Не позволяет собаке быстро съедать корм, что способствует здоровому питанию. Кроме того миска не позволяет животному разбрасывать корм по квартире. Это отличная штука для собак с нежным желудком и мало бывающих на прогулке. Вот увидите через пару недель толстый пес похудеет.

Гамак для перевозки собак в машине

Удобная вещь для тех, кто ездит на дачу или в путешествие. Кроме того, мешает собаке передвигаться по авто, пачкать его. К тому же собаке в нем удобно: спать есть. Пес уютно расположится в гамаке и не будет докучать вам во время пути.

Пылесос для пушистых кошек

Вы любите пушистых кошек, но не шерсть, которая клубится по дому и остается на одежде? Тогда специальный пылесос для вас. В В обращении он очень прост и пока еще ни одна кошка не высказала свое "фи". Пушистики получают удовольствие от теплого воздуха, а не от расчески, которая дерет и цыпляется за колтуны.

Конго для собак

Пользоваться легко. Есть два варианта. один просто для игры ""А-ну ка, отними. В другом варианте: вы забиваете вкусняшками (например, паштетами) конг, и кладете на час в холодильник, а потом даете собаке. В результате питомец играет в игрушку, пытаясь вытащить еду. На это он потратит не один час, поверьте.

"Аквариум" для кошек

Круглый "аквариум" позволяет на долгое время занять вашу кошку, вель ей так хочется поймать через круглую дырочку рыбку. Сам "аквариум" сделан из гофрироанного картона и это дополнительное удовольствие - можно точить коготки.

Специальная юла для собак

В такую юлу со специальными отверстиями можно засыпать разный сухой корм и собака, прямо как малыш будет всеми путями пытаться их оттуда извлечь. Но это не так быстро - часа 2-3 уйдет.

Домик для кошки из картона

Всем известно, как кошки любят картонный коробки. Порадуйте кошку таким домиком. Конечно жить ему не долго, но сколько радости! Кстати появились и когтедралки их картона - имеют у кошек большой успех и у питомцев и у хозяев. Они не дорого стоят, но вот убирать за ними надо почти. К когтетралкам прилагается сушеная измельченная кошачья мята.

Прибор для ловли "вкусняшек"

Собаки обожают играть, а эта штуковина прекрасный замен тарелки фризби. Из "пистолета" вылетает корм, собака налету пытается ее поймать или ищет куда улетело. Развлечение еще то!

Сетка для мытья кошек

Все мы знаем, как не просто помыть кота. Он вырывется, царапается, пытается поцарапать и удрать. Сетка облегчает и страдания и не пугает кошку. А вам не сложно будет это желать, когда придет очередной раз. Вот только после такого мытья можно сказать "С легким паром".

Шуршащая труба для кошек

Все кошки обожают шуршать пакетами. Пакет это ее любимая игрушка. Подарите ей свой личный шуршащий тонель-пакет для игр. Она будет в восторге, пробираться сквозь тонели и вылезать с разных сторон. А как он шуршит - с ума сойти.

Походная бутылочка

Продолжая тему путешествия - вам просто необходим этот гаджет. Это бутылочка - поилка со специальной миской. Посмотрите на нее, она удобна и для гуляния в жаркий день в парке.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив пресс-служб

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