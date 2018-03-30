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Поездка к ветеринарному врачу, на дачу или транспортировка кошки к родственникам на время отпуска превращается зачастую в не самое радостное приключение и для животного, и для вас.

Более того, исследование, проведенное Royal Canin в рамках кампании «Не 9 жизней», показало, что больше половины владельцев кошек избегают плановых визитов в ветеринарную клинику именно потому, что не хотят лишний раз подвергать питомца стрессу. Вместе с тем почти у половины домашних кошек имеются проблемы со здоровьем, требующие диагностики и лечения. О том, как приучить кошку к перевозкам и перестать нервничать за нее и за себя, редакция Passion расспросила экспертов Royal Canin.

Правильно выберите переноску

Для посещения ветеринарного врача вам понадобится именно переноска, а не спортивная сумка или большой пакет. Переноска должна быть пластиковой или матерчатой, хорошо держать форму и защищать от шума.

За несколько дней до визита врача положите открытую переноску в углу помещения, там, где кошка любит находиться

Вы можете положить внутрь одеяло с запахом кошки, так она быстро привыкнет к переноске и с любопытством в нее заглянет сама. В день посещения врача оставьте одеяло в переноске — и животное будет себя чувствовать спокойнее и комфортнее.

Приучите кошку к различным манипуляциям

При правильном содержании кошка постоянно переносит различные уходовые процедур: стрижка когтей, чистка ушей, расчесывание. Если животное привыкнет к ним с детства, то оно будет спокойнее вести себя в ветеринарной клинике во время общения с врачом.

Приучите кошку к общению и перемещениям

Берите кошку с собой на дачу, в недолгие поездки. Так выход из дома будет ассоциироваться у кошки с приятными впечатлениями, а не с визитом к ветеринарному врачу, и она привыкнет к поездкам в машине.

Не кормите кошку за пару часов до поездки

Некоторых кошек укачивает в машине, чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше не кормить животное за пару часов до поездки.

Если кошка здорова, а вы совершаете плановый визит к врачу, то поиграйте с ней в течение получаса перед поездкой

Она набегается, утомится и, скорее всего, будет спать в переноске и с легкостью переживет визит к врачу.

Не позволяйте кошке «гулять по машине» во время поездки

Животное может удариться и сильно нервничать.

Следите за тем, чтобы во время поездки переноска не тряслась

Если вы ведете машину, крепко пристегните переноску ремнем безопасности на переднем сидении рядом с вами. Избегайте неровностей на дороге, ведите медленно. Не включайте громкую музыку и разговаривайте с вашей кошкой. Спокойнее хозяин, спокойнее кошка.

Аккуратно берите переноску

Когда вы приехали к ветеринарному врачу, медленно достаньте переноску, не трясите ее по дороге в кабинет.

Кстати, в марте Royal Canin запустил кампанию, мотивирующую владельцев кошек проверять здоровье своих питомцев, — «У кошки не 9 жизней». За каждое размещенное в социальных сетях обещание сводить своего питомца на осмотр компания перечисляет 100 рублей в фонд «Подарок судьбы». Собранные деньги пойдут на организацию выставки по пристройству кошек #Всемпокотику, которая пройдет на Красном Октябре 1 апреля.

Фото: Shutterstock

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