Более того, исследование, проведенное Royal Canin в рамках кампании «Не 9 жизней», показало, что больше половины владельцев кошек избегают плановых визитов в ветеринарную клинику именно потому, что не хотят лишний раз подвергать питомца стрессу. Вместе с тем почти у половины домашних кошек имеются проблемы со здоровьем, требующие диагностики и лечения. О том, как приучить кошку к перевозкам и перестать нервничать за нее и за себя, редакция Passion расспросила экспертов Royal Canin.

Правильно выберите переноску

Для посещения ветеринарного врача вам понадобится именно переноска, а не спортивная сумка или большой пакет. Переноска должна быть пластиковой или матерчатой, хорошо держать форму и защищать от шума.

За несколько дней до визита врача положите открытую переноску в углу помещения, там, где кошка любит находиться

Вы можете положить внутрь одеяло с запахом кошки, так она быстро привыкнет к переноске и с любопытством в нее заглянет сама. В день посещения врача оставьте одеяло в переноске — и животное будет себя чувствовать спокойнее и комфортнее.

Приучите кошку к различным манипуляциям

При правильном содержании кошка постоянно переносит различные уходовые процедур: стрижка когтей, чистка ушей, расчесывание. Если животное привыкнет к ним с детства, то оно будет спокойнее вести себя в ветеринарной клинике во время общения с врачом.

Приучите кошку к общению и перемещениям

Берите кошку с собой на дачу, в недолгие поездки. Так выход из дома будет ассоциироваться у кошки с приятными впечатлениями, а не с визитом к ветеринарному врачу, и она привыкнет к поездкам в машине.

Не кормите кошку за пару часов до поездки

Некоторых кошек укачивает в машине, чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше не кормить животное за пару часов до поездки.