5 основных причин, почему вам стоит завести корги

Они очень компактны и все схватывают на лету

Если говорить, например, о вельш корги пемброк и вельш корги кардиган, то они достигают 30 см в холке и легко «вписываются» даже в малогабаритную квартиру-студию. Они обладают уравновешенным. Доброжелательным характером, но ни за что не дадут в обиду тех, кого считают своей семьей (или стаей). Эти собаки разумные и легко обучаемые – достаточно пару раз повторить с ними команду, что они четко ее усвоили. Если говорить о возрасте, то корги идеально подойдут как молодым людям, так и семейным парам с детьми – они найдут общий язык абсолютно со всеми и очень скоро станут всеобщими любимцами.

Они настоящие компаньоны

Эта порода собак изначально была задумана, как пастушья, поэтому корги всегда находились рядом с людьми, проявляя при этом дружелюбие и готовность выполнять любые команды. Они абсолютно не агрессивны, но достаточно любопытны, поэтому будьте готовы к тому, что они будет следовать за вами буквально по пятам, засовывая свой нос в самые интересные, по их мнению, места. Можете не бояться оставлять с ними детей – для корги семья (а точнее, все члены их «стаи») является объектом люби, нежности и обожания.

Но при этом ведут себя по-джентельменски

Не стоит забывать, что это английская порода и как настоящие англичане, корги бывают «навязчивыми» в меру. Другими словами, они, конечно, проявляют радость, бывают ласковыми и требующими внимания, однако если заметят, что вы чем-то очень заняты, то проявят всю свою воспитанность и будут терпеливо ждать, пока вы не освободитесь. И, поверьте, они не будут действовать на нервы вашим соседям своим громким лаем или подвыванием возле входной двери, корги вообще больше склонны тихонько ворчать или бубнить про себя – прямо как умудренные опытом старички, но, ни в коем случае не будут доводить вас и окружающим каким-либо шумом. Единственное, в чем они не захотят проявлять умеренность ни при каких раскладах – еда. Поэтому постарайтесь не перекармливать этих милых обжор, иначе потом вам придется срочно приводить их в форму.