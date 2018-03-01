Всемирный день кошек: 5 актуальных советов ветеринара
Сочетайте сухой и влажный корм
Влажный корм поможет поддержать водный баланс в организме, а сухой — здоровье зубов и пищеварительного тракта. Купите несколько мисок из нержавеющей стали: для воды, сухой и влажной пищи.
Следите за качеством воды
Старайтесь менять воду два раза в день — кошки любят, когда она свежая. В отличие от человека, у кошек есть особые рецепторы, с помощью которых они определяют качество воды. Лучше использовать фильтрованную, бутилированную воду, так как жесткая водопроводная может привести к развитию мочекаменной болезни.
Раз в полгода посещайте ветеринарного врача
Некоторые хронические болезни начинают развиваться у кошек практически бессимптомно. Очень важно регулярно обследовать питомца, чтобы своевременно определить какие-либо отклонения в показателях здоровья. Кроме того, не забывайте, что кошки ежегодно должны проходить процедуру вакцинации.
Вычесывайте любимца
Чтобы вычесывание не стало мукой, следуйте простым правилам: длинношерстных питомцев расчесывайте каждый день, короткошерстных — один-два раза в неделю. Это поможет предотвратить появление колтунов. Совершайте движения по росту волос, начиная со спинки и аккуратно переходя к животу и лапкам. Если колтуны уже образовались, аккуратно срежьте их ножницами. Во время линьки и в тех случаях, когда кошка категорически против вычесывания, вы можете использовать щетку-рукавицу. Кошка будет думать, что вы ее гладите, а вы тем временем уберете лишние шерстинки! Если колтуны сложно срезать, то лучше вызвать грумера, чтобы не причинить кошке боль. Специалисты виртуозно справляются с колтунами с помощью машинки для стрижки.
Запаситесь когтеточкой
Стричь или не стричь? У ветеринарных врачей есть ответ на этот вопрос: не следует стричь когти здоровой кошке. Она должна стачивать их самостоятельно с помощью когтеточки. Выбирайте те, что покрыты сизалем, крупным природным волокном. Понаблюдайте за питомцем, чтобы решить, будет ли когтеточка настенной или напольной. Стричь когти кошке нужно лишь в том случае, если они растут неправильно. Такую процедуру лучше провести в ветеринарной клинике: там когти обрежут специальными ножницами, не задев чувствительную зону и не повредив кровеносные сосуды.
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