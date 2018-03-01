Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
С 1 по 18 марта в пятидесяти девяти ветеринарных клиниках в шести городах России можно будет пройти бесплатный «котоосмотр». Доктор проведет полное обследование, оценит состояние брюшной полости и опорно-двигательной системы. Каждый посетитель после осмотра получит персональные рекомендации по кормлению и уходу за питомцем. Специально для читательниц Passion.ru — советы по уходу за кошками от наших экспертов, компании WHISKAS.

Сочетайте сухой и влажный корм

Влажный корм поможет поддержать водный баланс в организме, а сухой — здоровье зубов и пищеварительного тракта. Купите несколько мисок из нержавеющей стали: для воды, сухой и влажной пищи.

Следите за качеством воды

Старайтесь менять воду два раза в день — кошки любят, когда она свежая. В отличие от человека, у кошек есть особые рецепторы, с помощью которых они определяют качество воды. Лучше использовать фильтрованную, бутилированную воду, так как жесткая водопроводная может привести к развитию мочекаменной болезни.

Раз в полгода посещайте ветеринарного врача

Некоторые хронические болезни начинают развиваться у кошек практически бессимптомно. Очень важно регулярно обследовать питомца, чтобы своевременно определить какие-либо отклонения в показателях здоровья. Кроме того, не забывайте, что кошки ежегодно должны проходить процедуру вакцинации.

Вычесывайте любимца

Чтобы вычесывание не стало мукой, следуйте простым правилам: длинношерстных питомцев расчесывайте каждый день, короткошерстных — один-два раза в неделю. Это поможет предотвратить появление колтунов. Совершайте движения по росту волос, начиная со спинки и аккуратно переходя к животу и лапкам. Если колтуны уже образовались, аккуратно срежьте их ножницами. Во время линьки и в тех случаях, когда кошка категорически против вычесывания, вы можете использовать щетку-рукавицу. Кошка будет думать, что вы ее гладите, а вы тем временем уберете лишние шерстинки! Если колтуны сложно срезать, то лучше вызвать грумера, чтобы не причинить кошке боль. Специалисты виртуозно справляются с колтунами с помощью машинки для стрижки.

Запаситесь когтеточкой

Стричь или не стричь? У ветеринарных врачей есть ответ на этот вопрос: не следует стричь когти здоровой кошке. Она должна стачивать их самостоятельно с помощью когтеточки. Выбирайте те, что покрыты сизалем, крупным природным волокном. Понаблюдайте за питомцем, чтобы решить, будет ли когтеточка настенной или напольной. Стричь когти кошке нужно лишь в том случае, если они растут неправильно. Такую процедуру лучше провести в ветеринарной клинике: там когти обрежут специальными ножницами, не задев чувствительную зону и не повредив кровеносные сосуды.

Фото: shutterstock.com

Гороскоп