Следите за качеством воды

Старайтесь менять воду два раза в день — кошки любят, когда она свежая. В отличие от человека, у кошек есть особые рецепторы, с помощью которых они определяют качество воды. Лучше использовать фильтрованную, бутилированную воду, так как жесткая водопроводная может привести к развитию мочекаменной болезни.

Раз в полгода посещайте ветеринарного врача

Некоторые хронические болезни начинают развиваться у кошек практически бессимптомно. Очень важно регулярно обследовать питомца, чтобы своевременно определить какие-либо отклонения в показателях здоровья. Кроме того, не забывайте, что кошки ежегодно должны проходить процедуру вакцинации.