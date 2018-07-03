Дачный сезон: полезные новинки, которые вам точно пригодятся

Дачный сезон в самом разгаре и наверняка многие проводят там гораздо больше времени, чем в городской квартире. Кто-то отправляется за город, чтобы на своем участке устроить веселый пикник с друзьями, а другие перебираются на дачу до самой осени. Но и тем, и другим хочется сделать свою «фазенду» стильной, уютной и практичной. Делимся полезными новинками, которые наверняка вам пригодятся в этом нелегком деле.