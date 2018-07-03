Дачный сезон: полезные новинки, которые вам точно пригодятся

Набор меловых наклеек
Мелковые наклейки предназначены для самых различных емкостей и поверхностей: банки, коробки, папки и так далее. С помощью наклеек подписывать находящееся внутри содержимое можно обычными мелками. Стираются записи влажной губкой. Набор наклеек поможета вам разделить коробки на "важное" и "не очень", а банки на "мое печенье" и "до зимы не открывать".
Подвесное кашпо
Подвесной горшок для разных растений станет интересным дополнением в современном интерьере. Его можно прикрепить к потолку или стене на балконе, веранде или на ограде забора. Главное незабывать поливать и убирать на зиму.
Набор из двух ящиков для овощей
Такие ящики (они бывают разных цветов) помогут упорядочить любые предметы и компактно хранить их на открытых полках или внутри шкафов. Они подойдут для хранения фруктов, банных принадлежностей, инструментов, книг и любых других вещей. Не только надаче но и дома в кладовке.
Кувшин для напитков
Кувшин классической формы, в котором нет ничего лишнего. Мягкие плавные линии, эргономичная ручка и современный материал - такое сочетание выглядит беспроигрышно на любом мероприятии, особенно если оно проходит на свежем воздухе. Цветау кувшинаесть разные, прозрачный тоже.
Уличный газовый обогреватель
Если вы думаете, что такие штуки есть только в ресторанных вервндах, а вот и нет! Газовый уличный обогреватель - отличное решение для создания комфортных климатических условий на летней веранде кафе, ресторана, отеля или загородного дома. Изделие оснащено современной системой пьезоэлектрического зажигания. При покупке обогревателя чехол для хранения в подарок.
Подставка угловая для садового инвентаря
Больше вы не потеряете совочки, маленькие грабли, граблли, настоящие вилы и лопаты. Они не будут валяться в чулане, а станут красиво висеть на специальной углововой стойке. Т выглядит это настолькомло, чо вы не поленитесь отмыть от земли инвеньарь.
Складная садовая скамейка-перевертыш
Скамейка садовая складная двухсторонняя. Чудо скамейка - с одной стороны подколенник, которая сконструирована таким образом, что позволяет опираться на руки при опускании и подъеме, снимая нагрузку с коленей и спины. В тоже время ее можно использовать никак ""подколенник", а перевернув в саду и на огороде. А потом сложитьи до сдедующего лета - она занимает, в собранном виде минимум места.
Гриль-коптильня
Угольный гриль-коптильня предназначен для проведения отдыха на дачном участке. Ставится на 4 ножки, 2 из которых оснащены колесиками для удобной транспортировки. У гриля оснащен металлической крышкой. Имеет жаростойкое покрытие с эмалью. Высоту жарочной поверхности можно регулировать. Система вентиляции обеспечивает управление температурой. По бокам расположено 2 деревянные полки и олна снизу.
Многофункциональные садовые перчатки
Не бойтесь ваша свекровь не превратилсь в Фредди Крюгеа. Она решила вам помочь на орогроде и купила многофункциональные садовые перчатки, которые сохранят привлекательность ваших рук. Они изготовлены из прочных водоотталкивающих материалов, которые обеспечат вашим рукам безопасную работу в самых экстремальных условиях. А как удобно капать, чтоь посадить цветы.
Сумка для садового инвентаря
Сумка для инструментов, изготовлена из износоустойчивого, долговечного и непромокаемого материала. По бокам сумки шесть дополнительных карманов, что делает ее более вместительной. Эргономична, большая глубина карманов, что позволяет инструментам не выпасть из карманов и не сломаться.
Зонтик для защиты от насекомых
Складной зонтик, который защитит ваши лакомства от посягательства насекомых. Легкий, удобный и полезный. Не доели арбуз, решили оставить яблоки или клубнику - такой "дышащий" и удобный аксессуар - то, что надо.
Тескт: Юлия Шумилко
Фото: архив пресс-служб