Понарошку, Собчак и другие звезды, решающие проблемы со здоровьем у остеопата

Ирена Понарошку

Свой врач-остеопат есть у телеведущей, которая именует себя в соцсети «Зеленой богиней». Собственно, ничего удивительного в этом нет. Ирена — адепт здорового образа жизни, вегетарианка. Она не купит баночку с кремом, пока не убедится в натуральности его состава. Мать двоих сыновей рожала их дома, так как один вид больничной палаты вызывает у нее негативные эмоции. Перед первыми родами телеведущая посещала столичные роддомы, но ни один не внушил ей доверия.

Понарошку тщательно следит за здоровьем: раз в полгода проходит чек-ап, выясняя, все ли в порядке в работе организма. «Зеленая богиня» давно и успешно занимается йогой, но от периодических зажимов и болей в теле это не спасает. И тогда Ирена спешит к своему остеопату. А ее сыновья прошли через первый осмотр этого специалиста еще в младенчестве. Любой остеопат вам скажет: почти все младенцы имеют родовые травмы, которые становятся очевидными лишь время спустя.