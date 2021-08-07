Понарошку, Собчак и другие звезды, решающие проблемы со здоровьем у остеопата
Ирена Понарошку
Свой врач-остеопат есть у телеведущей, которая именует себя в соцсети «Зеленой богиней». Собственно, ничего удивительного в этом нет. Ирена — адепт здорового образа жизни, вегетарианка. Она не купит баночку с кремом, пока не убедится в натуральности его состава. Мать двоих сыновей рожала их дома, так как один вид больничной палаты вызывает у нее негативные эмоции. Перед первыми родами телеведущая посещала столичные роддомы, но ни один не внушил ей доверия.
Понарошку тщательно следит за здоровьем: раз в полгода проходит чек-ап, выясняя, все ли в порядке в работе организма. «Зеленая богиня» давно и успешно занимается йогой, но от периодических зажимов и болей в теле это не спасает. И тогда Ирена спешит к своему остеопату. А ее сыновья прошли через первый осмотр этого специалиста еще в младенчестве. Любой остеопат вам скажет: почти все младенцы имеют родовые травмы, которые становятся очевидными лишь время спустя.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Эвелина Бледанс
Актриса и мама сына с синдромом Дауна регулярно посещает врача-остеопата. Как и большинство родителей особенных детей, она старается помочь ребенку с помощью самых разных специалистов. «Я сама и Семочка регулярно ходим на приемы к остеопату, он помогает нам системно восстановить здоровье. Я сама не могу правильно описать, что со мной происходит на его сеансах, иногда это как чудо, но всему есть научное подтверждение. Семочку я познакомила с остеопатией еще в полгодика — наш невролог посоветовал, а сама взяла курс впервые», — писала у себя в Instagram Бледанс.
Фото: GlobalLookPress
Светлана Иванова
Звезда фильма «Август восьмого» и мама двух дочек также не первый год посещает остеопата вместе с детьми. Актриса уверяет, что методика ее доктора является прекрасным дополнением к ее любимой йоге, помогает телу стать более выносливым. «Это не массаж, а комплексное воздействие на весь организм. Я и сама хожу, и дочку вожу, и многим своим знакомым этого доктора посоветовала. Она принимает в Санкт-Петербурге, но к хорошему специалисту я готова поехать куда угодно», — делилась артистка.
Фото: GlobalLookPress
Ксения Собчак
Журналистка нашла остеопата в столице по рекомендации знакомых. Автор YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» доверила тело заморскому специалисту Томасу. По словам Ксении, он избавил ее от болей в спине, которые начали мучить ее после рождения сына Платона.
Не первый год обращается к остеопату актриса и мама пятерых детей Мария Порошина. Артистка считает, что сеансы у этого врача помогают ей улучшить кровоток в теле и работают как дополнительное средство в поддержании стройности. А родив пятерых детей и будучи склонной к полноте, это ой как важно.
Фото: GlobalLookPress
Для многих остеопат ассоциируется исключительно с проблемами спины или ступней, но врач корректирует не только с патологии опорно-двигательного аппарата. Может, вы удивитесь, но вальгусную постановку стопы или сколиоз я не рассматриваю как проблему ног или спины. Это следствия изменения в цепочке биомеханических связей организма. А где они начались, какой фактор им способствовал, как их скорректировать — задачи, которые я решаю в каждом конкретном случае. Ко мне на прием приходят пациенты как с проблемами опорно-двигательной, так и нервной, пищеварительной, мочеполовой и других систем.
Например, вы знали, что проблемы с органами пищеварения часто возникают из-за дисфункций на уровне блуждающего нерва? Его ветви подходят к внутренним органам и иннервируют их (слизистая глотки и гортани, черепная ямка, легкие, желудок, пищевод, кишечник, сердце). Блуждающий нерв ответственен за подвижность нёба, глотки, пищевода. Он стимулирует выработку желудочного сока и секрецию поджелудочной железы. Если работа блуждающего нерва угнетена из-за механической компрессии или психосоматического фактора, то доминирует симпатическая нервная система, которая вводит человека в состояние стресса и подавляет работу ЖКТ.
Группа людей, кому остеопатия особенно рекомендована — дети. Ведь пока нет необратимых изменений, «отмотать» назад пластинку компенсаторных изменений в разы проще. Организм маленького пациента очень податлив! Моя практика показывает, что череп 90% детей имеет родовую компрессию, которую не диагностирует ни один другой врач. А часто она становится причиной массы серьезных патологий в будущем.
Алесь Улищенко
Врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr. Ales
_Фото: Globallookpress, Instagram
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