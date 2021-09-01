Звездные астматики: кто из селебрити не один год страдает от приступов удушья
Ирина Слуцкая
У спортсменки Ирины Слуцкой астма развилась на фоне ревматоидного васкулита. Это довольно редкое и тяжелое воспаление стенок кровеносных сосудов. По словам Ирины, она жива только благодаря гормональным препаратам, которые принимает уже много лет. Диагноз она услышала в 24 года, причем поставили его не сразу. Фигуристка, которая переживала тогда пик карьеры, столкнулась с систематическим повышением температуры. Врачи отправили ее на рентген, который выявил перикардит — воспаление оболочки сердца с накоплением в ней жидкости. «Вот именно мой васкулит поражает сердечно-сосудистую систему, почки и дыхательную систему. То есть у меня был перикардит из-за этого и бронхиальная астма теперь из-за этого, помимо самого этого заболевания», — рассказывала она в интервью. Каждый год фигуристка сдает полный спектр анализов, чтобы понять, в какой стадии сейчас заболевание и как себе помочь.
Фото: GlobalLookPress
Певица Пинк
Пинк много лет живет с астмой. А если точнее, певица страдает от этого заболевания с двух лет. В ряде случаев астма поражает именно в детстве. Это не помешало Пинк стать певицей, но создало на пути ряд трудностей. Вокалистка училась задействовать во время пения мышцы живота, а не диафрагму. Но это не избавляло от приступов удушья — периодически исполнительницу увозили прямо с концертных площадок. Не так давно Пинк переболела коронавирусной инфекцией. Характерная для этого диагноза одышка осложняет состояние хронических астматиков. «Это было ужасно: я не могла жить без своего ингалятора, мне было очень страшно. Никогда раньше мне не было так страшно… И ты ничего не можешь сделать — только ждать, дав своему организму время для борьбы с вирусом», — вспоминает Пинк. По ее словам, она чуть ли не заново училась дышать и управлять голосом.
Фото: Instagram @pink
Джессика Альба
Линдси Лохан, как и Пинк, страдает астмой с детства. Из-за удушья она не раз вызывала бригаду медиков. В этой же компании находится Джессика Альба. Голливудская актриса с детства живет с ингалятором в руках. «Моя астма и аллергия были настолько тяжелыми, что мое горло сильно отекало. Я часто болела пневмонией. У меня даже был коллапс легкого», — рассказывала журналистам артистка. В 2008 году беременная Альба даже создала бренд по производству гипоаллергенных стиральных порошков, моющих средств, подгузников и влажных салфеток. Бизнес звезды переживал разные времена, но сейчас приносит ей довольно неплохую прибыль.
Фото: GlobalLookPress
А Шэрон Стоун всячески поддерживает астматиков в своих соцсетях — периодически актриса выкладывает упражнения для укрепления легких. Кстати, надувать воздушные шары — одно из них.
Фото: GlobalLookPress
Стереотипы вокруг астмы
Врачи предупреждают, что астма может возникнуть в любом возрасте. Как мы видим, нередко она формируется еще в детстве, и тут важно не путать диагноз с повторяющимися обструктивными бронхитами, из-за которых тоже происходит спазм в бронхах, и ребенку тяжело дышать. У детей первыми проявлениями астмы могут быть затяжной кашель, в том числе ночной, или повторяющиеся бронхиты с бронхообструктивным синдромом на фоне каждой ОРВИ. Важно пройти качественное обследование у специалиста. Существует пять степеней тяжести заболевания. В каждом случае своя терапия. При лечении используют не только гормоны, но и противовоспалительные и бронхорасширяющие средства. Последние снимают отек слизистой бронхов, уменьшают образование мокроты, снижают гиперреактивность дыхательных путей.
Кстати, не стоит думать, что астма всегда сопровождается приступами удушья. У кого-то она характеризуется длительными приступами кашля, который никак не лечится с помощью терапевта и ЛОРа — понадобится помощь врача-пульмонолога.
В завершение напомним, что астматики со стажем должны иметь при себе:
глюкокортикостероиды (гормоны) в таблетках и ампулах — применяются для купирования крапивницы, отеков, тяжелых приступов астмы. Дозировки разные и подбираются врачом индивидуально;
антигистаминные препараты: таблетки 2-го поколения в ампулах и 1-го поколения;
бронхолитики — препараты, расширяющие бронхи при приступе астмы;
небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии у астматиков должен быть в аптечке обязательно) + препараты для небулайзерной терапии.
Фото: Globallook / Instagram
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