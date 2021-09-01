Звездные астматики: кто из селебрити не один год страдает от приступов удушья

Стереотипы вокруг астмы

Врачи предупреждают, что астма может возникнуть в любом возрасте. Как мы видим, нередко она формируется еще в детстве, и тут важно не путать диагноз с повторяющимися обструктивными бронхитами, из-за которых тоже происходит спазм в бронхах, и ребенку тяжело дышать. У детей первыми проявлениями астмы могут быть затяжной кашель, в том числе ночной, или повторяющиеся бронхиты с бронхообструктивным синдромом на фоне каждой ОРВИ. Важно пройти качественное обследование у специалиста. Существует пять степеней тяжести заболевания. В каждом случае своя терапия. При лечении используют не только гормоны, но и противовоспалительные и бронхорасширяющие средства. Последние снимают отек слизистой бронхов, уменьшают образование мокроты, снижают гиперреактивность дыхательных путей.

Кстати, не стоит думать, что астма всегда сопровождается приступами удушья. У кого-то она характеризуется длительными приступами кашля, который никак не лечится с помощью терапевта и ЛОРа — понадобится помощь врача-пульмонолога.