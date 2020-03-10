Золотое сечение: что такое гармоническая пропорция лица и как приблизиться к идеалу
Формула красоты
Одним из параметров идеала красоты считается соответствие так называемому золотому сечению: пропорции лица в соотношении 1 к 1,618. Исследуются расстояния между губами, подбородком, носом, лбом и глазами. Но, согласитесь, и без всяких формул мы автоматически считываем красивые лица людей. Вопрос в том, что современные средства вполне позволяют приблизиться к стандартам красоты. Даже тем, у кого от природы был вполне заурядный генетический набор.
Например, недавно самой красивой женщиной признали модель Беллу Хадид (именно в рамках соответствия золотому сечению). А ведь девушка несколько лет жизни потратила на пластические операции: изменила форму носа, губ, избавилась от комков Биша, сделала грудь… Наш эксперт подтверждает: идеальные лица от природы встречаются крайне редко и многие звезды действительно прибегали к услугам пластических хирургов. Оно и понятно, внешность – их рабочий инструмент.
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B E L L A H A D I D The beauty evolution of the American model and sister of Gigi Hadid. As you can see there has been an amazing transformation to Bella's face since 2010! It appears she started with a surgical nose job before 2014 (as you can see in the upper right picture), followed by gradual non-surgical contouring of the whole face with injectables later on (lower pictures). How can this transformation be achieved? See below: 1)Cheek filler: To sculpt and contour the cheekbones. 2)Jaw filler: a treatment almost as popular as lip fillers that has become a must of the beautification package to make the jawline appear sharper and more well-defined. 3) Jawline slimming: A game changer treatment with botulinum toxin (Botox)that makes the face slimmer by relaxing the masseter muscles. 4)Lip filler: to enhance and rejuvenate the lips. 5)Chin filler: to add length to the face and projection to the side profile. 6) Temple filler: a not-yet very well-known treatment to lift and add volume. Why? Many faces that have been sculpted with fillers in the middle and lower third need also more volume to the upper face for a more harmonized outcome. It's all about ratios! 7)Brow lift: did you know Botox can be used to improve the arch of the brows by relaxing and smoothing the muscles around the eyes? 8)Nose filler: although she has surgical rhinoplasty done in the past, hyaluronic acid fillers may have been used on top for definition to the bridge of the nose (check lower left pic in comparison to upper left). What do you think about Bella's transformation? . . . . *DISCLAIMER SHE IS NOT MY PATIENT AND I HAVE NEVER TREATED HER* #bellahadid #bellahadidnews #bellahadid❤️ #bellahadidfashion #gigiandbella #gigihadid #lipfiller #cheekfiller #botoxlift #chinfillers #injectablefillers #injectablecontouring #celebritythrowback #celebritytransformation #ultrasmile #keepingupwiththekardashians #keepingupwiththehadids #bellahadidbeforeplasticsurgery #limehousemarina #limehouselondon #limehousebasin
Не все можно исправить, но многое
«Говоря об идеале, так называемом золотом сечении, мы подразумеваем симметрию, гармонию лица. Но у большинства людей правый глаз не соответствует по размеру левому, подбородок кривоват из-за неправильного прикуса, нос слишком маленький или, наоборот, крупный. Или же наблюдается ярко выраженная курносость или горбинка. Ноздри тоже имеют значение: они не должны быть слишком миниатюрными или оттопыренными. Нюансов много. Если говорим о глазах, то подразумеваем большие, распахнутые. В почете всегда миндалевидный разрез глаз. Немного впалые щеки всегда работают на аристократичность лица, поэтому многие мечтают о высоких скулах.
Не стоит думать, что пластический хирург волшебник, который может все. Важны все-таки исходные данные. Ведь если есть деформация на уровне глубинных структур, врожденная асимметрия мышц, либо серьезная травма, череп определенной формы, одна глазница больше другой – здесь мало чем поможешь. Нужно корректировать внешность доступными способами, подчеркивать сильные стороны. Природный разрез глаз очень сложно изменить. Если глаз неглубоко посажен, то можно поднатянуть кожную структуру на самих веках, боковой вектор, и создать иллюзию миндалевидного глаза. Но если у девушки глубоко посаженные глаза, этот фокус сложнее провернуть. И, конечно, нужно понимать, с каким с каким типом мы работаем: европеоидным или азиатским. У всех свои особенности.
Например, я упоминал, что высокие скулы всегда придают лицу более утонченный вид. Популярная операция, чтобы добиться этого эффекта – удаление комков Биша. Убираются эти жировые «пакеты» довольно легко: делается рассечение слизистой с внутренней стороны щек. Размер комков, в среднем, полторы чайной ложки, но бывает и столовая ложка. Через три недели кожа садится, отеки спадают и на лице появляются столь привлекательные впалые щеки. Но с избыточным весом эффект, конечно, менее явный – нужно будет худеть. Кстати, у азиатов комки Биша сильно развиты – до полутора столовых ложек».
Фото: GlobalLookPress
Красота в глазах смотрящего
Мы предложили хирургу оценить лица голливудских общепризнанных красавиц – Скарлетт Йоханссон, Анджелины Джоли, Меган Фокс, Бейонсе и нашей супермодели Натальи Водяновой. И убедились в том, что понятие красоты субъективно, даже когда анализировать берется специалист по пластике.
«Я бы не назвал красавицей Скарлетт Йоханссон. Да, у нее есть весомые достоинства, если говорим о внешности. Это миндалевидные глаза красивого цвета и чувственные губы. В остальном она не эталон красоты, на мой взгляд.
У Джоли аристократичное лицо, четкие контуры: маленький нос, пухлые губы, безупречный контур, красивая форма бровей, симметричное лицо – неслучайно для многих она идеал красоты. У Водяновой видим выраженные глаза красивого цвета, маленький нос, пухлые губы, кукольный типаж – это делает ее привлекательной. У Меган Фокс высокие скулы, аккуратный нос, красивые губы, лицо пропорционально.
Бейонсе красивая девушка от природы: ее сильные стороны – большие глаза и хорошо очерченные губы. Но все перечисленные знаменитости, за исключением Водяновой, доводили свою внешность до совершенства с помощью специалистов: Скарлетт Йоханссон явно делала нос, который был достаточно широкий, Джоли тоже прибегала к ринопластике, делала блефаропластику и удаляла комки Биша. Бейонсе явно сужала спинку носа, Меган делала блефаропластику, чтобы глаза стали «кошачьими».
This is the world's most desirable face https://t.co/wtSBnzjEp4 pic.twitter.com/kSHrmd9en0— New York Post (@nypost) September 1, 2016
Тут сразу хочется вспомнить наветы психологов о том, как важно развивать харизму и принимать себя такими, какие мы есть. Ведь все помнят, как британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил фоторобот идеальной красавицы на основе запросов своих клиентов, которые мечтали об идеальном носе Кейт Миддлтон, губах и скулах Анджелины Джоли и бровях Дженнифер Лопес. Получившаяся в результате девушка недурна собой, но, мягко говоря, никому не запомнилась. Слишком правильная.
Полная симметрия некрасива
«Попробуйте сложить два правых или два левых изображения - это очень непривычно человеческому взгляду. Мы замечаем выраженные асимметрии. Именно эти несовершенства и сглаживает современная косметология.
Под каноны более идеальных звезд, если говорить об отечественных, попадают Ирина Шейк, Регина Тодоренко, Светлана Ходченкова. С точки зрения косметологии у них хорошо выраженный и сбалансированный костный каркас лица: высокий лоб с лобными буграми, высокие очерченные скулы, правильный прямой нос, баланс верхней и нижней челюсти, очерченный подбородок и линия нижней челюсти. Правильное соотношение верхней, средней и нижней третей лица. Все в целом создаёт эффект немного вытянутого треугольника. А что касается мягких тканей, то это плавные линии, без резких перепадов, повторяющие костный каркас. Чем меньше теней на лице, тем лучше.
Современная косметология может все. В ее экспертной части сочетаются аппаратные процедуры, работающие на всем комплексе мягких тканей и инъекционные, восполняющие потерянные объёмы и фиксирующие связочный аппарат лица. Аппараты - комбинация современных лазеров и ультразвуковых SMAS- технологий. Я бы назвала их SMART- процедурами. С помощью этих чудо-инструментов мы подтягиваем тот слой, в котором произошёл возрастной сбой. И все без разрезов, наркозов и реабилитации. А затем, после аппаратного омоложения и сокращения тканей, мы расставляем акценты золотого сечения с помощью филеров. И красивый покатый лоб, и волоокий взгляд, и высокие скулы, и модные углы нижней челюсти, и прямой идеальный нос, и многое другое».
Фото: vostock-photo, Instagram, GlobalLookPress
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