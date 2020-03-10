Золотое сечение: что такое гармоническая пропорция лица и как приблизиться к идеалу

Не все можно исправить, но многое

«Говоря об идеале, так называемом золотом сечении, мы подразумеваем симметрию, гармонию лица. Но у большинства людей правый глаз не соответствует по размеру левому, подбородок кривоват из-за неправильного прикуса, нос слишком маленький или, наоборот, крупный. Или же наблюдается ярко выраженная курносость или горбинка. Ноздри тоже имеют значение: они не должны быть слишком миниатюрными или оттопыренными. Нюансов много. Если говорим о глазах, то подразумеваем большие, распахнутые. В почете всегда миндалевидный разрез глаз. Немного впалые щеки всегда работают на аристократичность лица, поэтому многие мечтают о высоких скулах.

Не стоит думать, что пластический хирург волшебник, который может все. Важны все-таки исходные данные. Ведь если есть деформация на уровне глубинных структур, врожденная асимметрия мышц, либо серьезная травма, череп определенной формы, одна глазница больше другой – здесь мало чем поможешь. Нужно корректировать внешность доступными способами, подчеркивать сильные стороны. Природный разрез глаз очень сложно изменить. Если глаз неглубоко посажен, то можно поднатянуть кожную структуру на самих веках, боковой вектор, и создать иллюзию миндалевидного глаза. Но если у девушки глубоко посаженные глаза, этот фокус сложнее провернуть. И, конечно, нужно понимать, с каким с каким типом мы работаем: европеоидным или азиатским. У всех свои особенности.

Например, я упоминал, что высокие скулы всегда придают лицу более утонченный вид. Популярная операция, чтобы добиться этого эффекта – удаление комков Биша. Убираются эти жировые «пакеты» довольно легко: делается рассечение слизистой с внутренней стороны щек. Размер комков, в среднем, полторы чайной ложки, но бывает и столовая ложка. Через три недели кожа садится, отеки спадают и на лице появляются столь привлекательные впалые щеки. Но с избыточным весом эффект, конечно, менее явный – нужно будет худеть. Кстати, у азиатов комки Биша сильно развиты – до полутора столовых ложек».