Злоупотребление кофеином, отбеливание зубов и еще 11 табу для будущих мам, о которых нельзя забывать

Кофеин

Зачастую во время беременности уровень энергии стремительно катиться к нулю, и так приятно порой взбодриться чашечкой ароматного кофе. И в этом нет ничего страшно, если знать меру, причем желательно в граммах. Так Американская Ассоциация по вопросам беременности рекомендует к употреблению не более 200мг кофеина в день. Для примера, в чашечке капучино содержится 50-70гр кофеина, в черном чае - 40-50, а зеленом 20-30. И хотя как такового исследования о влияния кофеина на организм беременных женщин не проводилось, ученым удалось выяснить, что чрезмерная концентрация этого вещества в организме животных приводит к преждевременным родам, снижению фертильности и другим проблемам репродуктивного характера, а также рождению недоношенного потомства с внутриутробными дефектами развития.

Мясные нарезки, хот-доги и мягкие сыры

Беременным стоит отказаться от употребления холодных мясных нарезок, хот-догов или мягких сыров. Все эти продукты могут содержат бактерии рода листерии, являющиеся возбудителями листериоза. К сожалению, будущие мамы более других подвержены этому заболеванию, последствия которого могут негативно сказать на здоровье ее еще нерожденного малыша.

Отбеливание зубов

С появлением на рынке широкого ассортимента средств для отбелевания зубов, все больше беременных женщин обращается к врачам с вопросом о безопасности проведения этой процедуры в домашних условиях. На первый взгляд очевидных противопоказаний нет. Ведь основным действующим веществом средств для домашнего отбеливания зубов является перекись водорода. И даже если случайно проглотить небольшое количество раствора, для взрослого человека это скорее всего пройдет без каки-либо плачевных последствий. Однако в силу недостаточного количества проведенных исследований, врачам пока не удалось выяснить, как перекись водорода влияет на внутриутробное развитие плода. Именно по этой причине женщинам рекомендуется избегать отбеливания зубов в период вынашивания малыша.

Кошачья уборная

Будущим мамам врачи настоятельно не рекомендует убирать кошачий туалет. На первый взгляд совсем не удивительно. Ведь из-за токсикоза даже некогда любое пирожное зачастую вызывает рвотный рефлекс, что уж говорить о кошачьих фекалиях. Однако дело здесь совсем не в токсикозе или чрезмерной брезгливости. Все очень просто: кошачьи экскременты кишат паразитами - возбудителями серьезной инфекции, которая называется токсоплазмоз. Наиболее опасным считается таксоплозмоз второго триместра. Так как через уже сформированную плаценту токсоплазмы легче проникают в кровь плода, и вероятность этого врожденного заболевания у детей значительно возрастает. Что в свою очень может обернуться для малыша такими побочными эффектами, как повышенное внутричерепное давление, умственная отсталость, эпилепсия и даже слепота.