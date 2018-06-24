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Жирная пища и другие вредные привычки, влияющие на состояние вашей печени

Если у вас болит в правом боку, это, скорее всего, кишечник. Или камни в желчном пузыре. Печень — орган терпеливый и молчаливый. Она заболит, только когда решит отвалиться. Каких факторов нужно избегать, если вы живете в большом городе и хотите сохранить свою печень на долгие годы?

Строение печени обеспечивает выполнение ею большого количества функций и процессов, которые не в состоянии заменить ни один искусственный аппарат. Уникальность печени заключается в том, что практически 1/2–1/3 ее части возможно экспериментально регенерировать, а у пациентов случаи восстановления структуры и функции печени встречаются в клинической практике. Также многие заболевания печени на начальном этапе своего развития, если убрать первоисточник, могут подвергнуться регрессии. Например, если пациент, страдающий гепатитом, получает грамотную противовирусную терапию, печень может в определенной степени восстановиться. Более того, актуальные исследования доказывают, что рубцовые изменения печени, а именно фиброз — обратимый процесс.

Диоксины, ртуть, свинец

Для печени, как и для всего организма, очень опасны диоксины — особый класс хлорсодержащих веществ, которые явля­ются побочными продуктами многих производств, а также органические соединения ртути и свинца. Диоксины и ртутные соединения чаще всего попадают в организм с загрязненной водой и едой, а соединения свинца — с воз­духом, насыщенным автомобильными выхлопами от низкокачественного бензина.

Алкоголь

Самый большой вред печени наносит алкоголь. Сколько бы человек его ни выпил, этот объем распределяется по общему объему крови. С попаданием алкоголя в кровь печень начинает работать медленнее, включаются дополнительные ресурсные механизмы фильтрации, чтобы успеть обезвредить этанол. Соответственно, начинаются проблемы — например, в печень вошел литр крови, а вышло в два раза меньше, нарушается скорость кровотока и увеличивается объем ожидающей крови. Причем в плане развития алкогольного гепатита качественный алкоголь так же опасен, как и дешевый суррогат.

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