Началова, Вербер и другие знаменитости, умершие от редких заболеваний

Но причиной скоропостижной смерти 61-летней женщины стал не рак, а менингококковый сепсис — серьезное инфекционное заболевание (распространяется воздушно-капельным путем). Из-за слабого иммунитета организм не смог справиться с инфекцией. Незадолго до кончины бизнесвумен перенесла воспаление легких, что еще больше ослабило иммунную систему.

Алла Константиновна умерла в больнице города Форте-дей-Марми. До того, как была озвучена официальная причина смерти, слухи ходили самые разные: одни были уверены, что Вербер скончалась от анафилактического шока, другие уверяли, что все дело в аллергии на морепродукты, которые накануне смерти заказала в ресторане женщина.

Юлия Началова: сепсис на фоне сахарного диабета

38-летняя певица умерла 16 марта 2019 года в реанимации, не приходя в сознание. У Началовой был целый букет заболеваний: подагра, волчанка, сахарный диабет. Хотя формально началось все с ранки на ноге — натерла неудобными туфлями. Певица не хотела раскрывать подробности нахождения в больнице, более того, незадолго до смерти в ее профиле в соцсетях было опубликовано фото из Рима, где она якобы находилась. Юля сама попросила об этом своего пиар-директора, чтобы усыпить бдительность журналистов.