Началова, Вербер и другие знаменитости, умершие от редких заболеваний
Алла Вербер: менингококковый сепсис
6 августа исполнится год со дня смерти бывшего fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Ее смерть во время отпуска в Италии потрясла многочисленных друзей и коллег. Всегда ухоженная, любившая роскошь (и знавшая в ней толк), позитивная и внимательная к близким, друзьям и подчиненным Вербер мало кому рассказывала о проблемах со здоровьем. Не все знали, что пять лет своей жизни Алла Вербер отдала на борьбу с раком крови третьей стадии. Тогда она прошла курс химиотерапии, лишилась на время волос и набрала вес. Важнее было другое: болезнь перешла в стадию ремиссии.
Фото: GlobalLookPress
Но причиной скоропостижной смерти 61-летней женщины стал не рак, а менингококковый сепсис — серьезное инфекционное заболевание (распространяется воздушно-капельным путем). Из-за слабого иммунитета организм не смог справиться с инфекцией. Незадолго до кончины бизнесвумен перенесла воспаление легких, что еще больше ослабило иммунную систему.
Алла Константиновна умерла в больнице города Форте-дей-Марми. До того, как была озвучена официальная причина смерти, слухи ходили самые разные: одни были уверены, что Вербер скончалась от анафилактического шока, другие уверяли, что все дело в аллергии на морепродукты, которые накануне смерти заказала в ресторане женщина.
Юлия Началова: сепсис на фоне сахарного диабета
38-летняя певица умерла 16 марта 2019 года в реанимации, не приходя в сознание. У Началовой был целый букет заболеваний: подагра, волчанка, сахарный диабет. Хотя формально началось все с ранки на ноге — натерла неудобными туфлями. Певица не хотела раскрывать подробности нахождения в больнице, более того, незадолго до смерти в ее профиле в соцсетях было опубликовано фото из Рима, где она якобы находилась. Юля сама попросила об этом своего пиар-директора, чтобы усыпить бдительность журналистов.
Фото: GlobalLookPress
Находилась же она на тот момент в больнице, где ее вскоре ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Из комы певица не вышла.
Увы, сахарный диабет и подагра являются не слишком редкими заболеваниями, но не когда речь идет о молодой женщине, регулярно проходившей медицинские осмотры. После врачи разводили руками: шансов на спасение было мало — слишком много обстоятельств сошлось воедино. У артистки начался сепсис: первую волну она пережила, вторую уже нет.
Жанна Фриске: глиобластома
Пять лет назад не стало Жанны Фриске. Причиной ее смерти стала глиобластома — самая злокачественная опухоль головного мозга. Причина возникновения именно этой формы рака неизвестна. Но все онкологи сходятся в одном: она является самой агрессивной (клетки самовоспроизводятся с огромной скоростью), довольно редкой и плохо диагностируемой на ранних стадиях. Сама певица тоже продолжительное время не подозревала о наличии страшного диагноза. Его поставили ей после рождения единственного сына. Затем полгода артистка проходила курс лечения в Нью-Йорке, после чего даже пошла на поправку. Как оказалось, временную: весной Фриске проходила реабилитацию в Прибалтике, а 15 июня умерла в своем доме в Подмосковье. Борьба с болезнью заняла у нее два года.
Фото: GlobalLookPress
Врачи предупреждают: на симптомы глиобластомы пациенты зачастую долго не обращают внимания. А насторожить должны повышенная сонливость, сильная усталость, тошнота, расстройства памяти и речи, обмороки. Отследив их у себя, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Оксана Хожай: синдром Шегрена
Украинская певица Оксана Хожай страдала от редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Шегрена. Оно характеризуется поражением слезных и слюнных желез и очень быстро прогрессирует. Пациенты жалуются на ощущение песка в глазах, зуд и покраснения век, а также сухость полости рта и невозможность затем глотать пищу. Встречается заболевание меньше чем у одного процента населения планеты, женщины страдают от него чаще мужчин.
По словам близких покойной певицы, она страдала от невыносимых болей, мучительно переживая также изменения во внешности и невозможность продолжать петь. Хожай прожила меньше года с момента постановки диагноза — накануне смерти артистке удалили часть кишечника.
Ирфан Кхан: нейроэндокринная опухоль
Звезда Болливуда незадолго до кончины сделал осторожное признание в соцсетях: он страдает от «редкой болезни». Только после его смерти большинству поклонников стал известен точный диагноз.
Фото: GlobalLookPress
Актер, снявшийся в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», два года боролся с редкой эндокринной опухолью. Нейроэндокринные злокачественные новообразования поражают чаще желудочно-кишечный тракт и сложны в диагностике, так как не имеют симптомов на первых порах. Артист Болливуда боролся с раком несколько лет, отказавшись от съемок.
Страшное совпадение: он скончался спустя четыре дня после смерти матери. Из-за карантина в Индии артист не смог проводить покойную в последний путь. А вскоре стало известно о том, что не стало и его.
Фото: GlobalLookPress, Instagram/ @julianachalova
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