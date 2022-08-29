Здоровая осень: к каким врачам нужно обязательно отвести ребенка после лета и что именно проверять

Педиатр

Главный детский врач — первый, кому нужно показаться после летнего отдыха. К нему стоит идти с так называемыми функциональными нарушениями, такими как поносы и запоры. А также с любыми жалобами, связанными с ангинами, энтеровирусной инфекцией, которая тяжело протекает и может оставить последствия, и любыми другими вещами, которые беспокоили ребенка летом.

«К педиатру нужно прийти обязательно, чтобы он посмотрел, задал вопрос о том, где отдыхал ребенок, и отталкивался уже от этого. Хотя бы потому, что многие территории являются эндемичными по тем или иным заболеваниям. В зависимости от ответа, врач решает, какие исследования нужно провести и какие анализы сдать, а также проводит полный осмотр и при необходимости отправляет к нужному специалисту. Просто так проходить полное обследование после лета нет особого смысла», — говорит Варвара Рынейская.

Но даже если нет никаких симптомов, это не означает, что со здоровьем ребенка все в порядке. Конечно, паниковать раньше времени не стоит, однако сходить к специалисту все равно нужно.

Дерматолог

Частые спутники лета для детей — бородавки и кандидозные моллюски. Первые вызывает вирус папилломы человека, тот самый ВПЧ, о котором так много говорят, а вторые вызваны вирусом группы оспы. И те, и другие при этом легко передаются среди детей, когда они играют или купаются вместе. Заметить проблему могут и родители, но окончательно решить, с чем мы имеем дело, может только детский дерматолог.

«Врач смотрит кожные покровы на наличие новообразований и делает вывод, что перед ним. А затем подбирает терапию, которая поможет и вылечить кожу, и не навредить ей, оставив шрамы и рубцы. К сожалению, родители часто сами берутся за дело, не понимая последствий. Лучше довериться специалисту и ни о чем не беспокоиться», — комментирует Варвара Рынейская.

Ортопед

Неочевидно, но факт: провел ребенок лето у бабушки в деревне или с мамой и папой на море, его нужно показать ортопеду. Причем не только потому, что летом он много бегал и «мало ли что».

«Вообще-то бег хорошо сказывается на здоровье ребенка, — объясняет Варвара Рынейская. — Но бывает, что за лето дети резко вытягиваются и возникают так называемые боли роста. Это когда кости выросли, а мышцы и сухожилия не успели растянуться вслед за ними. Тогда ребенок может жаловаться, что по ночам у него болят ноги, порой даже до истерик и рыданий, потому что боль действительно очень сильная. Если ортопед поймет, что дело именно в этом, то после осмотра назначит необходимое лечение»