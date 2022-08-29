Здоровая осень: к каким врачам нужно обязательно отвести ребенка после лета и что именно проверять
Педиатр
Главный детский врач — первый, кому нужно показаться после летнего отдыха. К нему стоит идти с так называемыми функциональными нарушениями, такими как поносы и запоры. А также с любыми жалобами, связанными с ангинами, энтеровирусной инфекцией, которая тяжело протекает и может оставить последствия, и любыми другими вещами, которые беспокоили ребенка летом.
«К педиатру нужно прийти обязательно, чтобы он посмотрел, задал вопрос о том, где отдыхал ребенок, и отталкивался уже от этого. Хотя бы потому, что многие территории являются эндемичными по тем или иным заболеваниям. В зависимости от ответа, врач решает, какие исследования нужно провести и какие анализы сдать, а также проводит полный осмотр и при необходимости отправляет к нужному специалисту. Просто так проходить полное обследование после лета нет особого смысла», — говорит Варвара Рынейская.
Но даже если нет никаких симптомов, это не означает, что со здоровьем ребенка все в порядке. Конечно, паниковать раньше времени не стоит, однако сходить к специалисту все равно нужно.
Дерматолог
Частые спутники лета для детей — бородавки и кандидозные моллюски. Первые вызывает вирус папилломы человека, тот самый ВПЧ, о котором так много говорят, а вторые вызваны вирусом группы оспы. И те, и другие при этом легко передаются среди детей, когда они играют или купаются вместе. Заметить проблему могут и родители, но окончательно решить, с чем мы имеем дело, может только детский дерматолог.
«Врач смотрит кожные покровы на наличие новообразований и делает вывод, что перед ним. А затем подбирает терапию, которая поможет и вылечить кожу, и не навредить ей, оставив шрамы и рубцы. К сожалению, родители часто сами берутся за дело, не понимая последствий. Лучше довериться специалисту и ни о чем не беспокоиться», — комментирует Варвара Рынейская.
Ортопед
Неочевидно, но факт: провел ребенок лето у бабушки в деревне или с мамой и папой на море, его нужно показать ортопеду. Причем не только потому, что летом он много бегал и «мало ли что».
«Вообще-то бег хорошо сказывается на здоровье ребенка, — объясняет Варвара Рынейская. — Но бывает, что за лето дети резко вытягиваются и возникают так называемые боли роста. Это когда кости выросли, а мышцы и сухожилия не успели растянуться вслед за ними. Тогда ребенок может жаловаться, что по ночам у него болят ноги, порой даже до истерик и рыданий, потому что боль действительно очень сильная. Если ортопед поймет, что дело именно в этом, то после осмотра назначит необходимое лечение»
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Аллерголог
Аллергические реакции очень часто проявляют себя в летние месяцы не столько из-за цветения (все-таки основное цветение происходит весной, хотя летом причина может быть в пыльце злаковых и сорных трав), сколько из-за фруктов и ягод, которые дети с удовольствием и в больших количествах поглощают. Конечно, витамины нужны. Но, если ребенок в один день поел и красной смородины, и черной смородины, и клубники с грядки, а «закрепил» все дыней или арбузом, риск разного рода аллергических реакций серьезно возрастает.
«Хочется отметить, что чаще всего аллергия проявляется летом не потому, что это лето, а потому что у ребенка есть аллергия. С первого раза поставить диагноз может быть сложно. Но, когда на прием к врачу приходит мама, которая рассказывает, что типичные симптомы, такие как чихание, кашель, слезоточивость, высыпания на коже, у ребенка были и в прошлом году, и в позапрошлом, специалист сразу начинает подозревать аллергию», — добавляет Варвара Рынейская.
Вызвать острую реакцию, к слову, могут не только фрукты в большом количестве, но и укусы насекомых. Помимо комаров, это может быть мелкая мошка, после укусов которой на теле остаются волдыри и сезон которой приходится как раз на конец июля-начало августа.
Окулист
Современные дети растут с гаджетами в руках, и как бы родители ни пытались ограничить «экранное время», у них это не всегда получается. И это, конечно, влияет на зрение не в лучшую сторону. При этом заметить первые изменения важно как можно раньше, чтобы подобрать методы профилактики, а если нужно, то и начать лечение.
«Особенно хочется отметить генетическую предрасположенность. То есть если у мамы или папы близорукость, то ее риск у ребенка тоже выше, чем в среднем. Например, есть такой диагноз, как спазм аккомодации, когда работа глазных мышц немного нарушается, из-за чего перенапрягается хрусталик и могут возникать рези в глазах, слезоточивость и некоторые другие симптомы. И если так случится, что патология будет выявлена, то врач может направить ребенка в кабинет охраны зрения, где с ним будут делать специальные упражнения, чтобы эти мышцы натренировать», — говорит Варвара Рынейская.
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