От Заворотнюк до Моисеева: как сегодня живут звезды с пугающими диагнозами

Борис Моисеев

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт — часть тела оказалась парализована, появились проблемы с речью. С тех пор исполнитель не выходит на сцену. Но связь с журналистами все-таки поддерживает. Артист рассказывал, что ему нелегко далось вынужденное решение не выходить больше на сцену. Успокаивает себя тем, что на пенсии. Все дни он проводит по большей части дома — за компьютером, по хозяйству хлопочет домработница. Моисеев смотрит выступления коллег, комплименты делает Светлане Лободе — очень нравятся ее сценический образ и песни. Последний раз публично Моисеева видели на юбилейном концерте Аллы Пугачевой два года назад. Артист пришел к любимой Алле с охапкой тюльпанов в руках. Алла Борисовна друга в беде не бросает — всегда старается помочь, интересуется здоровьем.

Также на связи с Моисеевым Алена Апина — артист является крестным отцом ее дочери Ксюши. Певица сама предложила другу стать таким образом отцом — как известно, у Моисеева нет собственных детей.

По статистике, лишь 25% пациентов после инсульта возвращаются к привычной жизни.