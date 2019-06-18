Защищает ли лактация от беременности и другие важные вопросы о сексе после родов

В первую очередь, нужно понимать, что так или иначе все ваши интересы и планы в первые месяцы жизни ребенка будут сосредоточены вокруг него. И здесь молодому папе, в первую очередь, нужно максимально включиться в заботы, связанные с ребенком, чтобы дать маме возможность немного отдохнуть и восстановить силы. Ведь впереди много счастливых мгновений, поэтому очень важно, чтобы отношения в паре были гармоничными.

Вопрос – когда же можно после родов вернуться к сексуальной жизни – в каждом индивидуальном случае женщина должна решать только после консультации с лечащим врачом. Это зависит от множества факторов – способа родоразрешения, насколько травматичными были роды и другие. Однако главная рекомендация в большинстве случаев – начинать половую жизнь не ранее чем через 4-6 недель после родов, при условии, что роды проходили через естественные родовые пути.

Рассмотрим несколько популярных мифов и сомнений, которые нередко возникают у молодых мам, решающих для себя этот вопрос.

Может ли слишком быстрое возобновление интимной жизни негативно повлиять на здоровье матери?

Если роды прошли без осложнений и не было разрывов промежности, то рекомендуется начинать половую жизнь через 1,5 месяца. В среднем этого времени хватит женщине на полное восстановление организма. Также не стоит забывать про лохии – неизменные «спутники» послеродового периода. Лохии – это кровянистые выделения из половых путей женщины, которые продолжаются в среднем до 6 недель. В это время шейка матки несколько приоткрыта, как во время менструации, и есть риск занести инфекцию. Но если между партнерами есть абсолютное доверие и оба здоровы, то вполне можно начать интимные отношения и раньше, ведь каждый случай уникален и индивидуален. В любом случае молодому отцу важно в этот период проявить максимальное терпение и заботу, чтобы помочь женщине справиться с неизбежной усталостью – это в конечном итоге будет «работать» в плюс отношениям и быстрому возвращению к гармоничной сексуальной жизни.