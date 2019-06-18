Защищает ли лактация от беременности и другие важные вопросы о сексе после родов

В первую очередь, нужно понимать, что так или иначе все ваши интересы и планы в первые месяцы жизни ребенка будут сосредоточены вокруг него. И здесь молодому папе, в первую очередь, нужно максимально включиться в заботы, связанные с ребенком, чтобы дать маме возможность немного отдохнуть и восстановить силы. Ведь впереди много счастливых мгновений, поэтому очень важно, чтобы отношения в паре были гармоничными.
Вопрос – когда же можно после родов вернуться к сексуальной жизни – в каждом индивидуальном случае женщина должна решать только после консультации с лечащим врачом. Это зависит от множества факторов – способа родоразрешения, насколько травматичными были роды и другие. Однако главная рекомендация в большинстве случаев – начинать половую жизнь не ранее чем через 4-6 недель после родов, при условии, что роды проходили через естественные родовые пути.
Рассмотрим несколько популярных мифов и сомнений, которые нередко возникают у молодых мам, решающих для себя этот вопрос.
Может ли слишком быстрое возобновление интимной жизни негативно повлиять на здоровье матери?
Если роды прошли без осложнений и не было разрывов промежности, то рекомендуется начинать половую жизнь через 1,5 месяца. В среднем этого времени хватит женщине на полное восстановление организма. Также не стоит забывать про лохии – неизменные «спутники» послеродового периода. Лохии – это кровянистые выделения из половых путей женщины, которые продолжаются в среднем до 6 недель. В это время шейка матки несколько приоткрыта, как во время менструации, и есть риск занести инфекцию. Но если между партнерами есть абсолютное доверие и оба здоровы, то вполне можно начать интимные отношения и раньше, ведь каждый случай уникален и индивидуален. В любом случае молодому отцу важно в этот период проявить максимальное терпение и заботу, чтобы помочь женщине справиться с неизбежной усталостью – это в конечном итоге будет «работать» в плюс отношениям и быстрому возвращению к гармоничной сексуальной жизни.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Есть мнение, если были травмы во время родов, то к сексуальной жизни надо возвращаться не раньше, чем через полгода.
Если ваши роды были травматичны и были разрывы или рассечения, в медицинской терминологии еще называемые эпизиотомией, мягких тканей, то рекомендуется начинать половую жизнь через 2-3 месяца, после посещения гинеколога. Во время приема врач-гинеколог осмотрит вас на кресле, убедится, что ткани полностью зажили и нет воспаления. Однако, даже если внешне все хорошо, вы можете испытывать дискомфорт и ощущать швы – это может стать серьезным препятствием к возобновлению половой жизни. Если такое происходит, не стоит затягивать с повторным визитом к доктору. В данном случае решить такие проблемы поможет интимная пластика.
Есть мнение, что чрезмерно интенсивная половая жизнь после родов может негативно повлиять на лактацию.
Со второй половины беременности в груди женщины появляется молозиво. С этого же времени наступает готовность грудному вскармливанию, но так как беременность еще продолжается, организм вырабатывает большое количество прогестерона (гормона беременности). Он, в свою очередь, препятствует появлению молока. Спустя 10-12 часов после родов взамен молозива появляется молоко.
Выработка грудного молока происходит под воздействием гормона пролактина. Его уровень возрастает после каждого кормления, тем самым происходит стимуляция появления новой порции для последующего кормления. Таким образом, чем дольше молоко находится в молочной железе, тем медленнее образуется новое молоко. Этот механизм защищает молочные железы матери от перенаполнения. Это единственный фактор, влияющий на выработку грудного молока. Также негативно на выработку молока могут повлиять стрессовые ситуации в жизни молодой мамы в этот период, поэтому в это время, так же, как в период беременности, важен позитивный эмоциональный фон в семье.
То есть, как мы видим, половая жизнь и ее интенсивность никак не связана с количеством молока. Единственное от чего зависит его количество – это ваша генетика и то, сколько его нужно вашему ребенку.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Нужно ли предохраняться и что лучше выбрать? Ведь во время грудного вскармливания нельзя принимать оральные контрацептивы.
Вопрос предохранения от нежелательной беременности не менее актуален для молодых мам. В первые месяцы после рождения ребенка жизнь молодой семьи сильно меняется и часто похожа на «день сурка». В такой непростой ситуации новая беременность будет хоть и радостным событием, но сложным и добавляющим и без того уставшей маме множество забот.
Есть несколько способов предохранения после родов. Первый и не всегда, увы, эффективный способ – лактационная аменорея. Этот метод основан на отсутствии овуляции, при условии строго регулярного грудного вскармливания. Пока ваш малыш на грудном вскармливании, вы не используете прикорм, днем кормите каждые 3 часа и между ночными кормлениями проходит не более 6 ч, если еще не было первой менструации, то шанс забеременеть составляет 2%.
Однако этот метод можно использовать строго в первые 6 месяцев после родов. Надо отметить, что этот метод не имеет 100-процентной надежности, и у молодой мамы высок риск забеременеть в первый год после рождения первого малыша.
Второе – гормональная контрацепция. Многим, наверняка, знакомо такое «странное» название, как «мини-пили». Это вариант оральной контрацепции, однако, в отличие от комбинированных оральных контрацептивов, в «мини-пили» содержится исключительно прогестин (синтетический аналог прогестерона). Механизм действия основан на изменении шеечной слизи и слизистой оболочки матки, что препятствует проникновению сперматозоидов в полость, а при их попадании — имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Если вы ввели прикорм в рацион малыша или временной интервал между кормлениями увеличился, или прошло более 6 месяцев после родов, то можно смело ожидать овуляцию и последующую за ней первую менструацию. В этот момент целесообразно начать прием мини-пили. Молодым мамам можно использовать мини-пили в течение всего периода грудного вскармливания. После его окончания рекомендуется перейти на комбинированные оральные контрацептивы, так как у них выше контрацептивный эффект.
Третье, не теряющее «актуальности» и по сей день контрацептивное средство – презерватив.
Если было кесарево сечение у женщины, то как скоро можно вернуться к интимным отношениям после родов?
Возобновление интимных отношений после родоразрешения путем кесарева сечения рекомендуется начинать не ранее, чем через 6-8 недель. Такое количество времени в среднем необходимо организму женщины для восстановления. Для начала необходимо дождаться, когда закончатся лохии, посетить своего гинеколога, сделать УЗИ для проверки состояния швов на матке. После всех этих действий, если вас ничего не беспокоит, вы себя хорошо чувствуете, и врач не нашел никаких проблем, то можно начинать половую жизнь. В первый раз вы можете ощущать некоторый дискомфорт, однако это естественно, не стоит пугаться и переживать. Попросите мужа быть еще более нежным и внимательным к вам, избегайте поз с глубоким проникновением и доверьтесь своим ощущениям.
Текст: Ксения Ядыкина
Фото: Vostock Photo
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