Замуж «с прицепом»: кто из звезд устроил личную жизнь с детьми от других браков
Выбирайте правильных мужчин
Сложность выйти замуж с ребенком от предыдущего брака — это, конечно, комплексы самой женщины, ее негативные установки. Если вы посмотрите вокруг себя, то обязательно увидите примеры, доказывающие обратное. Женщины выходят замуж вновь и с одним ребенком, и с двумя, и с тремя. Среди звезд таких примеров масса: Наталья Водянова, Екатерина Климова, Жанна Бадоева, Валерия, Тина Канделаки и много кто еще.
Просто у дам, считающих, что невозможно, есть комплекс, что они недостаточно хороши, что дети — это обуза. Такие женщины сами себя не любят, все время стараются что-то доказать другим, заслужить любовь и похвалу. Как с этим бороться? Изначально выбирать мужчин, которые любят детей, которые считают семью и детей ценностью. Выбирайте мужчин добрых, ответственных, нацеленных на создание семьи. Не нужно говорить, что таких нет — есть, вы сами выбираете тех, с кем общаетесь, с кем идете на свидание. Мужчина принимает женщину, если он влюбился в нее, целиком, то есть вместе с детьми, так как дети — неотъемлемая часть женщины. Так должно быть априори. Если мужчина дает понять, что ему не нравится ваш ребенок, начинает предъявлять что-либо на этот счет, вы просто рвете с ним отношения. Без каких-либо компромиссов.
Фото: Instagram @natasupernova
Говорите о наличии ребенка на первом свидании
К сожалению, у нас так сложилось, что женщины из кожи вон лезут, чтобы завоевать мужчину, чтобы ему угодить. А должно быть наоборот — мужчины должны бороться за ваше внимание. Но произойдет это только, когда вы сами себя полюбите, почувствуете свою ценность, когда вам будет хорошо и наедине с собой, когда устроите свою жизнь такой, какой хотите ее видеть. Мужчины сразу потянутся.
Говорить о наличии ребенка нужно на первом свидании. Зачем скрывать-то? Более того, немало мужчин про себя удивятся, если у женщины, к примеру, в сорок лет нет детей. Все-таки в большинстве случаев к этому возрасту у всех есть опыт брака и дети от предыдущих отношений. Кроме того, есть мужчины, которые по той или иной медицинской проблеме не могут иметь детей, или у них уже определенный возраст, когда рожать не стоит — ваши дети станут ему как свои. Одна из моих клиенток недавно вышла замуж за итальянца — у нее трое детей. У мужчины детей своих нет, он рад, что у его жены есть отпрыски — они выстроили прекрасные отношения. Немало примеров, когда дети есть и у вас, и у мужчины, с которым строите отношения. Во многом зависит от возраста. Повторюсь, в сорок лет и старше, как правило, у большинства людей есть опыт семейной жизни и воспитания детей. Не нужно требовать от мужчины, чтобы он заменил отца вашим детям. Он не обязан этого делать. Но адекватный, ответственный, добрый мужчина всегда наладит отношения с детьми своей избранницы.
Фото: Instagram @klimovagram
Разговаривайте с детьми
Как стоит себя вести с детьми, когда вы строите личную жизнь? Все объяснять, проговаривать, договариваться. Я сама сейчас не замужем и у меня двое детей. Один сын уже взрослый и живет отдельно, другой со мной. Во время недавнего отпуска в Дубае я уходила вечером на свидания. Поначалу это вызывало у сына шок: «Ты уходишь, а как же я?!». Объясняла ему, что мы весь день провели вместе, а теперь у меня время, которое я потрачу на себя. «Ты же хочешь, чтобы мама была счастлива, вышла замуж?». «Да, хочу!», — подумав, отвечал сын. И все, никаких конфликтов и ревности.
Фото: Instagram @zhanna_badoeva
Конечно, знакомить детей вы должны уже с тем мужчиной, с которым у вас все серьезно, и вы собираетесь жить вместе, строить долговременные отношения. Вести домой каждого бойфренда точно не нужно. Это вызовет непонимание, ревность, неприятие у детей. Свиданий в доме при детях быть не должно. Знакомьте только того мужчину, в котором уверены.
Если ребенок все равно ревнует вас к новому избраннику, возможно, нужно работать с психологом, так как есть созависимость. Это когда мама живет исключительно ради ребенка, все делает ради него, а потом вдруг решает, что хватит, пора скорей строить личную жизнь. У ребенка, естественно, шок, ведь он привык, что мама при нем все время. Не испытывайте чувство вины, вступая в новые отношения. Вы не обязаны сначала вырастить детей, а потом заниматься личной жизнью. Детям мы нужны счастливые. Главное — все проговаривать, объяснять и строить отношения только с теми мужчинами, для которых дети — это ценность, это норма. В противном случае только время потратите и не избежите разочарований.
Фото: Instagram
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