Замуж «с прицепом»: кто из звезд устроил личную жизнь с детьми от других браков

Говорите о наличии ребенка на первом свидании

К сожалению, у нас так сложилось, что женщины из кожи вон лезут, чтобы завоевать мужчину, чтобы ему угодить. А должно быть наоборот — мужчины должны бороться за ваше внимание. Но произойдет это только, когда вы сами себя полюбите, почувствуете свою ценность, когда вам будет хорошо и наедине с собой, когда устроите свою жизнь такой, какой хотите ее видеть. Мужчины сразу потянутся.

Говорить о наличии ребенка нужно на первом свидании. Зачем скрывать-то? Более того, немало мужчин про себя удивятся, если у женщины, к примеру, в сорок лет нет детей. Все-таки в большинстве случаев к этому возрасту у всех есть опыт брака и дети от предыдущих отношений. Кроме того, есть мужчины, которые по той или иной медицинской проблеме не могут иметь детей, или у них уже определенный возраст, когда рожать не стоит — ваши дети станут ему как свои. Одна из моих клиенток недавно вышла замуж за итальянца — у нее трое детей. У мужчины детей своих нет, он рад, что у его жены есть отпрыски — они выстроили прекрасные отношения. Немало примеров, когда дети есть и у вас, и у мужчины, с которым строите отношения. Во многом зависит от возраста. Повторюсь, в сорок лет и старше, как правило, у большинства людей есть опыт семейной жизни и воспитания детей. Не нужно требовать от мужчины, чтобы он заменил отца вашим детям. Он не обязан этого делать. Но адекватный, ответственный, добрый мужчина всегда наладит отношения с детьми своей избранницы.