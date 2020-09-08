Жизнь после: как быть, если вам удалили почку, селезенку и другие органы
Оглавление
Для чего желчный пузырь и зачем его удаляют
В каких случаях удаляют селезенку
Какой может быть жизнь без щитовидки
Когда удаляют желчный пузырь
Возможно, среди ваших знакомых есть те, кто живет без желчного пузыря. В нем концентрируется желчь, которая выделяется из печени. Последняя нужна для правильной переработки жиров, поступающей из пищи. При застое неиспользуемой желчи развивается холицестит и желчнокаменная болезнь. Как понять, что у вас не все в порядке с желчным пузырем? Как правило он дает о себе знать болями в правом подреберье, особенно часто после еды. УЗИ позволит точно диагностировать наличие камней в желчном пузыре, которые могут перекрыть протоки и привести к появлению холицистита.
Операции по удалению воспаленного желчного пузыря проводятся сейчас в большинстве случаев эндоскопически, то есть на память останется минимальный шов. И жизнь после удалению этого органа продолжается, заверяют врачи и пациенты. Как заметила одна из пациентов после операции: «Я узнала, что такое жизнь без постоянного чувства тошноты. Оказывается, она существует!»
Конечно, операция накладывает определенные ограничения на последующую жизнь пациента. Например, в идеале следует отказаться от жареной и копченой пищи. От жирной отказываться не следует – это заблуждение. Жиры по-прежнему нужны организму, но их количество нужно фильтровать, не переедая. Садиться за руль после операции, летать можно уже через пару недель.
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Почему могут удалить почку
Наверняка вы слышали про людей, которые по тем или иным обстоятельствам живут с одной почкой. Человек может родиться без почки (бывает и такое) или ее могут удалить ее из-за опасного заболевания, опухоли, травмы, с целью донорства. Напомним, что почка нам нужна для фильтрации крови и контроля водно-солевого баланса. Она удаляет из крови жидкость, в которой скапливаются различные токсины. Последние затем выводятся из организма вместе с мочой. Когда у человека нет одной почки, вторая увеличивается в размере и становится гипертрофированной. Таким образом она берет на себя двойную нагрузку по фильтрации вредных веществ. Реабилитация после нефроэктомии занимает больше года. Цель пациента - облегчить нагрузку на оставшийся орган и ускорить процесс адаптации. Прежде всего, с помощью лечебной диеты. А именно:
необходимо контролировать объем потребляемой жидкости. Мы часто слышим про 2-2,5 литра воды в день. Людям с одной почкой рекомендуется выпивать не более литра воды в день;
ограничить количество потребляемой соли до 3-5 граммов в день;
уменьшить количество белков до 70-80 г в сутки. Есть пять-шесть раз в сутки. В меню нежирное мясо и рыба в небольшом количестве, фрукты и овощи. Рекомендовано тушить, отваривать и запекать блюда. Набор лишних килограммов приведет к излишней нагрузке органа, поэтому нужно следить за количеством калорий.
Отдельно стоит сказать о физических нагрузках. Стоит избегать пробежек, длительных подъемок в гору (например, хайкинга) и в принципе чрезмерных нагрузок. А вот от прогулок и плавания вреда не будет. И, конечно, нужно исключить бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Каждый прием обязательно согласовывать с врачом. И еще кое-что: по понятным причинам необходимо избегать травм поясницы и периодически проверять уровень креатина и мочевины в крови.
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Зачем нужна селезенка и в каких случаях удаляют
Селезенку можно представить как большой лимфоузел, запрятанный в левом подреберье, который контролирует борьбу организма с инфекциями. Не все скажут, где находится селезенка. Зато вы точно почувствуете ее местонахождение после резкой физической нагрузки, например, пробежав быстро пару километров (если не бегали до этого). Даст знать довольно резкая боль в левом подреберье.
В селезенке хранится резервный запас крови, который обычно тратится при физической нагрузке. Важно также знать, что внутри селезенки сосредоточено много лимфоидной ткани, здесь находится примерно 20% всех лимфоцитов, которые заняты выработкой антител на антигенную стимуляцию, инфекцию или вакцинацию.
Кроме того, это мышечный орган, в котором происходит фильтрация устаревших эритроцитов. То есть занимается их утилизацией. Селезенку нередко удаляют при травмах (например, падениях с высоты, после автокатастроф). Орган весьма хрупкий, так как не имеет каркаса, и наполнен кровью – соответственно, сильный удар приводит к разрыву соединительных тканей и массивному кровоизлиянию в брюшную полость, что может быть смертельно опасным.
Без селезенки пациенты живут, но их пожизненно считают иммунокомпрементированными. При любом инфекционном заболевании пациенту грозят осложнения, так как защитные функции организма снижены. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке делать прививки (например, от того же гриппа). Позаботиться о здоровье этого органа можно и нужно: этой цели послужат старые добрые упражнения, в которых задействованы мышцы живота и диафрагма, они стимулируют селезенку к выбросу крови и более интенсивной работе.
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О чем важно помнить после удаления щитовидки
Удаление щитовидной железы нередкая операция, которая может быть вызвана множеством причин. Например, в случае опухоли или значительного увеличения зоба. Напомним, что эта железа отвечает за выработку гормонов, а значит, очень важна. Весит щитовидка всего 20 граммов и располагается в передней части шеи.
Что может спровоцировать болезни щитовидки?
Наследственность. Если кто-то из родственников перенес подобное заболевание, вы в зоне риска;
– регулярно посещайте врача-эндокринолога;
определенные условия работы (например, химическое производство);
аутоиммунные заболевания;
непролеченные инфекционные заболевания,
бесконтрольный прием лекарственных средств.
Все пациенты с заболеваниями щитовидки отмечают схожие симптомы:
- постоянную усталость;
- сонливость;
- тревожность;
- спад сексуального влечения;
- зябкость;
- проблемы с весом, зачастую его увеличение;
- повышенную потливость;
- проблемы с кожей;
- нарушения сна и ряд других.
После удаления щитовидки в течение жизни необходимо принимать препарат - аналог гормона, который вырабатывает щитовидная железа. Следить за его уровнем в организме нужно регулярно, при необходимости – корректировать. Это важный момент, от которого зависит состояние пациента после операции. Ведь отзывы после хирургического вмешательства можно встретить разные: одни отмечают, что им стало легче, в состоянии других принципиально ничего не изменилось, а третьи жалуются на снижение качества жизни - постоянный упадок сил и перепады веса.
Фото: Depositphotos, Pexels.com
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