Жизнь после: как быть, если вам удалили почку, селезенку и другие органы

Возможно, среди ваших знакомых есть те, кто живет без желчного пузыря. В нем концентрируется желчь, которая выделяется из печени. Последняя нужна для правильной переработки жиров, поступающей из пищи. При застое неиспользуемой желчи развивается холицестит и желчнокаменная болезнь. Как понять, что у вас не все в порядке с желчным пузырем? Как правило он дает о себе знать болями в правом подреберье, особенно часто после еды. УЗИ позволит точно диагностировать наличие камней в желчном пузыре, которые могут перекрыть протоки и привести к появлению холицистита.

Операции по удалению воспаленного желчного пузыря проводятся сейчас в большинстве случаев эндоскопически, то есть на память останется минимальный шов. И жизнь после удалению этого органа продолжается, заверяют врачи и пациенты. Как заметила одна из пациентов после операции: «Я узнала, что такое жизнь без постоянного чувства тошноты. Оказывается, она существует!»

Конечно, операция накладывает определенные ограничения на последующую жизнь пациента. Например, в идеале следует отказаться от жареной и копченой пищи. От жирной отказываться не следует – это заблуждение. Жиры по-прежнему нужны организму, но их количество нужно фильтровать, не переедая. Садиться за руль после операции, летать можно уже через пару недель.