Зачем измерять мелатонин и как ограничить влияние стресса на гормон сна — объясняет врач

За что в организме отвечает мелатонин

Сильный стресс вредит всему человеческому организму, в том числе нарушает выработку гормона сна мелатонина. Это распространенная проблема: за прошедший год 70% тестов на уровень мелатонина показали отклонения от нормы, подсчитала лаборатория «Гемотест».

Полноценный ночной сон намного полезнее, чем кажется. Он способен значительно повысить качество жизни. Дело не только в бодрости и продуктивности — засыпая вовремя, мы способствуем выработке критически важного мелатонина.

Основная роль этого гормона — регуляция циркадных ритмов, наших «биологических часов», которые переводят нас из состояния сна в бодрствование и наоборот. Его функции этим не ограничиваются — он способен поддерживать молодость организма, стимулировать иммунитет и препятствовать развитию онкологии.

Выработка мелатонина зависит от освещенности — чем она ниже, тем секреция выше. 70% гормона вырабатывается в темное время суток во время сна. Этому процессу может помешать стресс. Во время него надпочечники выделяют избыточное количество глюкокортикоидов, которые влияют на эпифиз головного мозга — именно он отвечает за выработку мелатонина. Нехватка «гормона сна» способна привести к нарушениям обмена веществ, ухудшению памяти и сбою жизненно важных процессов, которые происходят во время сна. Сюда относятся укрепление нейронных связей, закрепление воспоминаний и регенерация.