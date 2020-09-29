Заболевания сердца: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать
Оглавление
Печальная статистика сердечно-сосудистых заболеваний
Три показателя нездорового сердца
Как правильно пройти стресс-тест
Статистика сердечно-сосудистых заболеваний
Несмотря на улучшение качества диагностики, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят порядка 18 млн жизней в год. В группе риска далеко не только пожилые люди: мужчины в возрасте 40 лет и женщины после менопаузы. В нашей стране традиционно самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием остается гипертония - главный виновник инфарктов и инсультов. От повышенного давления страдают больше 40% мужчин и женщин. Гипертонию не зря называют тихим убийцей: многие сорокалетние даже не подозревают о наличии у себя проблем с артериальным давлением просто потому, что не измеряют его.
На втором месте в статистике самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний - ишемическая болезнь сердца, на третьем – патологии головного мозга, возникающие вследствие нарушений мозгового кровообращения. И как мы уже упомянули, заболевания стремительно молодеют и все чаще встречаются среди сорокалетних. В общем и целом, к вышеперечисленным заболеваниям во многом приводят неправильный образ жизни, вредные привычки, отсутствие спорта и при этом чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки. И, конечно, важным фактором риска остается наследственность. Если у ваших родственников первой линии были серьезные проблемы с сердцем, это повод еще пристальней следить за здоровьем.
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Три показателя нездорового сердца
Первым признаком нездоровья сердца является уровень холестерина. В норме он должен быть меньше 5,5 милиммоль на литр, а ЛПНП – меньше 2, 6 ммоль на литр. Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Холестерин - это жизненно необходимый липид, участвующий в синтезе гормонов, процессах пищеварения. С пищей в организм поступает около 25-30% всего холестерола в организме. ЛПНП является представителем «плохого» холестерина в крови.
Второй показатель – это уровень артериального давления, скачки которого чреваты инсультом. Показатель в норме: 130 на 90. Да, в стрессовых ситуациях, при кардио нагрузках, во время беременности показатель может колебаться, быть чуть выше или ниже нормы, но точно не на постоянной основе. Давление легко измеряется дома: утром и вечером, в спокойном привычном состоянии. Если показатели на протяжении нескольких дней выше нормы, стоит обратиться к врачу, который подберет вам препараты для стабилизации давления. Стоит читывать, что не всегда это удается сделать с первого раза, а вот пить таблетки, вероятней всего, придется уже пожизненно.
Третье: уровень сахара в крови. Его можно измерять дома - с помощью портативного глюкометра. Норма натощак: от 3,3 ммоль/л до 5,5 - 6.0 ммоль/л. Помним о том, что сахар бомбардирует стенки сосудов, «царапая» их, способствуя проникновению жира в сосуды и образованию, в свою очередь бляшек.
И, конечно, лишний вес является фактором риска, если мы говорим о проблемах с сердцем. И проверить это показатель также легко в домашних условиях – достаточно измерить объем талии. У мужчин показатель должен быть меньше 94 сантиметров, у женщин – не превышать цифру 80 сантиметров. Чем выше показатели, тем больше вероятность «заработать» инсульт или инфаркт.
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Признаки инфаркта
Когда стоит идти к врачу? Визиты к терапевту должны быть регулярными, не реже раза в год. Это при отсутствии проблем. Если же наблюдаются заболевания, генетическая предрасположенность, избыточный вес и другие фактор риска – наблюдаться нужно чаще. В большинстве своем многие спешат к кардиологу, когда организм недвусмысленно дает понять о наличии патологии. Многие люди, пережившие инфаркт, отмечают, что перед этим чувствовали:
боли в груди, отдающие в руку, плечо;
удушье, невозможность сделать полноценный вдох;
потливость;
тревожность.
При этих симптомах нужно незамедлительно вызвать врача – вероятно, вы на грани инфаркта. Помощь при этой патологии должна быть оказана незамедлительно – по протоколу бригады скорой помощи должны оказаться на месте в течение 20 минут.
Как пройти стресс-тест и для чего он нужен
Предупреждающая боль в груди – это признак того, что нужно пройти обследование. Одним из самых популярных является стресс-тест, который позволяет доктору не инвазивно понять, как работает сердечная мышца.
ЭКГ делается в спокойном состоянии и после физической нагрузки, например, на беговой дорожке. Во время нагрузки у сердечной мышцы возникает потребность в большем количестве кислорода: сосуды расширяются. Когда сосуд сужен из-за бляшки, кровь устремляется именно туда – это будет видно на ЭКГ.
Фото: Pexels.com
Увидев, где именно сужены сосуды, врач сможет определить нарушение сердечного ритма. К слову, у людей здоровых и занимающихся спортом пульс повышается медленно. У людей с патологиями работы сердца частота сердечных сокращений возрастает стремительно.
Перед тестом необходима соответствующая подготовка:
перед исследованием не есть 4-5 часов (лучше проходить утром натощак);
исключить напитки, содержащие кофеин (чай, кофе, Кока-колу);
за 48 часов прекратить прием лекарств от гипертонии.
Кардиологи сходятся во мнении: многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно и годами игнорируют сигналы организма о наличии сбоев в работе сердечной мышцы. Вы и сами не раз слышали о людях, которые умудряются перенести сердечный приступ на ногах, думая, что боль за грудиной и удушье – это временный дискомфорт, который нужно перетерпеть… Если в вашем окружении есть взрослые родственники, которые находятся в зоне риска и игнорируют походы к врачу, возьмите ответственность на себя – донесите до них, как важно знать истинное положение дел, запишите на прием к кардиологу или как минимум терапевту!
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно на протяжении жизни соблюдать следующие нехитрые правила:
следить за питанием. Погрешности есть у всех, но регулярно есть жирную, жареную пищу нельзя - с годами это непременно обернется проблемами;
уделять время физическим нагрузкам. Тяжелая работа (физическая или умственная) это дополнительный повод включить в свой распорядок если не занятия в зале с тренером, так хотя бы ежедневную прогулку на свежем воздухе;
высыпаться. Хронический недосып, бессонница на постоянной основе могут способствовать возникновению гипертонии;
принимать витамин Д. Солнце не слишком часто балует нас своим появлением (лето, прощай), но принимать этот витамин можно в виде соответствующего препарата. Дозировку необходимо согласовать с терапевтом.
Фото: Pexels.com
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