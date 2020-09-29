Заболевания сердца: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать

Три показателя нездорового сердца

Первым признаком нездоровья сердца является уровень холестерина. В норме он должен быть меньше 5,5 милиммоль на литр, а ЛПНП – меньше 2, 6 ммоль на литр. Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Холестерин - это жизненно необходимый липид, участвующий в синтезе гормонов, процессах пищеварения. С пищей в организм поступает около 25-30% всего холестерола в организме. ЛПНП является представителем «плохого» холестерина в крови.

Второй показатель – это уровень артериального давления, скачки которого чреваты инсультом. Показатель в норме: 130 на 90. Да, в стрессовых ситуациях, при кардио нагрузках, во время беременности показатель может колебаться, быть чуть выше или ниже нормы, но точно не на постоянной основе. Давление легко измеряется дома: утром и вечером, в спокойном привычном состоянии. Если показатели на протяжении нескольких дней выше нормы, стоит обратиться к врачу, который подберет вам препараты для стабилизации давления. Стоит читывать, что не всегда это удается сделать с первого раза, а вот пить таблетки, вероятней всего, придется уже пожизненно.

Третье: уровень сахара в крови. Его можно измерять дома - с помощью портативного глюкометра. Норма натощак: от 3,3 ммоль/л до 5,5 - 6.0 ммоль/л. Помним о том, что сахар бомбардирует стенки сосудов, «царапая» их, способствуя проникновению жира в сосуды и образованию, в свою очередь бляшек.

И, конечно, лишний вес является фактором риска, если мы говорим о проблемах с сердцем. И проверить это показатель также легко в домашних условиях – достаточно измерить объем талии. У мужчин показатель должен быть меньше 94 сантиметров, у женщин – не превышать цифру 80 сантиметров. Чем выше показатели, тем больше вероятность «заработать» инсульт или инфаркт.