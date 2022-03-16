«Я медленно соображаю»: как страдает ваш мозг после COVID-19 и можно ли это исправить

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал симптомы отравления и помнит, что в этот момент нам не до остроты ума. Некоторые люди в таком состоянии находятся хронически, потому что экзогенные и эндогенные токсины мешают им мыслить адекватно. К эндогенным относятся токсины кишечника, печени и почек. Экзогенные токсины мы получаем из окружающей среды — аллергены, поллютанты, консерванты, тяжелые металлы, пестициды и другие. Токсины нарушают работу наших клеток и вызывают окислительный стресс. В результате снижается работа многих органов, в том числе и головного мозга. Не стоит забывать, что есть официальные диагнозы — печеночная и почечная энцефалопатия. Эти состояния хотя бы в минимальной степени сейчас испытывают многие люди.

Что делать: нормализовать свой рацион, органам детоксикации нужно больше ярко окрашенных овощей, ягод, несладких фруктов. Пить достаточное количество воды. Спорт, баня и сауна помогут с выведением токсинов, а про-, мета- и пребиотики нормализуют микробиоту кишечника.