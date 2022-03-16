«Я медленно соображаю»: как страдает ваш мозг после COVID-19 и можно ли это исправить
Ольга Гофман,
невролог и специалист по превентивной медицине
Эндогенная и экзогенная интоксикация
Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал симптомы отравления и помнит, что в этот момент нам не до остроты ума. Некоторые люди в таком состоянии находятся хронически, потому что экзогенные и эндогенные токсины мешают им мыслить адекватно. К эндогенным относятся токсины кишечника, печени и почек. Экзогенные токсины мы получаем из окружающей среды — аллергены, поллютанты, консерванты, тяжелые металлы, пестициды и другие. Токсины нарушают работу наших клеток и вызывают окислительный стресс. В результате снижается работа многих органов, в том числе и головного мозга. Не стоит забывать, что есть официальные диагнозы — печеночная и почечная энцефалопатия. Эти состояния хотя бы в минимальной степени сейчас испытывают многие люди.
Что делать: нормализовать свой рацион, органам детоксикации нужно больше ярко окрашенных овощей, ягод, несладких фруктов. Пить достаточное количество воды. Спорт, баня и сауна помогут с выведением токсинов, а про-, мета- и пребиотики нормализуют микробиоту кишечника.
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Гормональный фон
Гормональный фон крайне важен в процессе сохранения молодости мозга. С течением времени, где-то после 30 лет, мы начинаем замечать, что наш мозг уже не справляется со своими задачами так, как раньше. Очень важно следить за уровнем гормонов, особенно женщинам. Снижение функции яичников, надпочечников, щитовидной железы или центральной гормональной системы: гипофиз-гипоталамус может значительно ослаблять наши когнитивные функции, замедлять скорость наших психических реакций.
Что делать: сокращать потребление простых и рафинированных углеводов, увеличивать количество таких полезных жиров, как оливковое масло, добавлять немного животных жиров, например сливочное масло, жиры из грецких орехов, авокадо и рыбу, содержащую омега-3 кислоты. Компенсировать дефицит йода, селена, необходимых для работы щитовидной железы. Обратиться к эндокринологу для решения остальных вопросов.
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Стресс
Чувствительность к стрессу может ухудшать наши когнитивные способности, потому что мы концентрируемся на каком-то негативном событии и не замечаем все важное вокруг. На фоне острых событий в мире и болезни ковидом работа уходит на второй план, к тому же нас может отягощать многозадачность. Длительный стресс неизбежно снижает функцию иммунной системы, что будет сопровождаться психосоматическими заболеваниями. На фоне избытка гормона стресса кортизола страдает выработка других важных гормонов, что опять же снижает функции мозга.
Что делать: важно снизить количество поступающей информации, концентрироваться только на действительно важных вещах в плане работы и жизни. Цифровой детокс иногда становится лучшей практикой для физического и ментального здоровья, особенно в современных реалиях.
Детоксикация, снижение воспаления, в том числе лечение продолжительной вирусной нагрузки, как лонг-ковид, нормализация гормонального фона с помощью питания — это три кита, на которых базируется улучшение когнитивных функций и работы мозга. С возрастом можно подключать различные пептидные, ноотропные препараты, чтобы восполнять потерю клеток мозга.
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