Выше некуда: Михалкова, Малышева и другие звезды, живущие с гипертонией

Елена Малышева

Телеведущую некоторое время назад увезли со съемочной площадки в Боткинскую больницу с гипертоническим кризом. Врач почувствовала себя плохо и срочно обратилась за помощью. Во время поездки Малышева записала видеообращение к подписчикам, в котором еще раз поведала о необходимости следить за уровнем артериального давления. В норме его показатель 120/80. С возрастом (после сорока лет) норма естественным образом повышается, но если давление выше 140/90, то это верный повод обратиться к врачу — вы начнете измерять давление дважды в день и записывать показатели. На основе дневника врач примет решение о терапии. Порой она становится пожизненной, то есть необходимо будет каждый день принимать препараты, сдерживающие уровень давления.

«Давление — это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — делилась Малышева.

Телеведущая советует не откладывать обследование у врача, если с вами случился гипертонический криз. Среди анализов, которые обязательно нужно сдать: биохимический анализ крови, анализ мочи, ЭКГ и эхокардиография. Возможно, дополнительно потребуется УЗИ почек.