Выше некуда: Михалкова, Малышева и другие звезды, живущие с гипертонией
Елена Малышева
Телеведущую некоторое время назад увезли со съемочной площадки в Боткинскую больницу с гипертоническим кризом. Врач почувствовала себя плохо и срочно обратилась за помощью. Во время поездки Малышева записала видеообращение к подписчикам, в котором еще раз поведала о необходимости следить за уровнем артериального давления. В норме его показатель 120/80. С возрастом (после сорока лет) норма естественным образом повышается, но если давление выше 140/90, то это верный повод обратиться к врачу — вы начнете измерять давление дважды в день и записывать показатели. На основе дневника врач примет решение о терапии. Порой она становится пожизненной, то есть необходимо будет каждый день принимать препараты, сдерживающие уровень давления.
«Давление — это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — делилась Малышева.
Телеведущая советует не откладывать обследование у врача, если с вами случился гипертонический криз. Среди анализов, которые обязательно нужно сдать: биохимический анализ крови, анализ мочи, ЭКГ и эхокардиография. Возможно, дополнительно потребуется УЗИ почек.
Фото: GlobalLookPress
Анна Михалкова
Не стоит думать, что гипертония — диагноз пожилых людей. Уже в сорок лет многие пациенты сталкиваются со скачками давления, ухудшающими качество жизни. Анне Михалковой 44 года и она называет себя гипертоником со стажем. Актриса как-то рассказывала, что после похудения на 15 килограммов ей пришлось всерьез заняться здоровьем. Скачки веса не лучшим образом отражаются на уровне давления. К другим факторам относятся тяжелая жирная пища, количество соли, отсутствие физических нагрузок. Кроме того, гипертоники чувствительны к резкой смене погоды и атмосферного давления. В жару такие пациенты чувствуют себя заведомо уставшими, вялыми.
Фото: GlobalLookPress
Лолита
Певица, перенесшая гипертонический криз после одного из концертов в 2018 году, внесла новшество в работу коллектива. Теперь на каждом выступлении за кулисами дежурит «скорая» на случай, если кому-то из участников понадобится помощь. По словам Лолиты, и она, и ее коллеги уже достигли возраста. когда такая мера является необходимостью. Кроме того, певица сократила количество алкоголя, который, разумеется, негативно влияет на уровень давления, способствует его повышению.
Фото: GlobalLookPress
Федор Добронравов
Валерию Леонтьеву пришлось пару лет назад отменить запланированный концерт и вернуть деньги за билеты поклонникам. Виной тоже стал гипертонический криз. Врачи настояли на том, чтобы не выходить в этот день на сцену. И Леонтьев их послушал, честно рассказав об этом зрителям. Те отнеслись с пониманием — несмотря на здоровый образ жизни, в определенном возрасте от резкого скачка здоровья никто не застрахован.
Федору Добронравову повезло меньше: дело не ограничилось кризом, у актера случился инсульт. Артист пару недель провел в Институте скорой помощи им. Склифосовского, где ему сделали операцию. Восстановительный период был довольно коротким, Добронравов спустя месяц вернулся на сцену. А через год вновь оказался в состоянии прединсульта. И оба раза рядом с ним рядом оказывалась коллега Татьяна Васильева — она сразу поняла, что с актером что-то неладное, и оба раза вызывала врачей. В первом случае инсульт произошел прямо на сцене: Добронравов побледнел, а за кулисами, во время перерыва, не мог улыбнуться и поднять одну из рук — это признаки, указывающие на вероятный инсульт.
Фото: GlobalLookPress
Алексей Воробьев
Инсульт переживали и молодые коллеги Добронравова. Певец Алексей Воробьев столкнулся с диагнозом в 25 лет. Врачи давали неутешительный прогноз, но артист смог довольно быстро восстановиться. И годы спустя регулярно следит за давлением. Резкий скачок давления вызвал инсульт и у сестры Ольги Бузовой — Анны. Неладное заподозрил ее супруг, который быстро доставил девушку в больницу. Анна до сих пор вспоминает произошедшее с волнением: «Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... мычишь и ревешь от безысходности...».
Фото: globallookpress
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