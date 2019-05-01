Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Изжога – частый «спутник» беременных – встречается в 25–80% случаев во время беременности. Частота и интенсивность симптомов зависят от срока беременности, обычно они полностью исчезают после родов. Изжога начинает беспокоить беременных примерно с 20-22 недели, возникая периодически. С 30-й недели на изжогу и сопутствующие неприятные ощущения жалуется треть всех будущих мам, а к 38-ой неделе их количество растет, по данным разных авторов, до 98%. Изжога и другие признаки желудочно-пищеводного рефлюкса (ГЭРБ) усиливаются с возрастом.
Причины
Причиной изжоги является заброс кислого содержимого желудка в пищевод, этому явлению есть медицинское название – гастроэзофагеальный рефлюкс, что встречается чуть ли не у половины населения страны. Сложно встретить взрослого человека, кто хотя бы раз в жизни не испытал это чувство. Рефлюкс может быть вызван функциональной недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера (клапана — прим. ред.), грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, укорочением пищевода и т.д. Эти причины поможет установить врач.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Последствия
Помимо неприятных ощущений, кислота, попадая из желудка в пищевод, вызывает рефлюкс-эзофагит – воспалительные изменения пищевода на фоне раздражающего действия желудочного сока. При отсутствии должного лечения могут развиваться тяжелые формы эзофагита, осложненные кровотечениями, рубцовыми стриктурами или развитием желудочной метаплазии эпителия – пищеводом Баррета, который в дальнейшем может трансформироваться в рак пищевода.
Диагностика
При появлении таких симптомов как изжога, отрыжка воздухом, чувство жжения за грудиной, которые усиливаются после приема пищи, необходимо обратиться к команде специалистов, включающей в себя гастроэнтеролога и хирурга.
В диагностике гастроэзофагеального рефлюкса применяются:
— эзофагогастроскопия (ФГДС — «проглатывание» зонда) для оценки состояния слизистой пищевода и желудка, состояния кардиального жома, выявления косвенных признаков грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, — рентгенологическое исследование пищевода, желудка с барием для выявления рефлюкса, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и укорочения пищевода, — при необходимости используют суточную pH-метрию (измерение кислотности желудка или двенадцатиперстной кишки при помощи зонда). Это позволяет выявить и устранить причины возникновения рефлюкса и начать лечение.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Лечение
Большинству пациентов для устранения причин изжоги достаточно принимать антисекреторные препараты. Комплекс консервативных и профилактических мероприятий позволяет добиться хороших результатов у 65-80% больных с рефлюкс-эзофагитом легкой и средней степени тяжести. Есть пациенты, которым самые современные схемы консервативной (лекарственной) терапии обеспечивают лишь кратковременный эффект и не предотвращает развития осложнений. Большое количество исследований говорит о том, что ремиссия заболевания возможна лишь у 70% больных при условии пожизненного приема антисекреторных препаратов и, по меньшей мере, 15% больных требуют хирургического лечения.
Хирургическое лечение показано при:
- безуспешности консервативной терапии;
- тяжелом рефлюкс-эзофагите;
- грыже пищеводного отверстия диафрагмы с рефлюкс-эзофагитом;
укорочении пищевода.
Операция выбора в данном случае – фундопликация, которая заключается в создании протяженной симметричной манжетки из кардиального отдела, дна и тела желудка, сформированной по типу «стакана-непроливайки». При необходимости операция может быть дополнена задней крурорафией, селективной проксимальной ваготомией. Это лапароскопические операции — то есть малоинвазивные, которые делаются через небольшие надрезы. Проводятся они под общим наркозом.
Данный вид антирефлюксной операции дает хорошие функциональные результаты с исчезновением клинической симптоматики у 92% больных. Своевременная операция, проведенная командой опытных специалистов, с использованием эндоскопической техники в плановом порядке ведет к значительному улучшению отдаленных результатов и повышению качества жизни больных.
Текст: Александр Кочатков
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!