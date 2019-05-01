Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Изжога – частый «спутник» беременных – встречается в 25–80% случаев во время беременности. Частота и интенсивность симптомов зависят от срока беременности, обычно они полностью исчезают после родов. Изжога начинает беспокоить беременных примерно с 20-22 недели, возникая периодически. С 30-й недели на изжогу и сопутствующие неприятные ощущения жалуется треть всех будущих мам, а к 38-ой неделе их количество растет, по данным разных авторов, до 98%. Изжога и другие признаки желудочно-пищеводного рефлюкса (ГЭРБ) усиливаются с возрастом.

Причины

Причиной изжоги является заброс кислого содержимого желудка в пищевод, этому явлению есть медицинское название – гастроэзофагеальный рефлюкс, что встречается чуть ли не у половины населения страны. Сложно встретить взрослого человека, кто хотя бы раз в жизни не испытал это чувство. Рефлюкс может быть вызван функциональной недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера (клапана — прим. ред.), грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, укорочением пищевода и т.д. Эти причины поможет установить врач.