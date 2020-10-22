Вросшие ногти на ногах: кто в зоне риска и как избежать операции

Какими осложнениями может обернуться вросший ноготь

Вросший ноготь — это повреждение кожи пальца растущим краем ногтя. Последний впивается в кожу и вызывает воспаление. Симптомами служат так называемая стреляющая боль, покраснение, кровянистые выделения, которые могут перерасти в гнойные. Обычно говорят о вросших ногтях на больших пальцах ног, но сейчас хирурги отмечают, что все чаще стали появляться пациенты с патологией и на других пальцах.

Заполучить заболевание достаточно легко. Для этого нужно неправильно обрезать ногти, постоянно носить узкую обувь, высокие каблуки — это факторы, которые могут приводить к травматизации ногтя и последующему воспалению. Если попадет инфекция, гнойное воспаление может перекинуться на костную ткань и привести к остеомиелиту (гнойное воспаление кости) и в редких случаях — к гангрене.

«У меня ноготь стал врастать на большом пальце после того, как я его сломала. Казалось бы, просто трещина была, но ноготь врос, боль жуткая. Я еще и запустила все так, что палец загноился, начал дергать. Пришлось срочно идти к хирургу, который убрал нагноение, удалось обойтись без серьезной операции, но приятного мало: палец сильно болел, пришлось носить широкую обувь, плюс я очень боялась травмировать палец дома. А со мной такое частенько случается, когда запнешься о ножку дивана или стул. В общем, стоит быть осторожным даже в быту», — так вспоминает о своей проблеме одна из пользовательниц Валерия.

Девушка поспешила к хирургу, когда боль стала нестерпимой и началось нагноение. Идти стоило раньше. Особенно не стоит откладывать визит, если у вас сахарный диабет, нарушение кровообращения, сниженный иммунитет, грибковое заболевание. Тогда вросший ноготь имеет все шансы перерасти в воспалительный процесс.