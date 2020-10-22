Вросшие ногти на ногах: кто в зоне риска и как избежать операции
Какими осложнениями может обернуться вросший ноготь
Вросший ноготь — это повреждение кожи пальца растущим краем ногтя. Последний впивается в кожу и вызывает воспаление. Симптомами служат так называемая стреляющая боль, покраснение, кровянистые выделения, которые могут перерасти в гнойные. Обычно говорят о вросших ногтях на больших пальцах ног, но сейчас хирурги отмечают, что все чаще стали появляться пациенты с патологией и на других пальцах.
Заполучить заболевание достаточно легко. Для этого нужно неправильно обрезать ногти, постоянно носить узкую обувь, высокие каблуки — это факторы, которые могут приводить к травматизации ногтя и последующему воспалению. Если попадет инфекция, гнойное воспаление может перекинуться на костную ткань и привести к остеомиелиту (гнойное воспаление кости) и в редких случаях — к гангрене.
«У меня ноготь стал врастать на большом пальце после того, как я его сломала. Казалось бы, просто трещина была, но ноготь врос, боль жуткая. Я еще и запустила все так, что палец загноился, начал дергать. Пришлось срочно идти к хирургу, который убрал нагноение, удалось обойтись без серьезной операции, но приятного мало: палец сильно болел, пришлось носить широкую обувь, плюс я очень боялась травмировать палец дома. А со мной такое частенько случается, когда запнешься о ножку дивана или стул. В общем, стоит быть осторожным даже в быту», — так вспоминает о своей проблеме одна из пользовательниц Валерия.
Девушка поспешила к хирургу, когда боль стала нестерпимой и началось нагноение. Идти стоило раньше. Особенно не стоит откладывать визит, если у вас сахарный диабет, нарушение кровообращения, сниженный иммунитет, грибковое заболевание. Тогда вросший ноготь имеет все шансы перерасти в воспалительный процесс.
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Что способствует развитию патологии
Как избежать формирования вросших ногтей? Нельзя слишком коротко подстригать ногти и кожицу под ним. Не выстригать уголки ногтей глубоко! Прежде чем делать педикюр в домашних условиях, обязательно продезинфицируйте кожу. Увы, есть люди, у которых есть склонность к вросшим ногтям. Ряд женщин об этом знают и делают педикюр только у мастеров, которые работают с такими особенностями. Стоят подобные услуги дороже, не все мастера владеют подобной компетенцией.
Но неправильный педикюр не единственная причина формирования патологии. Развиться она может и после травмы, например, когда вам сильно отдавили ногу, вы ударились (некоторые часто делают это дома), после регулярных длительных пробежек, когда идет нагрузка на стопу и пальцы. Еще одна причина, как мы упоминали выше, это неудобная узкая обувь. Плюс повышенная нагрузка на конечности, когда человек весь рабочий день проводит на ногах. Бонусом появляется еще и плоскостопие.
Нельзя забывать и про грибок ногтей. Грибки поражают ногтевую пластину, которая деформируется и начинает врастать. В ряде случаев можно говорить о врожденном пороке развития ногтевой пластины. Когда уже у ребенка наблюдается форма ногтей, при которой они растут внутрь, а края впиваются в кожный валик. Тут нужно только наблюдать, корректно обрабатывать ногти, отказаться от узкой обуви.
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Способы устранить патологию
Хирурги отмечают, что даже удаление ногтевой пластины — не гарантия того, что пациент избавится от патологии, ведь затем она отрастет вновь и начнет повторно травмировать ногтевой валик. Самые популярные способы борьбы с вросшими ногтями сейчас:
резекция ногтевой пластины хирургическим способом;
лазерная операция;
радиохирургический метод;
коррекция пластинами и скобами.
Последний способ является наименее травматичным. Скоба изготавливается индивидуально, в основном из никеля и хрома. Ее задача — не дать ногтю разрастись, скорректировать ход его роста в ширину. Но далеко не всегда этот способ может помочь. Он противопоказан пациентам:
с грибковыми поражениями ногтей;
с сахарным диабетом;
детям.
Как помочь себе дома
Что можно сделать в домашних условиях, если заметили у себя формирование вросшего ногтя? Заведите привычку делать ножные ванночки, после чего пробуйте приподнять врастающий угол ногтя. Можно из марли скатать тонкий жгутик и поместить его между ногтем и кожей. И носить его, меняя ежедневно, от недели до двух. Цель: придать ногтю правильное направление, чтобы исключить дальнейшее врастание. Смазывать воспаленный участок мазями для вытягивания гноя и маслом чайного дерева нельзя, хотя это очень распространенные народные советы. А вот пропитывать жгутик хлоргексидином лишним не будет. Впрочем, по отзывам, ходить день с подобным приспособлением не у всех получается.
Если эти хитрости результата не приносят и боль не отступает, нужно идти к хирургу или ортопеду. Про болезненную операцию по удалению ногтевой пластины слышали многие. Безусловно, она делается под наркозом, но, во-первых, не всегда помогает, во-вторых, пациенты отмечают ярко выраженный болевой синдром и ряд неудобств после вмешательства. Впрочем, специалист обязательно предложит неинвазивный метод избавления от патологии, если есть надежда на положительный результат.
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Что предлагают хирурги
Ногтевую пластину теперь полностью не удаляют. Обычно хирург убирает края ногтя с обеих сторон, на подушечке этого же пальца вырезает овальный лоскут кожи и зашивает ранку так, чтобы растянулись и как можно дальше отошли от ногтя кожные валики.
Если ноготь врос лишь с одной стороны, удаляется только его врастающая часть и особым способом разрушается ростковая зона ногтя с этого края. Все делается с обезболивающим. Правда, когда наркоз начнет отходить, без болевых ощущений не обойдется. Также понадобятся перевязки.
Если вы заметили у ребенка ноготь, впившийся в кожный валик и покраснение в этом месте, стоит сразу принять меры. В первую очередь сделать теплую ванночку со слабым раствором ромашки, затем маникюрными ножницами осторожно срезать упирающийся в кожу якобы вросший (на самом деле еще нет) край ногтя. Понять причину дискомфорта: возможно, причиной всему тесная обувь — незамедлительно отказаться от нее и осматривать ноги, пока не станет понятно, что воспаление миновало.
Фото: Pexels.com
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