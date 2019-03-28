Вероятность развития инсульта, плохое заживление ран и еще 11 важных фактов о сахарном диабете

Справка

Сахарный диабет — это группа метаболических заболеваний, общим для которых является повышение уровня глюкозы в крови. Обычно выделяют два основных типа: сахарный диабет 1 типа (ранее называемый инсулинзависимый) и сахарный диабет 2 типа (условно называемым инсулиннезависимым).

По механизму развития и по способу терапии два данных типа очень сильно отличаются.

При первом типе сахарного диабета не вырабатывается инсулин — гормон поджелудочной железы, который способствует усвоению глюкозы. При нехватке инсулина глюкоза не может попасть в ткани, и ее уровень повышается в крови. Единственный способ лечения – введение инсулина. Если этого не делать, очень быстро развиваются осложнения, либо может наступить гипергликемическая кома.

Сахарный диабет 2 типа — заболевание, при котором своего инсулина в крови много, но он не может адекватно сработать из-за развития инсулинорезистентности — невосприимчивости к нему. И в данном случае лечение чаще направлено на улучшение чувствительности тканей к своему инсулину, либо на снижение уровня глюкозы в крови другими способами (например, выведение ее избытка почками).

При втором типе сахарного диабета также применяют инсулин в лечении (поэтому и ушли от старого названия — инсулиннезависимого диабета). Однако чаще инсулин добавляют на более поздних стадиях, либо при ситуациях, когда запрещены таблетированные препараты (на время операций, во время беременности). При сахарном диабете 2 типа развиваются те же осложнения, что и при первом типе, однако острые осложнения (такие как кома) более редки.

1. Правда ли, что если постоянно мучает жажда и сохнет во рту — это первый симптом диабета? Как отличить диабетическую жажду. И почему вообще возникает эта жажда

Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание обычно являются первыми симптомами, позволяющими заподозрить у себя сахарный диабет. Однако у пожилых людей этих признаков может и не быть, ввиду снижения чувствительности центра жажды. Стоит также обращать внимание на общую слабость, утомляемость, похудение, зуд кожных покровов (также в области половых органов, об этом обычно стесняются говорить), и особенно если длительное время не заживают даже самые незначительные ранки.

Жажда при сахарном диабете носит вторичный характер. В норме глюкоза не должна выделяться с мочей, почки ее задерживают и «сохраняют» в организме. Но при сахарном диабете ее концентрация в крови настолько велика, что усиливается выведение глюкозы с почками. А глюкоза, являясь крупной молекулой, в свою очередь «тянет» за собой воду. Получается что человек за сутки может потерять до 4-5 литров воды, что, конечно, приводит к выраженной жажде.

2. Правда ли, что если есть много сладкого, может развиться диабет 2 типа?

Существует миф, что диабет возникает из-за того, что «переели сладкого». Однако это совершенно не верно. Диабет 1 типа — заболевание, которое проявляется при очень выраженном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин. Повреждение происходит чаще вследствие аутоимунного повреждения или генетических дефектов, и, количество съеденных конфет тут совершенно ни при чем. Сахарный диабет 2 типа — всегда имеет наследственную предрасположенность. Но даже если у вас в семье не было известно случаев сахарного диабета, есть вероятность того, что они просто были не диагностированы.

При длительном потреблении сладкого, повышении веса, низкой физической активности и наследственной предрасположенности – всех этих факторах вкупе — развивается инсулинорезистентность, что, как следствие, приводит к сахарному диабету 2 типа.