Волочкова, Водянова и другие звезды с проблемными волосами — комментарий эксперта

Собчак и Понарошку: выпадение волос на ГВ

А вот Агата Муцениеце не боится экспериментировать: актриса даже красила волосы (пару лет назад) в красный цвет. Правда, потом довольно долго выводила пигмент, чтобы вернуться к пшеничному блонду. Волосы от этого, по словам актрисы, пострадали, но она не придает этому большого значения. От природы у актрисы темно-русые волосы, она множество раз их красила. Когда видит, что кончики секутся и становятся безжизненными, то без лишних сожалений жертвует длиной.

Ксения Собчак заявила, что ее волосы испортили беременность и процесс грудного вскармливания. «Рассказ про то, как роды живительно влияют на женщин, — абсолютная ложь. Не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я как человек, который пережил радиацию», — жаловалась молодая мать. И действительно, во время беременности и последующего кормления ребенка меняется гормональный фон — многие женщины отмечают выпадение волос, ухудшение их качества. Но потом, как правило, все восстанавливается!

Телеведущая Ирена Понарошку столкнулась с проблемой выпадения волос на ГВ, но затем отметила, что они все-таки пошли в рост. Блогер уверена, что если за волосами ухаживать, многие проблемы можно решить. «У меня на самом-то деле волосы среднерусской густоты, прямые и вообще... средние. Хвостик по жизни — моя доля... И, представляете, выросли! Спасибо моей мастерице, которая посоветовала отрастить этот дурацкий жиденький каскад до одной длины и поделать ламинирование», — хвасталась как-то Ирена. Понарошку стрижет волосы каждый месяц — непременно на растущую Луну — и делает процедуру ламинирования.