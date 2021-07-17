Волочкова, Водянова и другие звезды с проблемными волосами — комментарий эксперта
Водянова, Волочкова: редкие и тонкие волосы
Говоря о проблемах с волосами, часто первой вспоминают Анастасию Волочкову. С густой шевелюрой ее мало кто помнит. Анастасия и сама не скрывает, что с волосами ей не слишком повезло — они у нее тонкие и редкие. Долгие годы балерина носила шиньон, создававший иллюзию объема. А затем определилась с фирменной укладкой — гладким пучком коротких волос. Об уходе Волочкова не забывает: периодически делает маски в салоне. Но уверена, что волосы — это история, с которой либо повезло от природы, либо не очень.
Наталья Водянова следит за волосами очень тщательно — от природы у нее тоже тонкие. Супермодель и мама пятерых детей уверяет, что на заре карьеры ее волосы были куда гуще. Но постоянные укладки, фен, горячие щипцы и миллион средств для стайлинга порядком подпортили их. У Водяновой есть мастер в Париже, которому она доверяет. Например, недавно модель добавила блонд в волосы, а затем отрезала челку. Наталья замечает, что экспериментировала бы с цветом чаще, но понимает, что это нагрузка на волосы, которые она так бережет.
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Фото: GlobalLookPress
Собчак и Понарошку: выпадение волос на ГВ
А вот Агата Муцениеце не боится экспериментировать: актриса даже красила волосы (пару лет назад) в красный цвет. Правда, потом довольно долго выводила пигмент, чтобы вернуться к пшеничному блонду. Волосы от этого, по словам актрисы, пострадали, но она не придает этому большого значения. От природы у актрисы темно-русые волосы, она множество раз их красила. Когда видит, что кончики секутся и становятся безжизненными, то без лишних сожалений жертвует длиной.
Ксения Собчак заявила, что ее волосы испортили беременность и процесс грудного вскармливания. «Рассказ про то, как роды живительно влияют на женщин, — абсолютная ложь. Не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я как человек, который пережил радиацию», — жаловалась молодая мать. И действительно, во время беременности и последующего кормления ребенка меняется гормональный фон — многие женщины отмечают выпадение волос, ухудшение их качества. Но потом, как правило, все восстанавливается!
Телеведущая Ирена Понарошку столкнулась с проблемой выпадения волос на ГВ, но затем отметила, что они все-таки пошли в рост. Блогер уверена, что если за волосами ухаживать, многие проблемы можно решить. «У меня на самом-то деле волосы среднерусской густоты, прямые и вообще... средние. Хвостик по жизни — моя доля... И, представляете, выросли! Спасибо моей мастерице, которая посоветовала отрастить этот дурацкий жиденький каскад до одной длины и поделать ламинирование», — хвасталась как-то Ирена. Понарошку стрижет волосы каждый месяц — непременно на растущую Луну — и делает процедуру ламинирования.
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Фото: Instagram @agataagata
Сергей Столяров
Ведущий тренер профессиональной beauty-команды LaimaLux Group
Комментарий специалиста: причины проблем с волосами — какие они
Часто причина выпадения волос — наследственная предрасположенность. Однако такая проблема также может возникнуть из-за стресса, медикаментов, смены сезонов, возрастных изменений, грудного вскармливания, после наркоза и дефицита питательных веществ. Если вовремя не заняться этой патологией, то в дальнейшем есть риск облысения. Лечение при сильном выпадении волос должно быть грамотным, необходимо пройти обследование и установить причину.
Что касается грудного вскармливания, то проблемы с волосами у многих начинаются не во время ГВ, а в момент зачатия, когда происходит перестройка организма и меняется гормональный фон. Всплески гормонов приводят к тому, что волосы становятся тусклыми, ломаются и выпадают. Старайтесь избегать стресса и составить сбалансированный рацион питания вместе с лечащим врачом. Также лучше не экспериментировать и со сменой цвета, и чрезмерным высушиванием, и укладками. Обычно спустя полгода-год после рождения ребенка волосы возвращаются к своему привычному циклу роста, но, если вы чувствуете, что этот процесс не прекращается, лучше обратиться к врачу.
Здоровье волос взаимосвязано с состоянием гормонального фона организма, на который сильно влияет стресс. Его нарушение оказывает воздействие на обменные процессы, что негативно сказывается на скорости роста волос и их качестве — пряди могут сильнее выпадать, истончаться, становиться более ломкими. Состояние волос также тесно связано с профилактикой старения всего организма. С возрастом обменные процессы замедляются, поэтому волосы седеют, медленнее растут и их структура ухудшается.
Ежедневная норма потери волос
Алопеция (облысение) может быть вызвана наследственными причинами, но она не всегда передается от родителей к детям. Возможно, это случится через поколение или же вообще не произойдет. То есть если у вашей мамы или бабушки алопеция, это вовсе не означает, что у вас такая проблема 100%-но возникнет. Так же, как и цвет, структура волос родителей не обязательно будет генетически унаследована детьми. Но если у ближайших родственников было отмечено раннее выпадение волос, то риск алопеции имеется и у вас. У мужчин ее симптомы достаточно заметны уже в зрелом возрасте, важно их вовремя распознать.
Также стоит помнить, что человек ежедневно теряет волосы (затем растут новые). Норма потери составляет 50-100 волос каждый день. Однако если выпадение волос становится тотальным, и вы замечаете, что пряди стали заметно редеть — пора обращаться к специалисту. Необходимо пройти комплексное обследование, сдать анализы крови, а также проконсультироваться с эндокринологом. Как правило, решить эту проблему можно, принимая витамины, которые врач назначает в составе специального комплекса.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!