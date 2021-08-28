Волкова, Рубцова и другие звезды, давно переставшие мечтать о пластике лица и тела
Валентина Рубцова
Звезда сериала «Универ» со смехом рассказывает в интервью, что в школьные годы ненавидела свои уши, которые «безобразно» торчали. Девушка не хотела с этим мириться и даже приклеивала их на ночь скотчем! Будущей актрисе также не нравились миниатюрный рост и тонкие губы.
«Никогда не считала себя красивой, это с детства. Почему-то в советское время было принято всех детей сравнивать. Вот они красивые, а ты не очень, но интересная... С этой установкой я пришла в театральную студию, где все стало на свои места и недостатки превратились в достоинства! Большие уши, маленький рост, тонкие губы», — вспоминает Рубцова.
Именно театральная студия позволила девушке забыть о «недостатках» внешности и понять, что ее привлекательность заключается в обаянии, харизме, энергетике. Актриса, конечно, могла бы затем исправить форму ушей и сделать губы более пухлыми, но попросту не захотела. Комплексы исчезли. Свою роль сыграло и счастливое замужество. 40-летняя Рубцова много лет замужем за Артуром Мартиросяном.
Фото: Instagram @yalav
Мария Кожевникова
Коллега Рубцовой по сериалу «Универ» Мария Кожевникова с завидной регулярностью доказывает хейтерам, что ничего не делала с лицом. Те постоянно обвиняют многодетную маму в тюнинге, мол, она сделала себе скулы и увеличила объем губ. Актриса рассказывала как-то, что десять лет назад действительно хотела сделать губы более пухлыми. Тогда как раз начался бум на контурную пластику, благодаря которой даже обладательницы тонких губ могли получить завидный объем. Многие так увлекались процедурой, что приобретали «утиные» губы, но речь не о них. Кожевникова в какой-то момент отправилась на прием к косметологу.
«Перед процедурой мне вкалывают обезболивающее, и я падаю в обморок. Неприятно, конечно, но нет худа без добра. Видимо, этот небольшой удар по голове и навел в ней порядок. Врач испугалась и со словами, что мне "ЭТО" не надо, отправила домой. С тех пор никаких больше желаний что-то изменить в себе, а тем более переделывать не возникало», — вспоминала артистка.
Фото: GlobalLookPress
Екатерина Волкова
Звезда сериала «Воронины» ратует за живые актерские лица с активной мимикой. Больше всего на свете Екатерина боится стать фарфоровой куклой с огромными губами. С тридцати лет она посещает косметолога, с которой они дружат уже семьями. Во многом именно эта женщина отговорила ее от пластики. Волковой долгое время не нравился собственный нос и размер груди. «У меня всегда была мечта сделать поменьше нос, тогда же я решила, что мне надо подрезать тут, тут и вот тут. Она посмотрела на меня и удивленно спросила: "Что тут резать-то?". Я возмутилась: "Ну как? Мне 30 лет, пора резать!". Она взглянула на меня и сказала: "Если резать, то не ко мне. Тебе можно поколоть гиалуронку, диспорт, сделать поддерживающие процедуры…". Так я и осталась с ней. Лицо — это моя работа, за ним обязательно нужно ухаживать», — рассказывала актриса в интервью Passion.ru.
Также Екатерина мечтала о втором полновесном размере груди, чтобы носить белье без пуш-апа. Косметолог посоветовала обратиться к хирургу и по совместительству ее мужу. На приеме у него девушка стушевалась (как раздеваться перед мужем своей подруги?) и об операции вскоре забыла. Теперь говорит, что в 39 лет куда важнее поддерживать в хорошей форме то, что дала природа.
Фото: GlobalLookPress
Любовь Толкалина
43-летняя звезда со смехом вспоминает о походах к пластическим хирургам несколько лет назад. Артистка была почти уверена, что ей нужна подтяжка лица, но специалисты чуть ли не выгнали ее из кабинета. Что же беспокоило одну из красивейших актрис нашего кино? Слишком подвижная мимика, которая грозит отразиться на лице морщинами. «У меня гиперподвижная мимика, я люблю посмеяться, покривляться и в какой-то момент точно превращусь в Джима Керри со всеми вытекающими отсюда... морщинами. Эти опасения я высказала хирургу. Он внимательно меня выслушал и сказал, что если я продолжу в том же духе, то он меня ударит», — рассказывала в интервью Любовь. Коллега пластического хирурга также посоветовал девушке не забивать себе голову мыслями о пластике, а начать делать для успокоения гимнастику лица.
Данила Лупин
Пластический хирург
Самыми популярными, по статистике, в мире были и остаются блефаропластика и маммопластика. Если же обращать внимание на рейтинг операций у конкретного специалиста, то у каждого они свои: кто-то делает акцент на груди, кто-то на ринопластике. Есть узкие специалисты, которые занимаются, например, только ринопластикой. Они не проводят больше никаких операций. Для меня всегда были, есть и будут самыми популярными блефаропластика и маммопластика — эти операции можно назвать манипуляциями «первой необходимости».
Эти хирургические вмешательства совершают в разном возрасте. Обычно приходят более молодые пациенты, хотя, например, в ринопластике нет такого, что ее необходимо делать в определенном возрасте. Пластическая операция по коррекции носа проводится начиная с 18 лет.
Иногда пациенты уверены, что кроме определенной операции, улучшить лицо и тело невозможно. Но это не всегда так. Перед пластическим хирургом всегда будьте честны, тогда он сможет вам правильно подобрать ту процедуру, которая подойдет именно вам. Например, если у пациента ранние признаки возрастных изменений, начальные признаки птоза, опущение тканей лица, то можно обойтись без хирургического вмешательства, — поможет нитевой лифтинг, инъекционная косметология и аппаратные методики. Если у пациента выраженный птоз, то, конечно, только хирургическая подтяжка лица.
Фото: GlobalLookPress
Существует большое количество показаний для проведения пластической операции. Однако если у пациента выявляются отклонения от нормы после сдачи медицинских анализов, я сразу об этом говорю, и мы стараемся найти альтернативу. Также часто в практике встречаются люди, которые не знают, чего они хотят. В этом случае врачу-хирургу стоит попытаться отговорить или же отказать пациенту в проведении операции. Еще одним «нет» может служить отсутствие явных показателей. Например, приходит пациентка с красивой грудью и хочет поставить себе импланты, конечно, любой специалист постарается отговорить ее. Или же девушке захотелось сделать коррекцию носа. Хотя тот может быть гармоничным, симметричным и соответствующим пропорциям лица. Но пациентке захотелось его сделать маленьким, кукольным, вздернутым — с моей стороны последует отказ.
Перед тем как посетить кабинет пластического хирурга, стоит хорошо подумать, действительно ли вы хотите что-то изменить. Стремясь скорректировать внешность, мы порой ищем лучшего отношения к себе, хотим, чтобы нас больше любили и замечали. А значит, здесь имеют место психологические проблемы и сначала нужно проработать именно их.
Фото: Global Look Press, Instagram
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