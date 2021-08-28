Волкова, Рубцова и другие звезды, давно переставшие мечтать о пластике лица и тела

Валентина Рубцова

Звезда сериала «Универ» со смехом рассказывает в интервью, что в школьные годы ненавидела свои уши, которые «безобразно» торчали. Девушка не хотела с этим мириться и даже приклеивала их на ночь скотчем! Будущей актрисе также не нравились миниатюрный рост и тонкие губы.

«Никогда не считала себя красивой, это с детства. Почему-то в советское время было принято всех детей сравнивать. Вот они красивые, а ты не очень, но интересная... С этой установкой я пришла в театральную студию, где все стало на свои места и недостатки превратились в достоинства! Большие уши, маленький рост, тонкие губы», — вспоминает Рубцова.

Именно театральная студия позволила девушке забыть о «недостатках» внешности и понять, что ее привлекательность заключается в обаянии, харизме, энергетике. Актриса, конечно, могла бы затем исправить форму ушей и сделать губы более пухлыми, но попросту не захотела. Комплексы исчезли. Свою роль сыграло и счастливое замужество. 40-летняя Рубцова много лет замужем за Артуром Мартиросяном.