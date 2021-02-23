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Витамин D: что говорят о дефиците важного элемента и его связи с COVID-19 доктора

Витамин D обсуждают последнее время особенно часто. Во-первых, принято считать, что в наших широтах у многих его недостаток, а то и дефицит. Ведь синтезируется он в коже под воздействием ультрафиолета, а солнцем мы не слишком обласканы. Во-вторых, многие врачи сходятся во мнении: пациенты с дефицитом вышеупомянутого витамина тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Разбирались в теме с экспертом.

Любимый витамин селебрити

Селебрити нередко задают тренды по части употребления витаминов и БАДов. В своей, если так можно сказать, любви к витамину D не раз признавались Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Виктория Бекхэм, Миранда Керр и другие. Получать данный витамин можно из ряда продуктов (например, лосося), но вряд ли вы будете съедать ежедневно по 600 граммов этой жирной и довольно дорогой рыбы. Различные формы, в которых выпускается витамин D, гораздо удобней. Важно только определить, есть у вас этот самый недостаток витамина (бесконтрольный прием любых микроэлементов во вред!), и только после этого озадачиться его приемом.

Телеведущая и доктор Елена Малышева не раз рассказывала в своих программах о важности витамина D (в том числе в связи с пандемией коронавируса). По ее словам, «в анализе крови концентрация витамина D должна быть следующей — 30-75 нг/мл. Если концентрация витамина D у вас на нижней границе нормы или ниже ее, вы должны принимать его в лекарственной дозе. Эту дозу назначит врач». Дефицит витамина может обернуться довольно серьезными проблемами и без COVID-19. Например, его острая нехватка способствует формированию нечувствительности к инсулину (инсулинорезистентности), кроме того, люди с недостатком витамина D рискуют приобрести хронические неинфекционные заболевания.

Владимир Животов

Врач-остеопат

Дефицит витамина D — правда или миф? Признаки дефицита

В поликлиниках нашей страны детям с самого рождения прописывают прием витамина D. Неужели у всех дефицит? Дело в том, что для выработки витамина D на открытую кожу должны поступать солнечные лучи. Но на тех широтах, где расположена Россия, УФ-лучей спектра В недостаточно. С ноября по март у нас с вами в принципе нет возможности получить витамин D за счет солнышка. А также недостатку могут способствовать загрязнение атмосферы, облачность, использование солнцезащитных кремов, смуглая кожа и закрытая одежда. Кроме того, даже летом мы большую часть времени проводим в квартирах, офисах, транспорте. Именно поэтому практически все жители нашей страны входят в группу риска дефицита витамина D.

Признаки нехватки:

  • вялость, апатия, депрессия;

  • частые простуды;

  • аллергические реакции;

  • повышенная утомляемость;

  • плохое настроение;

  • бессонница;

  • хронические боли в мышцах, связках, суставах;

  • сухие ломкие волосы и трескающиеся ногти;

-сколиоз и другие деформации скелета;

-потливость стоп и ладоней;

  • хруст в суставах;

  • склонность к переломам.

Фото: Pexels.com

COVID-19 и витамин D

Очень много разговоров на тему того, что витамин D способствует профилактике коронавируса. Могу точно сказать одно: укрепляйте иммунитет, и тогда он выстоит перед любой болезнью.

Врачами замечено, что люди с высоким уровнем витамина D если заболевали коронавирусом, то перенесли его легче. Это обусловлено тем, что витамин усиливает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и помогает бороться с любыми вирусами и бактериями.

Источники витамина D

Конечно, солнце не единственный его источник. Витамин D также можно получить из пищи. Важный момент: витамин D — жирорастворимый, а значит поступать в организм должен вместе с жирами. Но если нарушены функции печени и желчного пузыря, это может затруднять усвоение жиров и самого витамина. Вы должны знать, нет ли у вас патологий в работе упомянутых органов.

Продукты с высоким содержанием витамина D:

  • желток сырого или яйца всмятку;

  • печень трески;

  • красная и черная икра;

-селедка;

  • жирные молочные продукты;

  • жирная рыба семейства лососевых;

  • грибы;

  • печень говяжья;

  • сыр.

Но все эти пути вспомогательные: они НЕ могут компенсировать дефицит витамина D в полной мере. Для этого придется каждый день гулять на солнце 10-20 минут, съедать 0,5 кг тунца, 1-2 кг сливочного масла, 1-4 кг говяжьей печени и выпивать 5-6 л молока. Согласитесь, задача невыполнимая!

Поэтому для восполнения нехватки витамина D нам необходим дополнительный источник — витамин D в капсулах, каплях или таблетках.

Фото: Pexels.com

Как принимать витамин D

Уровень витамина D в организме покажет анализ крови — 25(OH)D. Кстати, норма витамина одинакова для всех людей вне зависимости от возраста и пола. В России нормой считаются показатели — 30-100 нг/мл, но мы стремимся к верхней границе нормы — 90-100 нг/мл. Недостаточный уровень витамина D — 20-30 нг/мл. Дефицит витамина D — ниже 20 нг/мл.

Суточную дозу витамина D и график его приема вам сможет скорректировать врач после сдачи анализов. Взрослым удобнее всего принимать «солнечный витамин» в капсулах, а детям — в каплях. Но будьте внимательны и выбирайте препараты на масляной основе, а не водной (в последних в качестве консерванта используется спирт). Мы с коллегами стремились создать лучший по всем параметрам витамин D, и считаю, у нас получилось. Я подробно рассказываю о нем в своем блоге @vladimirzhivotov. Он разработан и выпущен в Новосибирске — научном центре России, хорошо усваивается, не горчит, не вызывает привыкание и передозировку, имеет стабильный накопительный эффект. Витамин D сохраняет свою активность в препарате. Прежде чем выбрать подсолнечное масло в качестве основы, мы пробовали оливковое и конопляное. Оказалось, что спустя небольшое время активность витамина снижалась при соединении с элементами этих масел. С подсолнечным этого не наблюдалось.

Друзья, дефицит витамина D затрагивает почти 1 миллиард жителей нашей планеты. И, к сожалению, поездка на юг на 2 недели и даже на 1 месяц летом никак не компенсирует нехватку «солнца» в организме, а с пищей восстановить его норму не получится. Условия жизни современного человека далеки от тех, что были даже 30-40 лет назад. Мы живем в искусственных условиях, мало бываем на свежем воздухе, в пище, воде и воздухе есть вещества, которые в норме не должны попадать в организм. Поэтому нам приходится искусственным путем поддерживать у себя естественный уровень объема веществ. Оптимальный выход — принимать витамин D в виде добавки.

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Фото: depositphotos, pexels.com

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