Витамин D: что говорят о дефиците важного элемента и его связи с COVID-19 доктора

COVID-19 и витамин D

Очень много разговоров на тему того, что витамин D способствует профилактике коронавируса. Могу точно сказать одно: укрепляйте иммунитет, и тогда он выстоит перед любой болезнью.

Врачами замечено, что люди с высоким уровнем витамина D если заболевали коронавирусом, то перенесли его легче. Это обусловлено тем, что витамин усиливает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и помогает бороться с любыми вирусами и бактериями.

Источники витамина D

Конечно, солнце не единственный его источник. Витамин D также можно получить из пищи. Важный момент: витамин D — жирорастворимый, а значит поступать в организм должен вместе с жирами. Но если нарушены функции печени и желчного пузыря, это может затруднять усвоение жиров и самого витамина. Вы должны знать, нет ли у вас патологий в работе упомянутых органов.

Продукты с высоким содержанием витамина D:

желток сырого или яйца всмятку;

печень трески;

красная и черная икра;

-селедка;

жирные молочные продукты;

жирная рыба семейства лососевых;

грибы;

печень говяжья;

сыр.

Но все эти пути вспомогательные: они НЕ могут компенсировать дефицит витамина D в полной мере. Для этого придется каждый день гулять на солнце 10-20 минут, съедать 0,5 кг тунца, 1-2 кг сливочного масла, 1-4 кг говяжьей печени и выпивать 5-6 л молока. Согласитесь, задача невыполнимая!

Поэтому для восполнения нехватки витамина D нам необходим дополнительный источник — витамин D в капсулах, каплях или таблетках.