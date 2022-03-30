«Вирус ухудшает спермограмму, но не влияет на яйцеклетки»: что нужно знать о зачатии после ковида
Дайва Пикаускайте
к. м. н., акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники NGC
Как переносили коронавирус беременные
Организм беременной женщины может реагировать на коронавирусную инфекцию по-разному, все зависит от исходных показателей здоровья, переносимости болезни, срока беременности, наличия или отсутствия стрессовых факторов и т. д. Если женщина на ранних сроках заболела ковидом в тяжелой форме, это может привести к риску прерывания беременности или появлению аномалий плода (в развитии почек, формы ушных раковин и т. п.). На последнем триместре такой диагноз способен вызвать кислородное голодание плода и привести к преждевременным родам. Практика показывает, что COVID-19 в тяжелой форме во втором триместре нередко провоцирует появление сахарного диабета у женщин и аномалий эндокринологии у детей.
Помимо этого, стоит учитывать и высокий уровень адаптации женщин к заболеванию. В 2020 году число беременных, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию, было максимальным, а сейчас мы видим, что все больше женщин переносят ковид легко и рожают здоровых детей. Важную роль в этом процессе играет вакцинация. Прививку можно и нужно делать во время беременности (после 22-й недели). Это особенно важно, если будущая мама входит в группу риска: имеет избыточный вес, хронические заболевания легких и сосудов, почек и т. д. Стоит помнить, что выработанные таким образом антитела перейдут с молоком мамы к ребенку и обеспечат ему защиту с рождения.
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Сергей Боголюбов,
к. м. н., доцент, уролог-андролог, директор андрологической группы NGC
Как восстанавливается организм после COVID-19
Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, отрицательно влияет на женское и мужское здоровье. У женщин нарушается цикл менструаций, сокращается овариальный запас, повышаются риски образования тромбов. В мужском организме коронавирус снижает активность сперматозоидов, влияет на процессы разрыва их цепочек ДНК, а также может снижать уровень тестостерона и давать астенические состояния, которые сопровождаются усталостью и дестабилизируют эрекцию при половом акте. Все эти факторы в совокупности могут привести к неудачным попыткам зачатия (в том числе с помощью ЭКО).
Но не стоит переживать: все изменения, вызванные вирусом, обратимы. Обычно организм восстанавливается сам за 12–16 недель. Если этого не произошло, существует целый ряд медицинских программ, восстанавливающих репродуктивную функцию мужчин и женщин после перенесенного ковида. Начать стоит с записи на консультацию к врачу-гинекологу (для женщин) и врачу-андрологу (для мужчин). Если показатели благоприятные, планировать беременность можно уже через 1 месяц. Если в паре есть серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем, врач назначит необходимое восстановительное лечение.
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Анна Ермолаева,
репродуктолог, гинеколог-хирург клиники NGC
Вирус ухудшает спермограмму, но не влияет на качество яйцеклеток
Тема коронавируса сегодня связана с целым рядом мифов и заблуждений, многие из которых легко развеять, если обратиться к науке. Так, в 2020 году появились первые публикации, в которых говорилось, что репродуктивная система мужчин и женщин может быть серьезно поражена вирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV) — коронавирусом. Более поздние научные исследования этот тезис не подтверждают. Так, тесты в группе из 46 женщин показали, что вирус SARS-CoV-2 не влияет на овариальный резерв яичников (публикация результатов в журнале Human Reproduction от 06.08.2021). Еще одно исследование с участием 791 женщины подтвердило, что коронавирус не нарушает качество яйцеклеток и не оказывает необратимого влияния на способность к зачатию. Данные, которые приводит научный журнал Reproductive Medicine Online, говорят о статистике, связанной с нарушением менструального цикла у женщин, перенесших ковид. По мнению исследователей, эти нарушения могут быть следствием воздействия вируса на гормональный статус и являются полностью обратимыми.
У мужчин вирус SARS-CoV-2 ухудшает спермограмму. В отдельных случаях (при тяжелом течении заболевания) мужской организм может утратить репродуктивную функцию на срок до 6 месяцев. А вот вакцинация отрицательного влияния не оказывает. Последние исследования (опубликованы в журналах Journal of Reproductive Immunology и Human Reproduction) подтверждают: вакцины против коронавируса не влияют на репродуктивную функцию мужчин и женщин и не препятствуют зачатию.
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