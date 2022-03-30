«Вирус ухудшает спермограмму, но не влияет на яйцеклетки»: что нужно знать о зачатии после ковида

Организм беременной женщины может реагировать на коронавирусную инфекцию по-разному, все зависит от исходных показателей здоровья, переносимости болезни, срока беременности, наличия или отсутствия стрессовых факторов и т. д. Если женщина на ранних сроках заболела ковидом в тяжелой форме, это может привести к риску прерывания беременности или появлению аномалий плода (в развитии почек, формы ушных раковин и т. п.). На последнем триместре такой диагноз способен вызвать кислородное голодание плода и привести к преждевременным родам. Практика показывает, что COVID-19 в тяжелой форме во втором триместре нередко провоцирует появление сахарного диабета у женщин и аномалий эндокринологии у детей.

Помимо этого, стоит учитывать и высокий уровень адаптации женщин к заболеванию. В 2020 году число беременных, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию, было максимальным, а сейчас мы видим, что все больше женщин переносят ковид легко и рожают здоровых детей. Важную роль в этом процессе играет вакцинация. Прививку можно и нужно делать во время беременности (после 22-й недели). Это особенно важно, если будущая мама входит в группу риска: имеет избыточный вес, хронические заболевания легких и сосудов, почек и т. д. Стоит помнить, что выработанные таким образом антитела перейдут с молоком мамы к ребенку и обеспечат ему защиту с рождения.