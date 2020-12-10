Вирус папилломы человека: способы защиты и что нужно знать о лекарствах

Когда и какие анализы сдавать

Подавляющее большинство людей — 90% — встретятся с ВПЧ, с момента начала половой жизни, потому что эти вирусы довольно сильно распространены. Страшного в этом ничего нет. Подавляющее большинство тех, кто встретится с этим вирусом, избавятся от него примерно течение 2-х лет. Есть заблуждение, что вирус остается в организме, и если один раз с ним встретиться, то это навсегда — это не так. С ВПЧ организм довольно успешно борется, но встретятся с ним, повторюсь, практически все.

Известно, что ВПЧ напрямую связан с раком шейки матки. Вирус внедряется в клетки шейки матки и нарушает их цикл деления, встраивается в их ДНК и влияет на обменные процессы внутри этих клеток. Со временем это может привести к раку шейки матки. На сегодняшний день практически 100% рака шейки матки — это случаи, вызванные ВПЧ.

Как себя обезопасить?

По-хорошему, до 30 лет анализ на ВПЧ браться не должен, потому что от момента инфицирования до момента развития хоть каких-то минимальных изменений на шейке матки проходит порядка 10 лет. На избавление от вируса организм тратит в среднем около 2-х лет, поэтому у совсем молоденьких девушек или у девушек, которые недавно поменяли партнера, брать анализ на ВПЧ практически бессмысленно.

Если он обнаружен, когда мы говорим о заболеваниях шейки матки, то нет смысла расценивать отдельно анализ на ВПЧ без анализа на цитологию. Если в цитологии вирус есть, а с шейкой все хорошо, тогда мы рутинно обследуемся раз в год. Но здесь с поправками на возраст, если эта история близка от начала половой жизни, т.е. девушке 18-19 лет, то мы можем перестать обследовать так часто, потому что вскоре вирус может уйти, и мы, по-хорошему, не должны в этом возрасте его смотреть.

По некоторым данным, если это вирус 16 и 18 типа, т.е. самые агрессивные, имеет смысл сделать кольпоскопию: прицельный обзор шейки матки под микроскопом, даже если по цитологии все хорошо.