Варикозная болезнь у молодых: 7 факторов, которые могут ее спровоцировать

Как работает венозная система ног

По артериям кровь идет от сердца к органам, чтобы наполнить их кислородом и питательными веществами. По венам кровь возвращается к сердцу, неся продукты обмена веществ и углекислый газ. Венозный отток крови идет снизу вверх, поэтому ему постоянно приходится бороться с силой гравитации. За правильное направление крови отвечают венозные клапаны. Когда человек двигается, мышцы надавливают на вены и заставляют кровь идти по направлению к сердцу. В этом случае клапаны открываются и пропускают ее. Если человек стоит на месте или сидит, мышцы не работают и не помогают оттоку крови. В такой ситуации клапаны закрываются и не дают крови течь в обратном от сердца направлении. Существует 7 основных факторов, которые могут негативно повлиять на работу этих венозных клапанов и спровоцировать развитие варикозной болезни.

Образ жизни

Варикоз называют болезнью цивилизации, что совсем не случайно. Сегодня человек намного меньше двигается, чем когда-либо. Люди ездят на общественном транспорте или собственной машине, целыми днями работают в офисе, сидя за компьютером, из-за нехватки свободного времени не гуляют на свежем воздухе. Это особенности современного образа жизни, который в итоге негативно отражается на здоровье вен. Когда человек много времени не двигается, находится в положении сидя, его мышцы не работают, а значит, не помогают оттоку крови. Как следствие, у многих офисных сотрудников к концу дня появляются отеки на ногах, вызванные застоями крови. Постоянная подобная нагрузка на вены может привести к нарушению работы клапанов и развитию варикозной болезни.