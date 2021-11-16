Варикозная болезнь у молодых: 7 факторов, которые могут ее спровоцировать
Армен Авакян
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Как работает венозная система ног
По артериям кровь идет от сердца к органам, чтобы наполнить их кислородом и питательными веществами. По венам кровь возвращается к сердцу, неся продукты обмена веществ и углекислый газ. Венозный отток крови идет снизу вверх, поэтому ему постоянно приходится бороться с силой гравитации. За правильное направление крови отвечают венозные клапаны. Когда человек двигается, мышцы надавливают на вены и заставляют кровь идти по направлению к сердцу. В этом случае клапаны открываются и пропускают ее. Если человек стоит на месте или сидит, мышцы не работают и не помогают оттоку крови. В такой ситуации клапаны закрываются и не дают крови течь в обратном от сердца направлении. Существует 7 основных факторов, которые могут негативно повлиять на работу этих венозных клапанов и спровоцировать развитие варикозной болезни.
Образ жизни
Варикоз называют болезнью цивилизации, что совсем не случайно. Сегодня человек намного меньше двигается, чем когда-либо. Люди ездят на общественном транспорте или собственной машине, целыми днями работают в офисе, сидя за компьютером, из-за нехватки свободного времени не гуляют на свежем воздухе. Это особенности современного образа жизни, который в итоге негативно отражается на здоровье вен. Когда человек много времени не двигается, находится в положении сидя, его мышцы не работают, а значит, не помогают оттоку крови. Как следствие, у многих офисных сотрудников к концу дня появляются отеки на ногах, вызванные застоями крови. Постоянная подобная нагрузка на вены может привести к нарушению работы клапанов и развитию варикозной болезни.
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Работа на ногах
Целыми днями находиться в положении стоя не менее вредно, чем сидеть. Постоянное пребывание на ногах сильно перегружает венозную систему нижних конечностей. В зоне риска находятся продавцы, учителя, врачи, парикмахеры, официанты и представители других профессий, которые вынуждены постоянно работать стоя. Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх, а когда человек все время находится в вертикальном положении и не двигается, венозной системе приходится тяжело. Клапаны испытывают постоянную нагрузку, ведь они сдерживают кровь так, чтобы она не пошла в неверном направлении.
Неудобная обувь
При ходьбе на каблуках мышцы ног постоянно перенапряжены, из-за чего последние могут работать неправильно. Обувь на шпильках или с узким носом, тесные туфли перегружают передний отдел стопы, создают излишнее давление на сосуды, из-за чего нарушается кровообращение. Помимо варикоза, ежедневное ношение подобной обуви может спровоцировать развитие плоскостопия, появление артрозов и артритов коленных суставов, а также других ортопедических проблем.
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Тяжелые нагрузки
Если умеренные занятия спортом полезны для здоровья, то слишком напряженные тренировки только вредят организму. При подъеме тяжестей создается сильное внутрибрюшное давление, которое негативно отражается на состоянии венозной системы. Интенсивные силовые тренировки также повышают давление и в самих сосудах, что вредит их здоровью. Риск еще в том, что без должной подготовки и подходящей экипировки занятия спортом могут закончиться травмой. Например, сильный удар по ноге в некоторых случаях становится причиной тромбоза.
Длительные поездки
Во время путешествия на машине, поезде или самолете мы вынуждены продолжительное время находиться в сидячем положении, из-за чего отток крови нарушается. При этом надо учитывать, что в транспорте зачастую создается неправильный микроклимат. Воздух, высушенный кондиционером, может привести к недостатку жидкости в организме. Слишком высокая температура, например, в салоне машины, тоже приводит к обезвоживанию и, как следствие, к проблемам с оттоком крови. Кроме того, дополнительная нагрузка на вены во время длительных авиаперелетов возникает из-за постоянных перепадов давления.
Беременность
Будущие мамы находятся в группе риска, так как растущая в период беременности матка оказывает давление на вены малого таза, что ухудшает кровоток. Риск появления варикоза увеличивают гормональные сдвиги в организме женщины, которые характеры для этого периода жизни. На фоне этих изменений ослабевают стенки сосудов, что способствует развитию варикоза. На вены влияет и естественный набор веса во время беременности. За последним нужно следить.
Неправильное питание
На работе венозной системы отрицательно сказывается рацион питания. Употребление соленых продуктов, тяжелой пищи и быстрых углеводов делает кровь более вязкой. Недостаток жидкости в организме также приводит к сгущению крови. Неправильное питание зачастую становится причиной избыточного веса, который тоже может перегружать венозную систему и провоцировать развитие варикоза.
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Как предотвратить?
На состояние вен сильно влияет образ жизни, поэтому в первую очередь нужно задуматься, что в нем стоит изменить. При сидячей работе не забывайте про прогулки. Полезно в течение дня делать простые упражнения на разминку и удерживать ноги в положении выше уровня сердца. Если у вас стоячая работа, почаще отдыхайте, чтобы снизить нагрузку на вены. Не находитесь на одном месте, больше двигайтесь. Носите правильную обувь с широким носом, каблуком высотой не более 2-4 см и формоустойчивым задником. Рекомендуется приобрести ортопедические обувь и стельки, которые помогают справиться с нагрузками и позаботиться о здоровье ног.
Следите за питанием и пейте достаточное количество воды, чтобы вязкость крови была в норме. Нивелировать все перечисленные факторы риска помогает «умный» компрессионный трикотаж, который создает определенное давление на разных участках ноги, тем самым способствуя правильному движению венозной крови. Трикотаж оказывает максимальное давление в области лодыжки, которое затем снижается в широкой части голени и становится еще меньше в районе бедра. Таким образом, чем выше участок ноги, тем ниже уровень компрессии. За счет такого эффекта трикотаж улучшает отток крови. Его рекомендуется носить при сидячей или стоячей работе, в период беременности, во время путешествий. На тренировках стоит использовать спортивный компрессионный трикотаж, который поддерживает и защищает венозную систему при физических нагрузках.
Ключевую роль в профилактике варикозной болезни играет своевременная консультация с флебологом. При появлении таких симптомов, как тяжесть, боль, усталость в ногах и отеки, нужно незамедлительно обратиться к врачу за помощью. Доктор оценит состояние вен и расскажет, как правильно заботиться об их здоровье.
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