Вакцина от коронавируса: насколько безопасна, кто контролирует и какие могут быть осложнения

Как действует любая вакцина?

Вакцинация (прививка, вакцинопрофилактика) – это введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням. Она направлена на активизацию иммунной системы против определенных возбудителей инфекций после знакомства с ними и защищает исключительно от тех заболеваний, против которых предназначены вакцины, в этом заключается специфика иммунитета.

В большинстве вакцин содержатся единичные белковые молекулы микроорганизмов, которые иммунная система распознает как чужеродные и начинает им сопротивляться. В результате образуются антитела и клетки памяти, которые при встрече с болезнью обеспечат защиту. При существовании нескольких подтипов (штаммов) возбудителя вакцины включают самые часто встречающиеся у детей и взрослых. И понятно, что при встрече с редким штаммом даже привитый человек не будет иметь защиты, но от наиболее распространенных и опасных из них вакцина дает хорошую защиту.

Вакцинацию можно представить как искусственно созданную чрезвычайную ситуацию военных учений, когда участники активно тренируются с целью обучения и запоминания. И при встрече с противником уже есть тактика и стратегия ведения боя -допустим, в зависимости от его уровня вооружения – которая применяется незамедлительно без потери времени на составление плана обороны и нападения.