Вакцина от коронавируса: насколько безопасна, кто контролирует и какие могут быть осложнения
Как действует любая вакцина?
Вакцинация (прививка, вакцинопрофилактика) – это введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням. Она направлена на активизацию иммунной системы против определенных возбудителей инфекций после знакомства с ними и защищает исключительно от тех заболеваний, против которых предназначены вакцины, в этом заключается специфика иммунитета.
В большинстве вакцин содержатся единичные белковые молекулы микроорганизмов, которые иммунная система распознает как чужеродные и начинает им сопротивляться. В результате образуются антитела и клетки памяти, которые при встрече с болезнью обеспечат защиту. При существовании нескольких подтипов (штаммов) возбудителя вакцины включают самые часто встречающиеся у детей и взрослых. И понятно, что при встрече с редким штаммом даже привитый человек не будет иметь защиты, но от наиболее распространенных и опасных из них вакцина дает хорошую защиту.
Вакцинацию можно представить как искусственно созданную чрезвычайную ситуацию военных учений, когда участники активно тренируются с целью обучения и запоминания. И при встрече с противником уже есть тактика и стратегия ведения боя -допустим, в зависимости от его уровня вооружения – которая применяется незамедлительно без потери времени на составление плана обороны и нападения.
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Стоит ли бояться вакцины от коронавируса?
Система оценки безопасности любых вакцин включает пять уровней контроля, в том числе испытание новых вакцин разработчиком, а затем национальным органом контроля (система государственных испытаний проводится без участия разработчиков).
Однако в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуации допускается регистрация на основании ограниченного объема клинических данных, что мы и видим на сегодняшний день в отношении вакцины для профилактики коронавирусной инфекции – с возможностью дополнения инструкции по мере поступления данных.
На настоящий момент, согласно инструкции, оценена безопасность вакцины и ее иммунологическая эффективность (у всех участников сформирован напряженный антиген-специфический иммунитет). Но клинические исследования по изучению эпидемиологической активности не проводились, продолжительность защиты и защитный уровень антител в настоящее время неизвестны по очевидным причинам- малому сроку наблюдения.
Согласно инструкции, утвержденной Минздравом РФ, вакцина для профилактики коронавируса допущена к применению у взрослых 18-60 лет и противопоказана при беременности и лактации вследствие того, что эффективность и безопасность в данный период не изучалась.
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Возможные побочные реакции
Побочные реакции — это не являющиеся целью прививки различные реакции организма. Их принято делить на местные, т. е. возникающие в месте укола (покраснение, болезненность, уплотнение), и общие, затрагивающие весь организм, — повышение температуры в т.ч. >38°C, недомогание, раздражительность, сонливость, расстройства сна и другие. В целом, побочные реакции нормальны для организма при введении чужеродного антигена и означают процесс выработки иммунитета.
Наличие хронических заболеваний сердца, легких и других органов, а также сахарного диабета, а также зрелый возраст является фактором риска развития некоторых тяжелых инфекций. Кроме того, тяжёлые инфекционные процессы могут вызвать обострение основного заболевания, а основное заболевание, в свою очередь, ухудшить прогноз течения состояния, вызванного инфекцией. Поэтому людям старшего возраста рекомендуется обсудить с врачом перечень необходимых прививок.
Что касается такого особенного состояния, как беременность, то существуют разрешенные для введения при беременности вакцины:
- дифтерийно-столбнячная,
- против гриппа,
- против бешенства (показания для введения вакцин в каждом конкретном случае определяет врач).
Также есть ряд прививок, которые допустимы при определенных условиях: данных о прививках беременных нет, поэтому вакцинацию женщинам в положении следует проводить только при крайней необходимости (например, гепатит А, менингококк). И есть ряд вакцин, противопоказанных в беременность ввиду теоретического риска для плода-такие, как корь, краснуха.
Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции при беременности, как мы упоминали выше, не изучалась.
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О чем еще стоит помнить?
К каждой вакцине есть противопоказания, требующие неукоснительного соблюдения. Их перечень содержится в инструкциях по применению вакцин и других документах по вакцинопрофилактике. Существуют истинные и ложные противопоказания к проведению прививок. Истинные включают временные (относительные) и постоянные (абсолютные) противопоказания.
Абсолютное противопоказание для всех типов вакцин — сильная реакция или осложнение, возникшее после введения предыдущей дозы препарата. При первичных иммунодефицитных состояниях (ПИДС), глубокой иммуносупрессии, злокачественных новообразованиях и беременности запрещено введение всех живых вакцин (БЦЖ, оральная полиомиелитная живая вакцина, живая вакцина против краснухи, кори и эпидемического паротита).
Временное противопоказание для всех типов вакцин — острые заболевания и обострение хронических болезней, требующие отложить вакцинацию до исчезновения симптомов. При ОРВИ и острых кишечных заболеваниях прививки проводят сразу же после нормализации температуры.
Кроме того, существуют противопоказания к конкретным, вакцинам — например, для вакцин против гепатита В является противопоказанием повышенная чувствительность к дрожжам и другим компонентам препарата, а вакцинацию от кори, краснухи не проводят имеющим в анамнезе тяжелые формы аллергических реакций на антибиотики-аминогликозиды, яичный белок. Что касается безопасности, то здесь речь идет о другом – о том, что при соблюдении всех показаний и учете всех противопоказаний введение вакцины безопасно с точки зрения токсичности, при этом не стоит забывать, что добровольцы, на которых апробируется вакцина — это здоровые люди без сопутствующей патологии, не принимающие лекарственные препараты.
Фото: Pexels.com
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