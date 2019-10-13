Вагинизм: причины, симптомы и методы лечения
Вагинизм — сексуальное болевое расстройство, выражающееся в непроизвольном спазме или сокращении мышц влагалища при любой попытке проникновения, сопровождающееся болевыми ощущениями. Чаще всего это происходит во время полового акта. Однако женщины, страдающие вагинизмом, могут испытывать боль не только во время секса, но и при несексуальных действиях, таких как, например, введение тампона или взятие мазка из влагалища во время гинекологического осмотра.
Это состояние может возникнуть у женщины на любом жизненном этапе, как в подростковом возрасте, например при первой попытке использования тампона, так и позже, после нормального течения половой жизни, например после родов.
Вагинизм также может развиться на фоне молочницы, сексуальной травмы или менопаузы. Некоторые женщины обнаруживают, что страдают от вагинизма, когда терпят неудачу при самом первом половом контакте.
Симптомы
Непроизвольное сокращение влагалищных мышц является основным симптомом вагинизма, но тяжесть этого состояния может варьироваться и нередко сопровождается жгучей болью. Во всех случаях сужение влагалища затрудняет или делает невозможным проникновение во время полового акта, введения тампона, гинекологического осмотра и интравагинального УЗИ. Вопреки расхожему мнению, боль во время секса или введения тампона — это не нормально и требует обращения к врачу.
При этом вагинизм вовсе не означает нежелание заниматься сексом и не является индикатором отсутствия у женщины возбуждения — страх вызывает именно пенетрация. Женщины с диагнозом «вагинизм» способны испытывать сексуальное удовольствие и оргазм.
Причины вагинизма
Считается, что вагинизм — это психологическая проблема, причины которой кроются у нас в голове. Триггером такого состояния могут стать страх и негативные эмоции, связанные с сексом, повышенная тревожность, опыт болезненного сексуального контакта или травмы в прошлом, а также ряд других эмоциональных факторов, которые индивидуальны для каждой женщины.
Усугублению симптомов вагинизма могут способствовать и некоторые физические состояния, например молочница и инфекции мочеполовой системы.
Некоторых женщин к симптомам вагинизма может приводить менопауза. Дело в том, что после климакса, со снижением уровня эстрогена, недостаток естественной смазки снижает эластичность влагалища и делает половой акт болезненным, полным дискомфорта и стресса, а иногда и вовсе невозможным. Такое состояние называется атрофическим вагинизмом.
Однако бывают случаи, когда вагинизм может возникать сам по себе и прямой причины найти не удается. В любом случае диагноз может поставить только врач, изучив анамнез и проведя осмотр.
Диагностика вагинизма
Диагностика обычно начинается с описания пациенткой симптомов. Скорее всего, доктор спросит, когда вы впервые заметили проблему, как часто она возникает и что является триггером. Специалист также может попросить вас рассказать краткую историю вашей сексуальной жизни, задать вопросы о сексуальной травме или насильственных действиях. Далее врач переходит к гинекологическому осмотру.
Обычно женщины очень нервничают перед таким осмотром. Поэтому постарайтесь заранее договориться с доктором о том, чтобы сделать его менее травматичным и более комфортным. Так, например, одни женщины предпочитают осмотр на кушетке, а не на кресле, другие приносят с собой зеркальце, чтобы видеть, какие манипуляции проводит доктор.
Когда врач подозревает вагинизм, он, как правило, проводит осмотр максимально аккуратно. Некоторые гинекологи иногда даже позволяют пациенткам направить их руки или медицинские инструменты во влагалище, чтобы облегчить проникновение. Вы также можете попросить врача объяснять вам каждый шаг осмотра по мере его прохождения.
Цель гинекологического осмотра — обнаружить или исключить признаки инфекции или рубцов и проверить влагалище на предмет воспаления. Зачастую вагинизм можно спутать с вульварным вестибулитом, вызванным воспалением влагалища, которое доставляет болезненные ощущения только во время проникновения и, как правило, протекает бессимптомно. У вагинизма же нет никаких физических причин. Именно это является одним из ключевых критериев постановки диагноза.
Если у вас все же диагностировали вагинизм, это не повод отказываться от сексуального удовольствия, ведь многие интимные действия не связаны с проникновением, например оральный секс, массаж и мастурбация.
Лечение
Хорошая новость заключается в том, что вагинизм полностью излечимое расстройство. Его лечение является комплексным и обычно включает в себя образовательную и психологическую поддержку, а также специальные упражнения.
Образовательная поддержка заключается в изучении анатомии половых органов и того, что с ними происходит во время сексуального возбуждения и непосредственной интимной близости. Также вы получите информацию о мышцах, вовлеченных в вагинизм.
Психологическая поддержка обычно оказывается специалистом, который специализируется на сексуальных расстройствах. Эти занятия проводятся курсом и строятся по принципу психотерапии. Помимо образовательной и психологической поддержки, некоторым женщинам хорошо помогают методы релаксации и гипноза.
Вагинальные расширители
Для некоторых женщин эффективным средством в борьбе с вагинизмом являются специальные вагинальные расширители, которые должны использоваться под наблюдением специалиста.
Конусообразный расширитель помещается во влагалище и начинает постепенно увеличиваться в размере. Это, в свою очередь, помогает вагинальным мышцам растягиваться и становиться более эластичными.
Упражнения Кегеля
Эти упражнения заключаются в поочередном сокращении и расслаблении мышц тазового дна, которые контролируют влагалище, прямую кишку и мочевой пузырь. Правильно определить, какие именно мышцы задействуются в этом упражнении, можно во время мочеиспускания. Если сразу после начала мочеиспускания вы попробуете остановить струю, то сразу почувствуете, как в работу включились мышцы тазового дня. Эта группа состоит из 21 мышцы, которые двигаются, сокращаются и расслабляются одновременно.Вы можете отрабатывать эти мышцы, выполняя следующие действия:
- опорожните мочевой пузырь;
- сократите мышцы тазового дна и сосчитайте до 10;
- расслабьте мышцы тазового дна и опять сосчитайте до 10.
Делайте по 10 повторов три раза в день.
Фото: Vostock-photo
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