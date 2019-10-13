Вагинизм: причины, симптомы и методы лечения

Симптомы

Непроизвольное сокращение влагалищных мышц является основным симптомом вагинизма, но тяжесть этого состояния может варьироваться и нередко сопровождается жгучей болью. Во всех случаях сужение влагалища затрудняет или делает невозможным проникновение во время полового акта, введения тампона, гинекологического осмотра и интравагинального УЗИ. Вопреки расхожему мнению, боль во время секса или введения тампона — это не нормально и требует обращения к врачу.

При этом вагинизм вовсе не означает нежелание заниматься сексом и не является индикатором отсутствия у женщины возбуждения — страх вызывает именно пенетрация. Женщины с диагнозом «вагинизм» способны испытывать сексуальное удовольствие и оргазм.

Причины вагинизма

Считается, что вагинизм — это психологическая проблема, причины которой кроются у нас в голове. Триггером такого состояния могут стать страх и негативные эмоции, связанные с сексом, повышенная тревожность, опыт болезненного сексуального контакта или травмы в прошлом, а также ряд других эмоциональных факторов, которые индивидуальны для каждой женщины.

Усугублению симптомов вагинизма могут способствовать и некоторые физические состояния, например молочница и инфекции мочеполовой системы.

Некоторых женщин к симптомам вагинизма может приводить менопауза. Дело в том, что после климакса, со снижением уровня эстрогена, недостаток естественной смазки снижает эластичность влагалища и делает половой акт болезненным, полным дискомфорта и стресса, а иногда и вовсе невозможным. Такое состояние называется атрофическим вагинизмом.

Однако бывают случаи, когда вагинизм может возникать сам по себе и прямой причины найти не удается. В любом случае диагноз может поставить только врач, изучив анамнез и проведя осмотр.

Диагностика вагинизма

Диагностика обычно начинается с описания пациенткой симптомов. Скорее всего, доктор спросит, когда вы впервые заметили проблему, как часто она возникает и что является триггером. Специалист также может попросить вас рассказать краткую историю вашей сексуальной жизни, задать вопросы о сексуальной травме или насильственных действиях. Далее врач переходит к гинекологическому осмотру.

Обычно женщины очень нервничают перед таким осмотром. Поэтому постарайтесь заранее договориться с доктором о том, чтобы сделать его менее травматичным и более комфортным. Так, например, одни женщины предпочитают осмотр на кушетке, а не на кресле, другие приносят с собой зеркальце, чтобы видеть, какие манипуляции проводит доктор.

Когда врач подозревает вагинизм, он, как правило, проводит осмотр максимально аккуратно. Некоторые гинекологи иногда даже позволяют пациенткам направить их руки или медицинские инструменты во влагалище, чтобы облегчить проникновение. Вы также можете попросить врача объяснять вам каждый шаг осмотра по мере его прохождения.

Цель гинекологического осмотра — обнаружить или исключить признаки инфекции или рубцов и проверить влагалище на предмет воспаления. Зачастую вагинизм можно спутать с вульварным вестибулитом, вызванным воспалением влагалища, которое доставляет болезненные ощущения только во время проникновения и, как правило, протекает бессимптомно. У вагинизма же нет никаких физических причин. Именно это является одним из ключевых критериев постановки диагноза.

Если у вас все же диагностировали вагинизм, это не повод отказываться от сексуального удовольствия, ведь многие интимные действия не связаны с проникновением, например оральный секс, массаж и мастурбация.