В каком возрасте грозит отслойка сетчатки глаза и что с этим делать — рассказывает эксперт
Эрика Эскина
врач-офтальмолог, д. м. н., руководитель офтальмологической клиники «СФЕРА»
Что такое отслойка сетчатки
Отслойка сетчатки — это серьезная патология, при которой сетчатая оболочка глаза отслаивается от сосудистой, разрушается ее целостность. В результате сетчатка не получает необходимые питательные вещества и перестает передавать световые импульсы в зрительный нерв и головной мозг, нарушается связь с вышестоящими отделами зрительной системы.
Выделяют три типа отслойки сетчатки:
регматогенная — возникает на фоне разрыва или периферической дистрофии сетчатки и попадания под нее жидкости из стекловидного тела. Разрывы могут происходить спонтанно вследствие травмы, падений и ударов, а также больших физических нагрузок;
тракционная — происходит при формировании тяжей стекловидного тела (часто возникает на фоне запущенного сахарного диабета), когда натяжение, тракции стекловидного тела приводят к отслоению и (или) разрыву сетчатки;
экссудативная — формируется при наличии скопления жидкости (экссудата) под сетчаткой, например, из-за новообразования сосудистой оболочки глаза.
Признаки заболевания и факторы риска
Отслойка сетчатки — заболевание опасное: патология может развиться неожиданно, без ощутимых симптомов, когда пациент долгое время не догадывается о проблеме или списывает все на утомляемость глаз. Из-за этой особенности зачастую разрывы и периферические дистрофии сетчатки могут оставаться незаметными для пациентов на протяжении долгих месяцев. Однако важно иметь в виду, что есть определенные факторы риска, увеличивающие вероятность отслойки сетчатки, включая:
генетическую предрасположенность;
возраст — как правило, патологии подвержены люди старше 40 лет;
аномалии рефракции: близорукость и астигматизм;
периферические дистрофии сетчатки;
отслойка сетчатки на другом глазу;
сахарный диабет;
гипертоническая болезнь;
перенесенные ранее глазные операции;
травмы глаза и головы, высокие физические нагрузки.
Симптоматика заболевания может быть разной, но нужно помнить о том, что заболевание не пройдет само по себе, а будет только прогрессировать. Основными признаками начинающейся отслойки сетчатки являются искры, плавающие точки и нити перед глазами, затуманивание части поля зрения в виде тени, появление стойкой пелены перед глазами и резкое снижение остроты зрения. При этом на ранних стадиях заболевания сетчатки протекают незаметно и обнаруживаются только при обследовании в клинике.
Методы диагностики
Для того чтобы определить наличие данной патологии, необходимо пройти тщательную комплексную диагностику у врача-офтальмолога. При подозрении на отслойку сетчатки обследование может включать в себя:
− офтальмоскопию центральной области и периферии сетчатки,
− фотографирование глазного дна с помощью фундус-камеры,
− периметрию;
− измерение оптической плотности макулярного пигмента на денситометре;
− психофизические методы, такие как исследование пространственной контрастной; чувствительности;
− оптическую когерентную томографию;
− флюоресцентную ангиографию.
На основании результатов обследований врач понимает, есть ли признаки заболеваний сетчатки, какие они и какое лечение будет оптимальным. В случае диагностированной сетчатки глаза возможно только хирургическое лечение, поэтому важно не затягивать с походом к врачу при появлении первых признаков заболевания. Человеку со здоровым зрением без зрительных нарушений следует проходить диагностику не реже 1 раза в год, чтобы исключить бессимптомное начало отслойки.
Лечение сетчатки глаза
Как мы уже сказали, лечение отслойки сетчатки происходит только хирургически. Основная цель лечения отслойки сетчатки — создать спайку сетчатой оболочки глаза с подлежащими тканями в месте, где есть разрыв, и зафиксировать ее положение. Существует несколько методик лечения отслойки сетчатки:
эндоветриальная хирургия — предусматривает витрэктомию, суть которой заключается в частичном или полном удалении измененного стекловидного тела. Вместо него в полость вводятся специальные тяжелые жидкости или газы, а место разрыва коагулируется, то есть «запаивается» лазером. Сегодня это основной метод лечения отслойки сетчатки. Довольно часто он состоит из двух-трех этапов.
Экстрасклеральная (эписклеральная) — представлена пломбированием или баллонированием. В первом случае в процессе операции происходит подшивание к белочной оболочке пломбы из силикона, которая давит на внешнюю склеральную оболочку, чтобы предотвратить распространение разрыва сетчатки и способствовать всасыванию скопившейся под ней жидкости.
Лазерная коагуляция — заключается в частичном разрушении белков сетчатки в ходе работы лазера. Используется для «спайки» разрывов и позволяет остановить прогрессирование заболеваний, особенно в случае ранних отслоений. Эта методика также способствует укреплению сетчатки, поскольку лазерный луч «закрепляет» места сращения сетчатой и сосудистой оболочек.
Как правило, при лечении отслойки сетчатки используют не один, а несколько методик в зависимости от патологии, состояния сетчатки и тяжести заболевания, а также с учетом других имеющихся глазных болезней.
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