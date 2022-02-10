В каком возрасте грозит отслойка сетчатки глаза и что с этим делать — рассказывает эксперт

генетическую предрасположенность;

возраст — как правило, патологии подвержены люди старше 40 лет;

аномалии рефракции: близорукость и астигматизм;

периферические дистрофии сетчатки;

отслойка сетчатки на другом глазу;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

перенесенные ранее глазные операции;

травмы глаза и головы, высокие физические нагрузки.

Симптоматика заболевания может быть разной, но нужно помнить о том, что заболевание не пройдет само по себе, а будет только прогрессировать. Основными признаками начинающейся отслойки сетчатки являются искры, плавающие точки и нити перед глазами, затуманивание части поля зрения в виде тени, появление стойкой пелены перед глазами и резкое снижение остроты зрения. При этом на ранних стадиях заболевания сетчатки протекают незаметно и обнаруживаются только при обследовании в клинике.

Методы диагностики

Для того чтобы определить наличие данной патологии, необходимо пройти тщательную комплексную диагностику у врача-офтальмолога. При подозрении на отслойку сетчатки обследование может включать в себя:

− офтальмоскопию центральной области и периферии сетчатки,

− фотографирование глазного дна с помощью фундус-камеры,

− периметрию;

− измерение оптической плотности макулярного пигмента на денситометре;

− психофизические методы, такие как исследование пространственной контрастной; чувствительности;

− оптическую когерентную томографию;

− флюоресцентную ангиографию.

На основании результатов обследований врач понимает, есть ли признаки заболеваний сетчатки, какие они и какое лечение будет оптимальным. В случае диагностированной сетчатки глаза возможно только хирургическое лечение, поэтому важно не затягивать с походом к врачу при появлении первых признаков заболевания. Человеку со здоровым зрением без зрительных нарушений следует проходить диагностику не реже 1 раза в год, чтобы исключить бессимптомное начало отслойки.

Лечение сетчатки глаза

Как мы уже сказали, лечение отслойки сетчатки происходит только хирургически. Основная цель лечения отслойки сетчатки — создать спайку сетчатой оболочки глаза с подлежащими тканями в месте, где есть разрыв, и зафиксировать ее положение. Существует несколько методик лечения отслойки сетчатки: