Когда и какие анализы нужно сдать, если у ваших родственников была обнаружена онкология

Стоит помнить, что у 30% женщин с обнаруженными мутациями вышеупомянутых генов в семье не было онкологических диагнозов. Но это означает, что в дальнейшем эти гены могут передаться их детям. Поэтому так важны профилактические исследования.

Рак толстого кишечника

Второй по смертности тип онкологии, говорят эксперты, это рак толстого кишечника, который также может передаваться по наследству. Если кто-то из кровных родственников столкнулся с этим заболеванием, вы в зоне риска и должны проходить регулярные обследования. Опасность в том, что опухоль толстого кишечника зачастую формируется бессимптомно. Пациенты бьют тревогу, когда уже начинаются кровотечения или формируется острая кишечная непроходимость.

Зная о том, что у вашего родственника первой линии был этот тип онкологии, вы должны проходить обследование за десять лет до возраста, в котором он был обнаружен у того. Речь идет о колоноскопии.

Меланома кожи

Этот тип онкологии также может иметь наследственный характер. Особенностями этого типа заболевания является ранний возраст: 20-40 лет, наличие большого количества родинок на коже; одновременное развитие меланом разных локализаций у одного человека. Генетическую предрасположенность определяет соответствующий анализ, в котором установлены мутации в генах CDKN2A, CDK4, MC1R.

Если вы в зоне риска, то в ваших интересах использовать солнцезащитный крем SPF-50 для всех открытых участков кожи и отказаться от посещения солярия. Регулярно внимательно осматривать кожные покровы, отслеживая подозрительные образования на коже. А если вам удаляли что-либо на коже, настаивайте на проведении гистологического исследования.