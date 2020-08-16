Когда и какие анализы нужно сдать, если у ваших родственников была обнаружена онкология
Ген молочной железы
Одним из важнейших факторов развития онкологических заболеваний являются гены. Существует так называемый «ген молочной железы» (BRCA1), который передается по наследству. И повышает риск развития рака молочной железы до 70-80%. Это не означает, что его наличие автоматически гарантирует развитие онкологии у женщины – в нашем организме предусмотрены мощные системы защиты. Но если в одной из них есть условная «брешь», шансы существенно возрастают. Что делать? Если у ваших кровных родственников по женской линии (речь в первую очередь о маме, бабушке, сестре, дочери) был или имеет место рак молочной железы, обязательно необходимо сдать анализ крови на гены этого типа онкологии. Если гены обнаружены, риск развития заболевания повышается в 20 раз. Вы в зоне риска и теперь регулярно должны проводить ряд обследований:
самообследование груди (пальпацию) раз в месяц. Наличие узелков, которые вы можете ощутить под пальцами, повод для незамедлительного обращения к врачу;
при наличии гена-мутанта уже после 25 лет два раза в год делать УЗИ молочной железы, а еще лучше маммографию;
если опасных генов нет, после 50 лет раз в год делать маммографию.
Наконец, есть радикальный путь, по которому пошла Анджелина Джоли, удалившая молочные железы и яичники после того, как у нее обнаружили гены рака молочной железы. Несколько ее родственников умерли после безуспешной борьбы с раком. Актриса рассказывала, что решила обезопасить себя ради будущего детей. После широкого обсуждаемого шага Джоли количество подобных профилактических операций увеличилось на 30%.
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Стоит помнить, что у 30% женщин с обнаруженными мутациями вышеупомянутых генов в семье не было онкологических диагнозов. Но это означает, что в дальнейшем эти гены могут передаться их детям. Поэтому так важны профилактические исследования.
Рак толстого кишечника
Второй по смертности тип онкологии, говорят эксперты, это рак толстого кишечника, который также может передаваться по наследству. Если кто-то из кровных родственников столкнулся с этим заболеванием, вы в зоне риска и должны проходить регулярные обследования. Опасность в том, что опухоль толстого кишечника зачастую формируется бессимптомно. Пациенты бьют тревогу, когда уже начинаются кровотечения или формируется острая кишечная непроходимость.
Зная о том, что у вашего родственника первой линии был этот тип онкологии, вы должны проходить обследование за десять лет до возраста, в котором он был обнаружен у того. Речь идет о колоноскопии.
Меланома кожи
Этот тип онкологии также может иметь наследственный характер. Особенностями этого типа заболевания является ранний возраст: 20-40 лет, наличие большого количества родинок на коже; одновременное развитие меланом разных локализаций у одного человека. Генетическую предрасположенность определяет соответствующий анализ, в котором установлены мутации в генах CDKN2A, CDK4, MC1R.
Если вы в зоне риска, то в ваших интересах использовать солнцезащитный крем SPF-50 для всех открытых участков кожи и отказаться от посещения солярия. Регулярно внимательно осматривать кожные покровы, отслеживая подозрительные образования на коже. А если вам удаляли что-либо на коже, настаивайте на проведении гистологического исследования.
Фото: Pexels.com
Ранняя диагностика
Чтобы понять подверженность наследственным типам рака, для начала можно пройти соответствующий тест (можно найти в Сети на сайтах ряда клиник и лабораторий). Факторами влияния являются хронические заболевания, аутоиммунные, частый герпес, большое количество родинок и не только. В любом случае более подробную консультацию даст врач-онколог, который соберет анамнез и при необходимости направит на ряд анализов. Один из первичных – это анализ крови, в том числе на онкомаркеры (позволяет выявить раковые клетки на ранней стадии).
Перечислим анализы, которые ежегодно стоит сдавать для ранней профилактики онкологических заболеваний, даже если вас ничего не беспокоит и в семье не было раковых диагнозов.
- Общий анализ крови и биохимия – 1 раз в год;
- флюорография - 1 раз в год;
- УЗИ органов брюшной полости и почек - 1 раз в 2 года до 40 лет и 1 раз в год после 40;
- осмотр гинеколога, включающий анализы и скрининг на рак шейки матки - раз в год;
- УЗИ молочных желёз при отсутствии заболеваний - 1 раз в 2 года до 40 лет. При наличии онкологического диагноза у родственниц - 1 раз в год;
- маммография при отсутствии заболеваний - 1 раз в 2 года с 40 лет, 1 раз в год с 50 лет. При наличии заболеваний - 1 раз в год с 40 лет;
- кровь на ПСА (мужчинам) - 1 раз в год с 40 лет (позволяет провести первичную диагностику рака предстательной железы);
- кал на скрытую кровь - 1 раз в год с 50 лет;
- колоноскопия - 1 раз в 10 лет с 50 лет при отсутствии заболеваний, 1 раз в год - при наличии соответствующего диагноза у родственников первой линии.
Фото: Pexels.com
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